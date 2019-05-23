 Сохранение санкций против России и непризнание аннексии Крыма, - комитет Сената США одобрил резолюцию к 5-й годовщине Революции Достоинства

Об этом сообщила 23 мая в Facebook пресс-служба украинского посольства в Соединенных Штатах, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что резолюция осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины.
Комитет рекомендовал документ к принятию полным составом верхней палаты Конгресса США.
В резолюции отмечается "храбрость, решительность и жертвенность украинцев во время и после Революции достоинства; приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины".
"Подтверждается неизменная преданность правительства США поддержке усилий украинской власти по внедрению демократических и рыночных реформ, восстановлению территориальной целостности государства, а также предоставлению дополнительных летальных и нелетальных видов помощи по безопасности для укрепления обороноспособности Украины "на земле, на море и в воздухе"; отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права; содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС как подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года, и выражается поддержка всем украинским политическим заключенным, содержащимся в РФ и на подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений", – сказано в сообщении.
В документе также осуждаются "продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым".
"Подчеркивается, что газопровод "Северный поток – 2" представляет значительную угрозу безопасности Европы, направлен на подрыв экономической стабильности Украины и усиление ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями", – заявили в посольстве.
Резолюцию внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США сенатор-республиканец Роберт Портман и демократ Ричард Дурбин.
Соавторами документа выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.
разве кому-то нужна ненависть в воюющей стране кроме коррупционера пороха?
таким образом он надеется избежать ответственности за преступления в коррупции...
ну а сявки тявкают или за деньги или по тупости и непониманию своему...
типа мы будем кацапии санкции выписывать- а Украина будет с ними заигрывать? Тогда сами разбирайтесь
https://twitter.com/serjik985/status/1131190315422015488
https://twitter.com/karakay67/status/1131260683717423104
мабуть домовляться за рахунок суверенітету, мови, вступу в ЄС та НАТО.
https://www.youtube.com/watch?v=hrG0AwUJQDQ