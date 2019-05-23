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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Грузия (3535) Денисова (436) задержание (5383) суррогатное материнство (14)

 Мать задержанной в Грузии по подозрению в торговле детьми украинки оформляет опеку над 10 внуками, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова лично контролирует ситуацию с 10 детьми задержанной в апреле в Грузии гражданки Украины, которую подозревают в торговле детьми.

Об этом омбудсмен написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С целью защиты жизни и здоровья детей я обратилась к министру иностранных дел Украины и министру социальной политики Украины относительно принятия неотложных мер реагирования и возвращения детей в Украину. Сейчас бабушка детей занимается оформлением опеки над внуками. Это будет основанием для возвращения детей в Украину. Держу ситуацию на личном контроле", - написала она.

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По информации посольства Украины в Грузии, детей разместили в двух приемных семьях - по пять в каждой.

Также консульский работник посольства Украины в Грузии на постоянной основе видится с детьми подозреваемой.

"Состояние детей удовлетворительное, однако одному мальчику нужны регулярные обследования в связи с хроническим заболеванием. Поэтому посольство обратилось в Министерство здравоохранения Грузии с просьбой обеспечить проведение регулярных обследований", - сообщила омбудсмен.

Мать задержанной в Грузии по подозрению в торговле детьми украинки оформляет опеку над 10 внуками, - Денисова 01

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Напомним, 26 апреля в Грузии задержали гражданку Украины, которая подозревается в торговле детьми и в отношении которой работники правоохранительных органов Грузии проводят сейчас следственные действия. Денисова добавила, что эта гражданка - "многодетная мать, имеет 10 детей, семеро из которых рождены суррогатными матерями". По данным СМИ, женщина хотела вывезти детей в оккупированную РФ Абхазию. Стражей порядка Грузии насторожил тот факт, что семь маленьких детей задержанной рождены в Киеве от суррогатных мам в течение одного и того же года.

Источник: https://censor.net.ua/n3128399
 
 
 Топ комментарии
 
такого в мире наверное еще не было
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моторошна якась мать! Устроїла інкубатор, чи то ферму, а мо' ті діти нужні їй для гербарія. І хто вона за національністю? Сумніваюсь шо українка. Якась циганка хіба шо. Явно якась прєступна схєма! Отримати від государства льготи, виплати, пєчєньки, похоже, нє главне. А от продати дітей на запчасті - вполнє
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Сурогатні матері так просто народили і віддали цій "мамі" своіх дітей, ще й родили в один і той же рік !? Ця сука була лише гвинтиком тоі страшноі машини. що заробляє гроші на нещасних дітях, продаючи іх на органи багатіям. Такий "бізнес" давно існує в Росіі, а найбільше "клієнтів" серед "богообраних" з рогами. Не так вже й давно в Украіні судили такого "доктора" з Ізраілю, що спеціалізувався на виімці і консерваціі людських органів для інплантаціі.
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Ужас какой-то. И сумасшедший инфоудар по Украине, где такое возможно.
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моторошна якась мать! Устроїла інкубатор, чи то ферму, а мо' ті діти нужні їй для гербарія. І хто вона за національністю? Сумніваюсь шо українка. Якась циганка хіба шо. Явно якась прєступна схєма! Отримати від государства льготи, виплати, пєчєньки, похоже, нє главне. А от продати дітей на запчасті - вполнє
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На запчастини?? Як вам таке взагалі на розум прийшло??
Більш за все - вона хотіла продати дітей бездітним парам на усиновлення.
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Сурогатні матері так просто народили і віддали цій "мамі" своіх дітей, ще й родили в один і той же рік !? Ця **** була лише гвинтиком тоі страшноі машини. що заробляє гроші на нещасних дітях, продаючи іх на органи багатіям. Такий "бізнес" давно існує в Росіі, а найбільше "клієнтів" серед "богообраних" з рогами. Не так вже й давно в Украіні судили такого "доктора" з Ізраілю, що спеціалізувався на виімці і консерваціі людських органів для інплантаціі.
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"Сурогатні матері так просто народили і віддали цій "мамі" своіх дітей"

Не просто, а за гроші.

"продаючи іх на органи багатіям"

Тобто??? Нащо їм органи маленьких діточок?
Як це взагалі можливо, що людина подібним "бізнесом" зайнялася...хіба такі нелюди існують?
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Да, бездетным парам в Абхазии хотела продать украинских детей. Вы в своём уме?
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Да какая цыганка, что за стереотипы? Своих уродов, что-ли не хватает.. Юлия Сусляк - жена "бизнесмена" Юрия Сусляка - перекидавшего кучу народу на продаже квартир с котлована, и сваливший, как оказалось, в Абхазию. В Одессе на Жаботинского за Набережные Квартал знаю, народ повёлся на сладкую цену, и остался с неоформленной коробкой без коммуникаций. Ну и по всей Украине, вроде, тоже. Из Хмельницкого они сами с жёнушкой. Так что продавать детей на органы, ему вроде как на хрен не надо, там денег столько украдено, что он кого угодно сам на органы купит. Ну есть такие люди, что поделать, с гипертрофированным инстинктом размножения. Чисто вкусовщина. Для меня это мерзко, но некоторым нравится. Держава, вон, навить п1дтримуэ!!
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Просто Абхазия это черная зона. Там законов НЕТ. Вот и везут в Абхазию с одной стороны багатеи,а с другой стороны эта "мать". Это отряд 731. Этой "матери" вместе с "бабушкой" нужно дать пожизненное заключение. И проверить все контакты за последние 3 года. Там целое кубло современных палачей. Это даже не Освенцим, это хуже. Детей везли на органы. Эта АД.
В бред про "усыновление" в Абхазии трудно поверить. Это ширма. Уверен там есть подпольные больницы со всем нужным персоналом.
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Самка просто реализовывала "свой материнский капитал", раньше это не счиалось преступлением (почти у всех народов Земли), дети до 12 лет были собственностью родителей и родители имели право делать с ними все, что хотели (даже убить или принести в жертву богу/богам, "я тебя породил - я тебя и убью!"), за поправкой того, что общество как правило было патриархальным и решишал все отец (или самый старший мужчина в семье или роду), а его жена (у многих народов) была также его собственностью (за некоторым небольшим исключениями, разные были традиции).

Такие уж "дикие" были законы и традиции, не скажу, "хорошие" или "плохие", но чем дольше я живу, тем больше понимаю их логику и обоснования. Если убрать всю "социалку" (халяву для безответственных и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ), сопли и "крокодиловы слезы защитников прав голых обезьян", то законы предков не кажутся такими уж глупыми и "варварскими" (а очень даже разумными)! Современным хлюпикам, слюнтяям, "тряпкам" и размазьням есть чему поучится у своих свавных, храбрых далеких (и разумных) предков!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМать задержанной в Грузии по подозрению в торговле детьми украинки оформляет опеку над 10 внуками, - Денисова
 
 
 
 
 
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