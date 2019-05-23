EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  10095  53
Все про:Полторак (1139) Хомчак (19)

 Полторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным Силам. ВИДЕО (обновлено)

Министр обороны Степан Полторак представил нового главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака Генеральному штабу и Вооруженным Силам.

Цензор.НЕТ вел трансляцию мероприятия.

"Я поздравляю вас, Руслан Борисович, с назначением на очень ответственную и серьезную должность, желаю вам успехов и побед", - отметил Полторак, во время представления нового начальника Генштаба ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Хомчак сказал мне: отстреливаемся до последнего, в плен не сдаемся", - Тетерук

Полторак подчеркнул, что Хомчак прошел службу на всех командных должностях, начиная от командира взвода: "Он знает обо всех проблемах, знает над чем надо работать, и у меня нет сомнения в том, что качество выполнения боевых задач будет наращиваться, эффективность - повышаться и Вооруженные Силы будут готовы к выполнению задач, определенных Законом Украины".

Также глава Минобороны поблагодарил экс начальника Генштаба Виктора Муженко.

"Кроме того, выражаю слова благодарности Генералу армии Украины Виктору Муженко, который в самые тяжелые времена для Украины взял на себя ответственность за судьбу Вооруженных Сил и Украины. В нелегкие времена он руководил Вооруженными Силами, брал на себя ответственность, и тогда, когда не было возможности четко и своевременно выполнять задания, он лично, с оружием в руках шел впереди и вел за собой личный состав, чтобы было обеспечено выполнение боевых задач", - отметил Полторак.

Ранее Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3128408
 
   
 Топ комментарии
 
Генерал с позывным "позор".
 показать весь комментарий
 
міністр оборони до того часу вже звільнився.
нічого він не подавав.
Але якось дивно, що вибір припав саме на Хомчака... Іловайськ, певні батальйони спонсоровані Бенею.. Наче не строння людина, чи як..
 показать весь комментарий
 
а можно про "подання" хомчака полтораком подробнее и с пруфом?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А гдє ж: «Послє виборов ані всє побєгут в Ростов за Порошенком , а парахаботи пєрєабуются !!!!».
Нєзачот.

 показать весь комментарий
 
Хомчака назначил Президент Зеленский с подання министра обороны Полторака.
 показать весь комментарий
 
 
а можно про "подання" хомчака полтораком подробнее и с пруфом?
 показать весь комментарий
 
 
https://censor.net.ua/news/3128408/poltorak_predstavil_novogo_glavu_genshtaba_homchaka_voorujennym_silam_video
 показать весь комментарий
 
ты "представлення" от "подання" отличаешь? ты вообще носил погоны в этой жизни? тот кто носил тот знает что "подання" это предложение кандидатуры с представлением аналитической справки на фигуранта. а "представлення" это представление новоназначенного человека личному составу - презентация
 показать весь комментарий
 
Ну, если ты такой "носитель погон", то можешь сам навести справки и выяснить, что формальное подання от Полторака также было. А тут никто тебе ничего не обязан предоставлять по первому требованию. Не нравятся мои пруфы - ищи свои, трать своё время. Можешь найти и обнародовать факт, что не было подання, если сильно хочешь.
 показать весь комментарий
 
нормально чо
ты серанул про подання а доказывать я должен?
до тебя не дошел мой текст. я не удивлен. в любом обществе примерно 70% людей с средним и ниже среднего уровня IQ. не стесняйся - таких как ты много.
 показать весь комментарий
 
Ну так и пассивных гомосексуалистов, таких как ты, тоже много. Не стесняйся. Давай ещё ярлыками обменяемся. Я понимаю, что тебе нравится верить в миф, что твоя секта отличается высоким IQ, но это не совсем правда.
А насчёт подання - перечитай ещё раз моё сообщение: формальное подання от Полторака было. Информация неофициальная, пруфов нет. Если ты имеешь другую информацию - можешь представить, никто тебе не запрещает. Выслушаем и твою точку зрения. Только не хами другим людям, не показывай какой ты болван.
 показать весь комментарий
 
міністр оборони до того часу вже звільнився.
нічого він не подавав.
Але якось дивно, що вибір припав саме на Хомчака... Іловайськ, певні батальйони спонсоровані Бенею.. Наче не строння людина, чи як..
 показать весь комментарий
 
 
Министр обороны это не уборщица в офисе! Написал рапорт и сейчас же уволился не бывает!!!! Любой военнослужащий увольняется в течении двух месяцев!!На место министра обороны должен прийти человек которого предложит президент! Видать у вас понятие об армии приблизительные! И даже пусть министр будет В.О.он так же продолжает нести ответственность согласно устава и функциональных обязанностей.
Министр обороны это вообще-то администратор снабжение жилье обиспичение.Нач генерального штаба тот который ведёт боевые действия с верховным.
 показать весь комментарий
 
 
вважаю, що Іловайськ не Хомчак організував.. він лише виконував наказ ідіота Головнокомандуючого
 показать весь комментарий
 
Так, начебто, Гриценко та Апаршин надавали консультації Узеленському з приводу вибору ключових фігур у оборонному секторі. І причому тут Полторак взагалі не зрозуміло.
 показать весь комментарий
 
 
позор - це Головнокомандувач, а Хомчак - солдат
 показать весь комментарий
 
 
Вот вам отношение вазелина к ВСУ! Главнокомандующего ВСУ представляет,и.о.Министра.
 показать весь комментарий
 
 
і це йому не заважає давати вказівки)) може так треба - нове керівництво - призначені старим подають у відставку, але це ж вам звісно не цікаво Полторак представляє нового главу Генштабу Хомчака Збройним силам - Цензор.НЕТ 6910
 показать весь комментарий
 
.... он герой, он победил под Иловайском, слава герою и новому предводителю! А чему Семенченку никакой посады не дали - тот ведь там же рану в жопу получил, так сказать - пострадал телом и умом
 показать весь комментарий
 
 
чим далі, особливо після інтерв'ю багатьох хлопців з бат.Донбас, тим більше я схиляюсь до думки, що Сьому зобразив поранення в дупу і втік з фронту.
 показать весь комментарий
 
 
Как я слышал данная "операция" была организованна Беней для отжима какой то там электростанции и изначально вообще никакого отношения а ЗСУ не имело (так говорят злые языки) - походу Беней тогда намечался банальный отжим - а Семенченко на этом типа желал бабла срубить (300 000$, опять таки, злые языки так говорят).
 показать весь комментарий
 
 
1000000% это доказало расследование европейцев
 показать весь комментарий
 
 
не трепитесь, эл станция во время боевых действий метлом,
на кой она, или Парашенко рродолжает вам рошенками в голову срать ?
 показать весь комментарий
 
 
А мозги включить? Что значит "отжать" ? Как в старину пираты захватывают корабль? По документам собственник не меняется , и деньги за электроэнергию идут на счета собственника.Кто придумал эту версию , не Доник ли? Но в британскому суде есть принцип - если человека поймали на вранье , то больше доверия ему нет . А Доника , ловили , и не раз.
 показать весь комментарий
 
 
Ну во первых не был в курсе, что у вас уже во всю орудует британский суд, или вы уже часть Британии, а во вторых - ваш ЗЕ тоже говорил:
1) что руки отрубать будет,
2) и весной всех пересажает,
3) и что уйдет з посады президента если нарушит закон,
4) и что кумовства не будет
.. про виласипед уже и молчу ....
 показать весь комментарий
 
 
Да много наверное - ваш ЗЕгарант же сказал - шоб припинити войну треба припинити стрилянину, так что сепари будут стреляти а ви ни.
 показать весь комментарий
 
 
Да-да будут стоять и ждать... Не смешите, херовы диванные эксперты.
 показать весь комментарий
 
