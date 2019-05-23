 Полторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным Силам. ВИДЕО (обновлено)

Цензор.НЕТ вел трансляцию мероприятия.

"Я поздравляю вас, Руслан Борисович, с назначением на очень ответственную и серьезную должность, желаю вам успехов и побед", - отметил Полторак, во время представления нового начальника Генштаба ВСУ.

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Полторак подчеркнул, что Хомчак прошел службу на всех командных должностях, начиная от командира взвода: "Он знает обо всех проблемах, знает над чем надо работать, и у меня нет сомнения в том, что качество выполнения боевых задач будет наращиваться, эффективность - повышаться и Вооруженные Силы будут готовы к выполнению задач, определенных Законом Украины".

Также глава Минобороны поблагодарил экс начальника Генштаба Виктора Муженко.

"Кроме того, выражаю слова благодарности Генералу армии Украины Виктору Муженко, который в самые тяжелые времена для Украины взял на себя ответственность за судьбу Вооруженных Сил и Украины. В нелегкие времена он руководил Вооруженными Силами, брал на себя ответственность, и тогда, когда не было возможности четко и своевременно выполнять задания, он лично, с оружием в руках шел впереди и вел за собой личный состав, чтобы было обеспечено выполнение боевых задач", - отметил Полторак.

Ранее Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.