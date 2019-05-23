 В ЕС стартовали всеобщие выборы в Европарламент

В Великобритании и Нидерландах в четверг начинаются выборы в Европейский парламент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Кроме того, в пятницу голосование проведут для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, Мальте и в Словакии.

В других странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

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В целом в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, которые еще не согласовали процесс своего выхода из ЕС.

В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.

Процедура предусматривает выборы только пропорционального типа, что предусматривает методику или учетного избрания партий, или систему единственного передаваемого голоса (разновидность преференциальной системы голосования, когда голосование идет за конкретных кандидатов, а не за партии).

Как объясняют в Европарламенте (ЕП), это дает шанс быть избранными, в частности, небольшим партиям и отдельным кандидатам, что обеспечивает достаточно широкий спектр политических позиций среди депутатов.

В ходе европейских выборов большинство стран ЕС выступают единым избирательным округом. На несколько избирательных округов делят свои территории пяти государств-членов союза - Бельгия, Великобритания, Ирландия, Италия, Франция.

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Выборы в ЕП проходят каждые 5 лет.