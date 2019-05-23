 Сохранение санкций против России и непризнание аннексии Крыма, - комитет Сената США одобрил резолюцию к 5-й годовщине Революции Достоинства

Об этом сообщила 23 мая в Facebook пресс-служба украинского посольства в Соединенных Штатах, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что резолюция осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины.



Комитет рекомендовал документ к принятию полным составом верхней палаты Конгресса США.



В резолюции отмечается "храбрость, решительность и жертвенность украинцев во время и после Революции достоинства; приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины".

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"Подтверждается неизменная преданность правительства США поддержке усилий украинской власти по внедрению демократических и рыночных реформ, восстановлению территориальной целостности государства, а также предоставлению дополнительных летальных и нелетальных видов помощи по безопасности для укрепления обороноспособности Украины "на земле, на море и в воздухе"; отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права; содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС как подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года, и выражается поддержка всем украинским политическим заключенным, содержащимся в РФ и на подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений", – сказано в сообщении.



В документе также осуждаются "продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым".



"Подчеркивается, что газопровод "Северный поток – 2" представляет значительную угрозу безопасности Европы, направлен на подрыв экономической стабильности Украины и усиление ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями", – заявили в посольстве.



Резолюцию внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США сенатор-республиканец Роберт Портман и демократ Ричард Дурбин.



Соавторами документа выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

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