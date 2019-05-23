EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  10667  214
Все про:ВР (22941) депутат (2651) Стефанчук Руслан (7)

 Представитель Зеленского в Раде Стефанчук предлагает сократить количество нардепов

Количество народных депутатов Верховной Рады стоит пересмотреть, поскольку население Украины сократилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - рассказал Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задачи президента на первые сто дней: реформа АП, аудит государства, отмена неприкосновенности нардепов, - Стефанчук

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука представителем в Верховной Раде.

Источник: https://censor.net.ua/n3128404
 
   
 Топ комментарии
 
Эта юная команда еще ничего не сделала.Одни бла-бла.Да им и на фиг ничего не надо от Украины,кроме референдума про договорняк с кацапами.
 показать весь комментарий
 
Очень правильно! Такое количество дармоедов, это ужас!
 показать весь комментарий
 
Хотелось бы узнать, сколько реально бюджету Украины стоит содержание этих дармоедов, неспособных принять ими же обещанные законы. Вместе со своими помощниками, секретарями, возмещениями, лечением , транспортом и тд.
Сколько стоит АП. Здесь есть мощный ресурс для сокращения расходов государства.
А то продали старые машины, но потом накупили новые бронированные мерсы. Не слишком ли жирно для не очень богатой страны?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
«... И хрюкотали ЗЕЛЮКи ...»©
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
Если сократят, это будет настоящее дело. Рейтинг Зелюка взлетит ещё выше, а выборы превратятся в водворение «Слуг народа» в Раду с редкими инопартийными вкраплениями.
 показать весь комментарий
 
Та и так весь 95 квартал устроился на государственную службу, что бы кумам-браткам квартальным платилось з/п за счет народа, может хватит?
 показать весь комментарий
 
Давно об этом говорят все . как и о импичменте президента и неприкосновенности депутатов . Все -ЗА , и Порохоботы ,и те кто за других политиков . Народ вам скажет спасибо если сделаете . Их хватит с головой и 100 человек .Вон в США - 600 человек на 330 млн человек населения . У нас 27-33млн . Думай- ТЕ !
 показать весь комментарий
 
 
Мысль, конечно, интересная: на такие "сидячие мыслящие полушария" в зале "с куполом" погонных метров не хватит.
 показать весь комментарий
 
Щоб досягти ефективного результату, головне не кількість, а якість..

Протягом багатьох років спостерігаю роботу Президента і Ради, і бачу що ефективно вони працюють перші два роки, потім решту часу "байдикують", і тільки перед виборами на якийсь термін активізуються.
Тому якщо ми рухаємося в бік західних демократій, де поняття ротації ключове, ми маємо вимагати терміну в два роки каденції. Меншого терміну ніхто з депутатів не запропонує, тому що їм це не вигідно.
Всі інші пропозиції є другорядними, і наразі не вартують загубленого на них часу.

І не треба тут повторювати мантру що часті перевибори не витримає бюджет держави.
Тому що збитки від "бездіяльності", та такої "ефективності" за останні три роки каденції, значно перевершують профіт від пятирічного терміну
 показать весь комментарий
 
Ввести бы это в новые внеочередные выборы. Обратите внимание, что на последнем заседании Верховный Рады присутствовало всего 240 депутатов, а в пятницу когда идет сессия, сколько присутствует - меньше 100. Так зачем такие затраты Украине. Ведь Верховная Рада - это отдельное государство в Украине, которым плевать на законы. Сколько раз депутаты, фракции делали запрос к Председателю по поводу коалиции - молчок. Уже в феврале 2019 года - Суд сделал запрос в Верховную Раду, опять Парубий молчит, что им можно не отвечать на запрос Государственного органа, за то простого гражданина, если он не ответит, то привлекают к криминальной ответственности
 показать весь комментарий
 
 
120 человек достаточно и перевыборы каждый год.
 показать весь комментарий
 
 
Количество депутатов должно соответствовать числу избирательных округов. Один округ - один депутат!
 показать весь комментарий
 
 
150 чел достаточно и чтоб боялись что могут вылететь с работы!
 показать весь комментарий
 
 
Надо оставить тех, кто не пропускает заседания. И контракты им выдать, а если не смог выполнить контракт - досвиданья.
 показать весь комментарий
 
 
Действовать надо жестко. У нас война? Все ж орут : агрессор! Тогда объявить ВП и ввести прямое президентское правление. Раду распустить на хер. Судить по военному времени всю быдлоту. Без права обжалования.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставитель Зеленского в Раде Стефанчук предлагает сократить количество нардепов
 
 
 
 
 
 вверх