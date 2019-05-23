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 Указ Президента о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу

Указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года в четверг, 23 мая, опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, этот указ вступил в силу. "Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в указе №303/2019 от 21 мая.

Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два вмесяца.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Указ вступает в силу со дня публикации в официальной прессе.

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Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа также заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

22 мая по предложению Зеленского было созвано внеочередное заседание Верховной Рады с тем, чтобы внести изменения в закон о выборах и изменения в закон Украины "О публичных закупках". Однако парламентарии отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Спикер Рады закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.

Стоит отметить, что президентский законопроект предусматривал пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).

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Вечером на странице в соцсети Фейсбук Зеленский написал: "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".

Верховная Рада восьмого созыва избрана по смешанной системе. В состав вошли представители шести политических партий по пропорциональной системе, четырёх по мажоритарной системе и 96 самовыдвиженцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3128409
 
   
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Т.е. преступление свершилось и имеет теперь документальное подтверждение за подписью преступника? Великолепно. Указ Президента о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу - Цензор.НЕТ 6332
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1. "Банда Бени" пришла урвать кусок и по-быстрому свалить. "Новоизбранный" сегодня в 10:50 уже внес проект закона о внесении изменений в закон "О публичных закупках" (№10317) " ProZorro".
А закон о выборах нардепов новый глава государства еще не внес.
Представитель преЗЕдента Украины в хер знает где, хер знает кто - Андрей Герус заявил, что у "банды Бени" есть планы подерибанить империю Ахметова. С Богом, идиоты! Стая бешеных собак решила организовать войну с Ахметовым. Они так спешат в преисподнюю, что даже завещаний не составляют. Грядет политическое торнадо. Переживут не все

2. Хоть не бил в рыло при всех. Вчера на заседании фракций. "Адвокат Коломойского дергал за рубашку и штаны "новоизбранного", когда тот хотел что-то сказать", Ляшко.

3. Кончай перекур - начинай приседания. Законопроекты о лишении президента его иммунитета и об импичменте уже готовы. Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности находится в парламенте и уже готов к второму чтению, однако парламент избегает голосование по этому вопросу. Своя рубашка ближе к телу

4. В Генеральную прокуратуру Украины поступили заявления от американцев Игоря Фруман и Льва Парнаса об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского. Решение об открытии уголовного производства должно принять Государственное бюро расследований

5. Мировой рекорд. "Легетимного" начали посылать на второй год, "новоизбранного" на вторые сутки послали. Администрация президента США отказала Владимиру Зеленскому во встрече с Дональдом Трампом, пока тот не докажет, что является самостоятельным игроком, а не ставленником олигархов.

6. Про референдум. 26 апреля 2018 Конституционный Суд Украины признал неконституционным закон "О всеукраинском референдуме" и остановил возможность проведения манипулятивных национальных референдумов в Украине.

7. Бешеный принтер. Как вам новые главы АП, СБУ, ГШ, РНБО? Это вы еще новый кабмин не видели. Переживаю за лысого, до сих пор без должности. Наверное МО возглавит, чтобы Хуйло ухахаталось и сдохло со смеху.

8. Вы уже видели, какое расследование зaпилили "Схемы" по поводу назначения люстpированного чиновника времен Януковича, главой Администрации Президента? А как по нему "Радио Свобода" прошлась? Вihus. info вообще в асфальт закатал. Горжусь свободной журналистикой в Украине! Не то что в тоталитарной России, где нет свободных СМИ.

9. ВР объявила внеочередное заседание закрытым. Законопроектом Зелупенфюрера об изменении избирательного законодательства условно подтерлись и выбросили в урну. Непохоже, что они готовы распуститься. Поэтому, мы входим в политический кризис. Кто не успел пристегнутся - хватайтесь за поручни, запасайтесь зонтиками, зеленым чаем, крепким кофе, хорошим настроением, друзьями. И конечно же долларами

10. Фурункул должен вызреть. Павел Нусс пишет: Вскоре стоит ожидать специальное обращение Президента Петро Порошенко к патриотам Украины и к активной, уже оппозиционной общественности!

