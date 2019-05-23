EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1196  22
Материалы по теме:
Все про:НАТО (6368) Уолтерс Тод (1)

 Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины. ВИДЕО

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал новостей "24".

Во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса, которая транслировалась на NATO News, Уолтерс уточнил, что речь идет о продолжении обучения войск и о расширенном сотрудничестве с целью защиты территории Украины.

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", – заявил Уолтерс.

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, который был уволен президентом Владимиром Зеленским 21 мая. По словам Пича, Альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ о дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окошко и в НАТО, и в ЕС, если мы не сделаем прорыва в ближайшие годы, может закрыться", - Климкин

Генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс стал новым главнокомандующим НАТО в Европе 3 мая. До этого он был главнокомандующим ВВС в Европе и Африке.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый обсудил возможности увеличения расходов американского бюджета на безопасность и оборону Украины с председателем комитета по вопросам ассигнований Сената США Роем Блантом.

Источник: https://censor.net.ua/n3128402
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно.Нам надо военная поддержка,материальная для нашей армии,а никак не референдум с парашей,который хочет срочно провести глава администрации президента.
 показать весь комментарий
 
Нічого вони не робитимуть поки ЗЕ не продемонструє свою політику стосовно росії.
А заяви про "мировий референдум" породжують ще більші сумніви.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильно.Нам надо военная поддержка,материальная для нашей армии,а никак не референдум с парашей,который хочет срочно провести глава администрации президента.
 показать весь комментарий
 
 
Нічого вони не робитимуть поки ЗЕ не продемонструє свою політику стосовно росії.
А заяви про "мировий референдум" породжують ще більші сумніви.
 показать весь комментарий
 
 
Заявы про референдум-это хотелки богдана,а не зеленского.Другой бы президент после такой заявы,который резко снизил рейтинг президента,его моментально бы уволил.А то такое чувство,что выбрали богдана с разумковым.
 показать весь комментарий
 
Не знаю чиї то хотєлкі, хто там хвіст, а хто собака...
Нехай визначаються.
 показать весь комментарий
 
Украине под презЕденством комика это не нужно. Им взят курс на россию к братушкам.
 показать весь комментарий
 
А зачем она теперь Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины - Цензор.НЕТ 6640? У нового президента теперь на повестке совсем другое - договорняки с Расеей и референдумы про войну. Представляю себе, как будут сформулированы там вопросы.
1. Хотите ли Вы мира в Украине?
2. Хотите ли Вы войны с РФ?
Нетрудно представить какой будет результат Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины - Цензор.НЕТ 1776
 показать весь комментарий
 
....расширить военную поддержку Украины где проживает Украинский народ и народ Украины(граждане Украины ,которые не любят всё украинское и ждут "советских" с Московии). Кого поддерживать? может вначале нам как то объединиться в одно целое в УКРАИНСКИЙ НАРОД ,чтобы наши партнёры не терялись? Новий головнокомандувач сил НАТО в Європі Волтерс пообіцяв розширити військову підтримку України - Цензор.НЕТ 8446 В Кремле не спят и готовят очередную провокашен от раши
 показать весь комментарий
 
 
а у тебя есть сомнения, шо если шо - ты гордо спалишся за матушку?
 показать весь комментарий
 
 
Я привел народную присказку, ибо народ кормят различными обещаниями и своими и забугорными уже почти треть столетия, но в итоге только наша мафия крепчает, а народ беднеет.
 показать весь комментарий
 
Порохолюбцы прекратите топить президента,каждый шаг ,которого рассматриваете в лупу,и делаются десятки брехливых выводов. Есть пословицы :у каждого словца-ожидай конца, или не спиши поперед батька... Не даром предки для вас это подметили. Президент Зеленский неньку Украину не предаст . Всё будет Украина!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый главнокомандующий силами НАТО в Европе Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх