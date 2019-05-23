 Полторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным Силам. ВИДЕО (обновлено)

Цензор.НЕТ вел трансляцию мероприятия.
"Я поздравляю вас, Руслан Борисович, с назначением на очень ответственную и серьезную должность, желаю вам успехов и побед", - отметил Полторак, во время представления нового начальника Генштаба ВСУ.
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Полторак подчеркнул, что Хомчак прошел службу на всех командных должностях, начиная от командира взвода: "Он знает обо всех проблемах, знает над чем надо работать, и у меня нет сомнения в том, что качество выполнения боевых задач будет наращиваться, эффективность - повышаться и Вооруженные Силы будут готовы к выполнению задач, определенных Законом Украины".
Также глава Минобороны поблагодарил экс начальника Генштаба Виктора Муженко.
"Кроме того, выражаю слова благодарности Генералу армии Украины Виктору Муженко, который в самые тяжелые времена для Украины взял на себя ответственность за судьбу Вооруженных Сил и Украины. В нелегкие времена он руководил Вооруженными Силами, брал на себя ответственность, и тогда, когда не было возможности четко и своевременно выполнять задания, он лично, с оружием в руках шел впереди и вел за собой личный состав, чтобы было обеспечено выполнение боевых задач", - отметил Полторак.
Ранее Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.
Нєзачот.
ты серанул про подання а доказывать я должен?
до тебя не дошел мой текст. я не удивлен. в любом обществе примерно 70% людей с средним и ниже среднего уровня IQ. не стесняйся - таких как ты много.
А насчёт подання - перечитай ещё раз моё сообщение: формальное подання от Полторака было. Информация неофициальная, пруфов нет. Если ты имеешь другую информацию - можешь представить, никто тебе не запрещает. Выслушаем и твою точку зрения. Только не хами другим людям, не показывай какой ты болван.
нічого він не подавав.
Але якось дивно, що вибір припав саме на Хомчака... Іловайськ, певні батальйони спонсоровані Бенею.. Наче не строння людина, чи як..
Министр обороны это вообще-то администратор снабжение жилье обиспичение.Нач генерального штаба тот который ведёт боевые действия с верховным.
на кой она, или Парашенко рродолжает вам рошенками в голову срать ?
1) что руки отрубать будет,
2) и весной всех пересажает,
3) и что уйдет з посады президента если нарушит закон,
4) и что кумовства не будет
.. про виласипед уже и молчу ....
Иловайск...
І це лише початок.
Наступним кроком - буде реформа СБУ і ми вас, сук, всіх вичислимо і ви понесете заслужену кару, якою вона тільки може бути під час війни.
а военный, обвиняющий Холмчака умер в Львовском госпитале - http://memorybook.org.ua/19/potapenkooleks.htm
Странно все это(((
Від лиця усіх виборців скажу Зєля ти Чмо від Парашенка ти нічим не відрізняється окрім зросту.
1)Хомчак приказал оголить тылы, и зашли россияне.
2)Не прислушался к разведчикам.
3)Сливал сепарам координаты батальонов!
4)Уникальное видео Ростислава Шапошникова, как Берёза и Хомчак поменяли маршрут, и отдельно от двух колон поехали в броневиках на прорыв "котла". Хомчак и Берёза бросили не только батальоны , но и журналистов с раненым бойцом, которые ехали с ними в броневиках!!!