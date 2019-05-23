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 Сохранение санкций против России и непризнание аннексии Крыма, - комитет Сената США одобрил резолюцию к 5-й годовщине Революции Достоинства

Международный комитет Сената США одобрил резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции достоинства в Украине.

Об этом сообщила 23 мая в Facebook пресс-служба украинского посольства в Соединенных Штатах, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что резолюция осуждает продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Комитет рекомендовал документ к принятию полным составом верхней палаты Конгресса США.

В резолюции отмечается "храбрость, решительность и жертвенность украинцев во время и после Революции достоинства; приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины".

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"Подтверждается неизменная преданность правительства США поддержке усилий украинской власти по внедрению демократических и рыночных реформ, восстановлению территориальной целостности государства, а также предоставлению дополнительных летальных и нелетальных видов помощи по безопасности для укрепления обороноспособности Украины "на земле, на море и в воздухе"; отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права; содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС как подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года, и выражается поддержка всем украинским политическим заключенным, содержащимся в РФ и на подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений", – сказано в сообщении.

В документе также осуждаются "продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым".

"Подчеркивается, что газопровод "Северный поток – 2" представляет значительную угрозу безопасности Европы, направлен на подрыв экономической стабильности Украины и усиление ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями", – заявили в посольстве.

Резолюцию внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США сенатор-республиканец Роберт Портман и демократ Ричард Дурбин.

Соавторами документа выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

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Сохранение санкций против России и непризнание аннексии Крыма, - комитет Сената США одобрил резолюцию к 5-й годовщине Революции Достоинства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128412
 
   
 Топ комментарии
 
США делают для Украины больше чем украинцы, боже храни Америку. Зебилы будьте прокляты , совки хреновы.
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зато Зе готовит референдум о сдачи Украины под росию
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США делают для Украины больше чем украинцы, боже храни Америку. Зебилы будьте прокляты , совки хреновы.
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Та гой він звичайний! Ще й альтернативно обдарований!
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задание от пороха - разжигать конфликт в Украине...
разве кому-то нужна ненависть в воюющей стране кроме коррупционера пороха?
таким образом он надеется избежать ответственности за преступления в коррупции...
ну а сявки тявкают или за деньги или по тупости и непониманию своему...
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зато Зе готовит референдум о сдачи Украины под росию
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я знову ж, в 2815-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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у нас тут уже начали проскальзывать фразы- если он будет пытаться одной попой усидеть на 2х стульях, заигрывая с кацапией, так сказать и вашим и нашим- то Украина пойдет нахрен и пусть сама тогда решает все свои проблемы
типа мы будем кацапии санкции выписывать- а Украина будет с ними заигрывать? Тогда сами разбирайтесь
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я б на месте США в срочном порядке забрал бы всё наданное оружие обратно, джавелины, средства разведки и т.д.. иначе ж окажется всё скоро в москве..(
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Голова....зі Львова.....а руSSкій мір гавкав, що у Львові тільки Бандерівці живуть...
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А узеленскага рЁхверендум "замирЪ с роССией" заговорили...
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а наш гидрант референдить собрался. с кацапией договариваться.
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пообіцяли людьми та територіями не торгувати
мабуть домовляться за рахунок суверенітету, мови, вступу в ЄС та НАТО.
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Это зеленский с сенатом договорился, не знали?
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Как же завидую США, с ее политической системой сдержек и противовесов, внутрипартийной конкуренцией, когда республиканец през с рыжей челочкой вперед пытается быковать - те же республиканцы в Сенате сразу ту челочку на бок ставят, не то что банановые страны, где и през и его фракция в парламенте, которая еще и принимает решения по формированию высшего исполнительного органа (правительства), - одного поля ягода. В итоге - узурпация и коллапс, непотизм и саботаж.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСохранение санкций против России и непризнание аннексии Крыма, - комитет Сената США одобрил резолюцию к 5-й годовщине Революции Достоинства
 
 
 
 
 
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