EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  16881  203
Все про:Администрация_Президента (1506) Богдан (28) назначение (1404) США (14993) Хербст (68)

 Назначение Богдана главой АП вызвало "некоторые вопросы" в Вашингтоне, - Хербст

В Вашингтоне возникли "некоторые вопросы" в связи с указом Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на пост главы его администрации Андрея Богдана, которого связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Впрочем выводы в США будут делать по реальным шагам команды президента, рассказал экс-посол США в Киеве Джон Хербст.

"Назначение Андрея Богдана (на должность главы Администрации Президента Украины. – Ред.) вызвало некоторые вопросы. Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды", - отметил бывший высокопоставленный американский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль недоволен минимум двумя заявлениями Зеленского. Они были удивлены, когда он обратился к Путину как к врагу, - экс-посол США Хербст

Таким образом, он прокомментировал информацию, которая появилась недавно в украинских СМИ о том, что спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в разговоре с Владимиром Зеленским настойчиво рекомендовал не назначать Андрея Богдана на должность главы АП.

В то же время, как сообщалось, в Госдепе не стали комментировать этот разговор, при этом отметив, что делегация США на инаугурационных мероприятиях в Киеве, в которую входил Курт Волкер, "провела очень продуктивную дискуссию по широкому кругу вопросов с президентом Зеленским".

Во внешнеполитическом ведомстве США дали понять, что поддерживают продолжение курса Украины на проведение реформ, борьбу с коррупцией и верховенства права.

Источник: https://censor.net.ua/n3128403
 
   
 Топ комментарии
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 9 ч.9 часов назад



Зеленский: «БІЛЬШЕ НІЯКОГО КУМІВСТВА ТА КУЛУАРНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ НА ПОСАДИ.» Обещания, обещания....
 показать весь комментарий
 
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани дал понять , что Зеленский может получить доступ к поддержке Штатов, если выполнит несколько условий. Первое - очистить свое окружение от представителей демократического лобби. А это, в частности, экс-министр Данилюк. Второе - отстраниться от Каломойши .Но недоумок Зе не сделал ни того, ни другого. Даже наоборот - показательно продемонстрировал неуважение к действующей власти США, назначив Богдана главой Администрации президента, а Данилюка - секретарем СНБО. Плевок, да и только. Но оно и понятно, если ты словил звезду .Власть - очень токсичная вещь,, тебе вдруг начинает казаться, что теперь можно не думать о последствиях. Ну - ну . !! Назначение Богдана главой АП вызвало "некоторые вопросы" в Вашингтоне, - Хербст - Цензор.НЕТ 911 .
Последствия - будут. Миссия МВФ, за общение с которой отвечал кстати Данилюк, показательно прервала переговоры с Украиной и улетела. Но это еще цветочки. Украина рискует остаться один на один с Россией. Что хуже всего .
Это, конечно, системный просчет ,, и кстати, Джулиани уже передал большой привет Каломойше , а для Зе добавил - я бы не советовал президенту Зеленскому окружать себя людьми, связанными с криминальным олигархом. Он, наоборот, должен сосредоточиться на борьбе с коррупцией..Так что бодрый нахрап, с которым Беня захватывает власть, может вскоре обернуться системным геммороем для него и окружения. Против системной бюрократии Штатов бесполезно играть Киевским административным судом. Назначение Богдана главой АП вызвало "некоторые вопросы" в Вашингтоне, - Хербст - Цензор.НЕТ 5526 .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
І - що?............ Призначення Богдана главою АП викликало "деякі запитання" у Вашингтоні, - Гербст - Цензор.НЕТ 7415
Хтось мав про щось запитувати в піндосів?!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазначение Богдана главой АП вызвало "некоторые вопросы" в Вашингтоне, - Хербст
 
 
 
 
 
 вверх