11. Глава САП Холодницкий встретился с Джулиани и известным французским "охотником на коррупционеров". По данным источников, встреча длилась не менее трех часов, что может указывать на подготовку серии громких коррупционных разоблачений в Украине

12. По итогам двух прошедших дней видно, что в ахуе все: порохоботы, и зрадойобы, медиашлюхи и полезные идиоты. Даже вата в ахуе. С каждым днем все меньше становится тех, кто голосовал за лакея. Так глумиться над Основным законом страны не позволял себе даже "легитимный". Они очень спешат, у них очень короткое окно возможностей. Вы чувствуете, как в воздухе витает запах реванша? Прислушайтесь внимательней - это запах паленных шин. Паника никогда никому не помогала. Холодная голова, трезвый расчёт. Сколько себя помню всегда был оптимистом. Если человек очень оптимистичен, это говорит о том, что он знает о подкрадывающемся пиzдице больше, чем все остальные. Сегодня я понимаю, что будет пиzдец, но мне почему-то не страшно. Знаете почему?

Все будет Украина! Я узнавал.... Слава Украине!(с)
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Зебилы, они такие. В кино верят. А на реальность глаза закрывают. Но главное им в любую тему воткнуть Порошенко
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ЗАКОННІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОВАЖНОСТІ ВР З ВІДСУТНЬОЮ КОАЛІЦІЄЮ ФРАКЦІЙ:
1) В «Коаліції депутатських фракцій» АПРІОРІ не може бути позафракційних депутатів.

В КОНСТИТУЦІЇ АБСОЛЮТНО ЧІТКО ВИЗНАЧЕНО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ «коаліція депутатських фракцій», а не просто «коаліція» будь-яких позафракційних депутатів з фракціями. (КУ, ст. 83 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80).
Жоден Закон або Рішення не повинні порушувати статті Конституції (!)



2) Формування коаліції фракцій є обов`язковою умовою ПОВНОВАЖНОСТІ ВР
(Рішення КСУ від 06.04.2010 п.3.4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10,
Рішення КСУ від 25.06.2008 п. 5.3, 2 абзац https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-08)

3) Конституційний склад ВР - 450 депутатів (Рішення КСУ від 06.04.2010, Конституція).
Тому мінімально необхідний особистий склад Коаліції фракцій - 226 депутатів (замість 215, як було з 29.03.2016 року - коли в Коаліції залишилися лише 2 фракції, БПП+НФ).

4) В діючому Регламенті ВР немає нічого, що стосується Коаліції, тому слід керуватися Конституцією (ст. 83) та Рішеннями КСУ від 06.04.2010 та 25.06.2008 р. щодо повноважності ВР. Згідно даним Рішенням КСУ, відсутність коаліції фракцій (див.ст.83 КУ), є ознакою неповноважності ВР з 2016 р.

5) За вимогами Конституції України,27.11.2014 р. 5 фракцій в Раді створили коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», склавши «Угоду про Коаліцію», підписану головами цих 5 фракцій.
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
Це фракції «Народний фронт», «БПП», «Об`єднання Самопоміч», «РП Олега Ляшка», «ВО Батьківщина». З текста Угоди:
п.7. Припинення Коаліції.
7.1. Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;
7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.
7.2. Зміни у складі Коаліції, у тому числі у зв`язку з виходом із Коаліції однієї чи кількох депутатських фракцій, ЯКЩО при цьому кількісний склад Коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення Коаліції.

Депутати Ради зобов`язані виконувати Конституцію та рішення КСУ.



29.03.2016 р., в день офіційного оголошення у ВР про вихід з Коаліції третьої фракції (і залишення в Коаліції 2-х фракцій з 215 депутатами), депутати були зобов`язані оголосити у Раді ФАКТ припинення існуючої Коаліції і факт визнання існуючої ВР неповноважною.




Після цього відразу призначити 30 днів на складання нової Коаліції. Це не було зроблено, що є порушенням Конституції та Рішень КСУ з боку поки діючих депутатів.
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