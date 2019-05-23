 Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал новостей "24".
Во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса, которая транслировалась на NATO News, Уолтерс уточнил, что речь идет о продолжении обучения войск и о расширенном сотрудничестве с целью защиты территории Украины.
"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", – заявил Уолтерс.
В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, который был уволен президентом Владимиром Зеленским 21 мая. По словам Пича, Альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ о дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.
Генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс стал новым главнокомандующим НАТО в Европе 3 мая. До этого он был главнокомандующим ВВС в Европе и Африке.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый обсудил возможности увеличения расходов американского бюджета на безопасность и оборону Украины с председателем комитета по вопросам ассигнований Сената США Роем Блантом.
А заяви про "мировий референдум" породжують ще більші сумніви.
Нехай визначаються.
1. Хотите ли Вы мира в Украине?
2. Хотите ли Вы войны с РФ?
Нетрудно представить какой будет результат