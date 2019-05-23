 Указ Президента о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Таким образом, этот указ вступил в силу. "Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в указе №303/2019 от 21 мая.
Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.
Очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два вмесяца.
21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Указ вступает в силу со дня публикации в официальной прессе.
Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции.
Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.
Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа также заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
22 мая по предложению Зеленского было созвано внеочередное заседание Верховной Рады с тем, чтобы внести изменения в закон о выборах и изменения в закон Украины "О публичных закупках". Однако парламентарии отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Спикер Рады закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.
Стоит отметить, что президентский законопроект предусматривал пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).
Вечером на странице в соцсети Фейсбук Зеленский написал: "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".
Верховная Рада восьмого созыва избрана по смешанной системе. В состав вошли представители шести политических партий по пропорциональной системе, четырёх по мажоритарной системе и 96 самовыдвиженцев.
1) В «Коаліції депутатських фракцій» АПРІОРІ не може бути позафракційних депутатів.
В КОНСТИТУЦІЇ АБСОЛЮТНО ЧІТКО ВИЗНАЧЕНО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ «коаліція депутатських фракцій», а не просто «коаліція» будь-яких позафракційних депутатів з фракціями. (КУ, ст. 83 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80).
Жоден Закон або Рішення не повинні порушувати статті Конституції (!)
2) Формування коаліції фракцій є обов`язковою умовою ПОВНОВАЖНОСТІ ВР
(Рішення КСУ від 06.04.2010 п.3.4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10,
Рішення КСУ від 25.06.2008 п. 5.3, 2 абзац https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-08)
3) Конституційний склад ВР - 450 депутатів (Рішення КСУ від 06.04.2010, Конституція).
Тому мінімально необхідний особистий склад Коаліції фракцій - 226 депутатів (замість 215, як було з 29.03.2016 року - коли в Коаліції залишилися лише 2 фракції, БПП+НФ).
4) В діючому Регламенті ВР немає нічого, що стосується Коаліції, тому слід керуватися Конституцією (ст. 83) та Рішеннями КСУ від 06.04.2010 та 25.06.2008 р. щодо повноважності ВР. Згідно даним Рішенням КСУ, відсутність коаліції фракцій (див.ст.83 КУ), є ознакою неповноважності ВР з 2016 р.
5) За вимогами Конституції України,27.11.2014 р. 5 фракцій в Раді створили коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», склавши «Угоду про Коаліцію», підписану головами цих 5 фракцій.
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
Це фракції «Народний фронт», «БПП», «Об`єднання Самопоміч», «РП Олега Ляшка», «ВО Батьківщина». З текста Угоди:
п.7. Припинення Коаліції.
7.1. Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;
7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.
7.2. Зміни у складі Коаліції, у тому числі у зв`язку з виходом із Коаліції однієї чи кількох депутатських фракцій, ЯКЩО при цьому кількісний склад Коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення Коаліції.
Депутати Ради зобов`язані виконувати Конституцію та рішення КСУ.
29.03.2016 р., в день офіційного оголошення у ВР про вихід з Коаліції третьої фракції (і залишення в Коаліції 2-х фракцій з 215 депутатами), депутати були зобов`язані оголосити у Раді ФАКТ припинення існуючої Коаліції і факт визнання існуючої ВР неповноважною.
Після цього відразу призначити 30 днів на складання нової Коаліції. Це не було зроблено, що є порушенням Конституції та Рішень КСУ з боку поки діючих депутатів.