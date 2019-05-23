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Все про:Великобритания (2149) отставка (2381) Мэй Тереза (155)

 Мэй может объявить о своей отставке уже завтра, 24 мая, - The Times

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подаст в отставку уже в эту пятницу, 24 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет The Times со ссылкой на осведомленные источники в окружении политика.

"Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но, если это невозможно, значит, она уходит с дороги", - заявил один из собеседников издания.

По информации источников газеты, Мэй может объявить о своей отставке в пятницу после встречи с главой парламентского комитета Грэмом Брэди.

Ранее о том, что покидает пост, сообщила лидер палаты общин Великобритании Андреа Лидсом. Причиной своего ухода она назвала разногласия с премьер-министром Терезой Мэй по поводу Brexit.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по Brexit

Лидер палаты общин - должность в британском правительстве. Занимающий ее человек курирует отношения кабинета министров с парламентом.

Лидсом в заявлении об отставке подчеркнула, что до сих пор оставалась в британском правительстве, чтобы "формировать Brexit, и бороться за него". Однако она больше не считает, что подход правительства позволит реализовать итоги референдума по Brexit, на котором большинство британцев высказались за выход из ЕС.

Лидсом подчеркнула, что новое предложение Мэй по Brexit не предполагает, что Великобритания после выхода из ЕС станет совершенно независимым государством. Также она высказалась против второго референдума по Brexit, уступки, на которую готова пойти Мэй, чтобы заручиться поддержкой в парламенте.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Новое предложение сразу вызвало негативную реакцию как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный Brexit.

Источник: https://censor.net.ua/n3128406
 
   
 Топ комментарии
 
Пример для Зели, вот до чего доводят референдумы.
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Пример Британии для Украины показателен, когда массы простого народа оболванили популистскими вбросами о Брексит. В Украине оболванили 73 % населения Голоборотьком на велосипеде, только в отличии от Британии в Украине нет сильных институтов власти, которые могут защитить государство от глупости массы народа. Да и уровень политической культуры у британцев выше, чем в украинцев. Мэй может объявить о своей отставке уже завтра, 24 мая, - The Times - Цензор.НЕТ 6429
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Не все вопросы можно решать на референдумах. Например не трудно представить что будт если поставить ворос о снятии вех налогов или прекращении войны во время агрессии.
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Пример для Зели, вот до чего доводят референдумы.
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при чем тут зеля? его вообще ничего не научит. Кроме того что зеля выполняет команды своего хозяина.
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А ЗЕли пофигу про рэферендумы - у него вилла в Италии
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Так и в Италии могут быть референдумы .
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Пример Британии для Украины показателен, когда массы простого народа оболванили популистскими вбросами о Брексит. В Украине оболванили 73 % населения Голоборотьком на велосипеде, только в отличии от Британии в Украине нет сильных институтов власти, которые могут защитить государство от глупости массы народа. Да и уровень политической культуры у британцев выше, чем в украинцев.
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А у них между прочим - конституционная монархия.
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Я когда смотрю на 73% , я иногда для себя нахожу ответы почему украинцы в истории постоянно теряли свое государство. Я уже давно не придаю значение фразе "мудрый украинский народ", к сожалению
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Украинский народ всё же мудрый,и если вы даже после выборов пытаетесь делить его 25/75 , вы к нему не относитесь.
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"Демократия - очень плохой метод управления государством, но к сожаленю человечество ничего луше не придумало" (с)
Черчиль.
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да, но в Украине нет демократии, вас на@бали.
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Скоро можно будет снимать кино с названием "Как банда (запрещенное слово) нагнуло и особо извращенным способом трахнуло Украину"
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прикольно, когда чувак с Латвии обсуждает Украину на ветке по Британию. Сколько тебе дауну платят?
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За то вы не обсуждая дебила себе выбрали - по ходу вы такие же как и ваш ЗЕ-Призидент
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А ты, что книгу не читал или букав не знаешь?
Тогда тебе мил человек еще в школу - дождись 1 сентября
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Школу закончил 45 лет назад . И могу отличить христопродавцев от нормальных людей. Падшим и брехунам не следует загрязнять наш Цензор. Для субъекта,считающего украинцев и их президента дебилами я не мил человек, а враг.
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Походу - снова тебе дедушка в школу или к людям в белых халатах и то будут не священнослужители.
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Ты всё куда-то посылаешь,это из-за того ,что самому пора либо к людям в белых халатах ,либо просто на х-р. Понятно,jaba ******?
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Англичане бояться выхода из ЕС .А то будет жопа как Венесуэле
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Забовбалась боротися з наслідками референдуму про брексіт.
Взагалі референдуми це атавізм, який в Європі по замовчуванню вже не використовують.
Лише одна єкзотична країна за допомогою всенародного виявлення вирішує чи переносити зупинку автотранспорту на 150 м, чи лишити як є.
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И шо, Британии стало резко хорошо от такого волеизъявления?
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Ну во всяком случае, они не чувствуют себя стадом баранов.
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Кстати, Норвегия не вступила в ЕС из-за отрицательного результата референдума.
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В Британии насчет выхода из ЕС. В каждой стране ЕС по Конституции Европейского союза. В Литве по вопросу двойного гражданства. А в Швейцарии ни один закон без всенародного референдума не принимается. Референдумы в Швейцарии
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там просто фишечка такая есть в развитых странах- точно не помню, но либо все, либо большинство стран в свое время присоединялись к ЕС через референдум, и сл-но выходить из него надо тоже через референдум
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референдумы работают как положено только и только в демократических государствах. Таких как Швейцария например. Онли!
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Не только в Швейцарии. Хотя Швейцария самая крутая в этом плане.
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Швейцария как эталон демократического общества. Я по крайней мере лучше не знаю, разве что КНДР )))
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Да. Швейцария - эталон. Во всяком случае, в нашем мире.
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Не все вопросы можно решать на референдумах. Например не трудно представить что будт если поставить ворос о снятии вех налогов или прекращении войны во время агрессии.
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на это вам ответит Конституция Украины:
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
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у британцев свои заморочки, понимаю Мей.....

но не представляю когда были Фолкленские острова - никакого британского
премьер-министра, который бы сказал - а давайте мы с ними ету тему перетрем и дето посредине столкнемся...
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Соєва вата постарається приплести до цієіі новини Зєлєнского))
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О, знатний порохобот зарахував мене в своіі ряди. Нє катіт, варітся в своєму лайні без мене))
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ти сам себе зарахував ))
плигаєш з лунки в лунку...
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За те люблю порохоботів, що в них мозок як у гуппі - через 15 секунд забувають що казали перед цим))
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Вона че рЁхверендумом с участием понаехавших с Британией делает. И это без войны и Мордора на границах. Мей може оголосити про свою відставку вже завтра, 24 травня, - The Times - Цензор.НЕТ 2909
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может потом восстановится через суд
насирив проконсультирует Мей може оголосити про свою відставку вже завтра, 24 травня, - The Times - Цензор.НЕТ 4163
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэй может объявить о своей отставке уже завтра, 24 мая, - The Times
 
 
 
 
 
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