 Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Уничтожены 2 террориста и БМП врага, за сутки - 5 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи города Марьинка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны три раза:

- вблизи населенного пункта Золотое-4 - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 82 мм;

- возле города Попасная - из гранатометов различных систем.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки Объединенных сил, 22 мая двое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен. Также противник потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

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"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.