 
Так если нарушить приказ Главнокомандующего (а он у вас теперячи ЗЕуклонист) - то это (по закону, а в данном случае ЗЕ его будет соблюдать) трибунал, и диван тут не причем, не диванный ты наш.
 показать весь комментарий
 
 
Це мабуть той що допоміг кацапам Іловайський котел створити.
 показать весь комментарий
 
 
Не было генералов с безупречной репутацией на эту должность?
Иловайск...
 показать весь комментарий
 
 
Как может быть Начальником Генерального штаба тварь 200% виновная в Иловайской трагедии...!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну если клоун стал презЕдентом...то почему при этом презЕденте тварь не может стать начальником ГШ...??
 показать весь комментарий
 
 
Говорят,у каждого доктора есть своё кладбище,так что вы хотите от генерала?
 показать весь комментарий
 
Бенин хенерал....за Беню кровь прольет....разумеется чужую...а не свою....
 показать весь комментарий
 
 
Хомчак это тот генерал что бросил солдат в Илловайске и с Березой сбежали внычку за день до штурма города ......
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский назначил генерала-предателя Хомчака главой ВСУ(https://www.youtube.com/watch?v=d9TmEOZsxIg&t=885s)
 показать весь комментарий
 
 
Кустарный генерал или генерал-кусты(((
 показать весь комментарий
 
 
Стогніть кацапські і пороВшиві суки, стогніть! Вам вжєе нічого не допоможе.
І це лише початок.
Наступним кроком - буде реформа СБУ і ми вас, сук, всіх вичислимо і ви понесете заслужену кару, якою вона тільки може бути під час війни.
 показать весь комментарий
 
 
После Иловайска, когда Хомчак благодаря своему "блестящему" руководству положил сотни ребят, а сам сбежал бросив своих солдат не должность должен получать а пулю в лоб! Настоящий офицер такого ранга должен был себе сам пулю лоб пустить после такого, а оно как крыса сбежал с корабля первым. Хомчак - ты не офицер, ты говно как военноначальник , так и человек ты огромное дерьмо.... Ка все эти военные смогли даже на тебя смотреть, не говоря о признании хомчака своим начальником, значит они тоже такое же говно как и сам хомчак.. Скажи кто твои друзья , и я скажу кто ты............. тфу на тебя хомчак - говно!
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM

а военный, обвиняющий Холмчака умер в Львовском госпитале - http://memorybook.org.ua/19/potapenkooleks.htm
Странно все это(((
 показать весь комментарий
 
 
Рошеновские с пригожинскими продолжают накладывать кучи про якобы трусость Хомчака. Несмотря на уже приведенные вчера свидетельства обратного.
 показать весь комментарий
 
ВСЕГО КАКИХ - ТО 24%....А ВОНИ НА САЙТЕ НА ВСЕ 100%
 показать весь комментарий
 
Дожились: клоун назначил генерала! Это какой то пи..ну! Сюр!
 показать весь комментарий
 
Данилюк хомчак це новиє ліца? Яка ганьба
Від лиця усіх виборців скажу Зєля ти Чмо від Парашенка ти нічим не відрізняється окрім зросту.
 показать весь комментарий
 
что говорят добровольцы и разведчики о своём генерале Хомчаке!
1)Хомчак приказал оголить тылы, и зашли россияне.
2)Не прислушался к разведчикам.
3)Сливал сепарам координаты батальонов!
4)Уникальное видео Ростислава Шапошникова, как Берёза и Хомчак поменяли маршрут, и отдельно от двух колон поехали в броневиках на прорыв "котла". Хомчак и Берёза бросили не только батальоны , но и журналистов с раненым бойцом, которые ехали с ними в броневиках!!!
 показать весь комментарий
 
Почему я не удивлен назначением? Потому что после запланированного референдума о капитуляции России генерал-предатель со стажем должен подписать акт о капитуляции.
 показать весь комментарий
 
Генерал Хомчак предал своих солдат! Вот что говорят о нем военнослужащие, которые вышли из Иловайского котла.https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным Силам. ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх