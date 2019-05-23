 Представитель Зеленского в Раде Стефанчук предлагает сократить количество нардепов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - рассказал Стефанчук.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука представителем в Верховной Раде.
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
Если сократят, это будет настоящее дело. Рейтинг Зелюка взлетит ещё выше, а выборы превратятся в водворение «Слуг народа» в Раду с редкими инопартийными вкраплениями.
Протягом багатьох років спостерігаю роботу Президента і Ради, і бачу що ефективно вони працюють перші два роки, потім решту часу "байдикують", і тільки перед виборами на якийсь термін активізуються.
Тому якщо ми рухаємося в бік західних демократій, де поняття ротації ключове, ми маємо вимагати терміну в два роки каденції. Меншого терміну ніхто з депутатів не запропонує, тому що їм це не вигідно.
Всі інші пропозиції є другорядними, і наразі не вартують загубленого на них часу.
І не треба тут повторювати мантру що часті перевибори не витримає бюджет держави.
Тому що збитки від "бездіяльності", та такої "ефективності" за останні три роки каденції, значно перевершують профіт від пятирічного терміну
Вистачить і 150.