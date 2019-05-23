 Мать задержанной в Грузии по подозрению в торговле детьми украинки оформляет опеку над 10 внуками, - Денисова

Об этом омбудсмен написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С целью защиты жизни и здоровья детей я обратилась к министру иностранных дел Украины и министру социальной политики Украины относительно принятия неотложных мер реагирования и возвращения детей в Украину. Сейчас бабушка детей занимается оформлением опеки над внуками. Это будет основанием для возвращения детей в Украину. Держу ситуацию на личном контроле", - написала она.

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По информации посольства Украины в Грузии, детей разместили в двух приемных семьях - по пять в каждой.

Также консульский работник посольства Украины в Грузии на постоянной основе видится с детьми подозреваемой.

"Состояние детей удовлетворительное, однако одному мальчику нужны регулярные обследования в связи с хроническим заболеванием. Поэтому посольство обратилось в Министерство здравоохранения Грузии с просьбой обеспечить проведение регулярных обследований", - сообщила омбудсмен.

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Напомним, 26 апреля в Грузии задержали гражданку Украины, которая подозревается в торговле детьми и в отношении которой работники правоохранительных органов Грузии проводят сейчас следственные действия. Денисова добавила, что эта гражданка - "многодетная мать, имеет 10 детей, семеро из которых рождены суррогатными матерями". По данным СМИ, женщина хотела вывезти детей в оккупированную РФ Абхазию. Стражей порядка Грузии насторожил тот факт, что семь маленьких детей задержанной рождены в Киеве от суррогатных мам в течение одного и того же года.