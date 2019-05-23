 Мать задержанной в Грузии по подозрению в торговле детьми украинки оформляет опеку над 10 внуками, - Денисова

Об этом омбудсмен написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"С целью защиты жизни и здоровья детей я обратилась к министру иностранных дел Украины и министру социальной политики Украины относительно принятия неотложных мер реагирования и возвращения детей в Украину. Сейчас бабушка детей занимается оформлением опеки над внуками. Это будет основанием для возвращения детей в Украину. Держу ситуацию на личном контроле", - написала она.
По информации посольства Украины в Грузии, детей разместили в двух приемных семьях - по пять в каждой.
Также консульский работник посольства Украины в Грузии на постоянной основе видится с детьми подозреваемой.
"Состояние детей удовлетворительное, однако одному мальчику нужны регулярные обследования в связи с хроническим заболеванием. Поэтому посольство обратилось в Министерство здравоохранения Грузии с просьбой обеспечить проведение регулярных обследований", - сообщила омбудсмен.
Напомним, 26 апреля в Грузии задержали гражданку Украины, которая подозревается в торговле детьми и в отношении которой работники правоохранительных органов Грузии проводят сейчас следственные действия. Денисова добавила, что эта гражданка - "многодетная мать, имеет 10 детей, семеро из которых рождены суррогатными матерями". По данным СМИ, женщина хотела вывезти детей в оккупированную РФ Абхазию. Стражей порядка Грузии насторожил тот факт, что семь маленьких детей задержанной рождены в Киеве от суррогатных мам в течение одного и того же года.
Більш за все - вона хотіла продати дітей бездітним парам на усиновлення.
Не просто, а за гроші.
"продаючи іх на органи багатіям"
Тобто??? Нащо їм органи маленьких діточок?
Як це взагалі можливо, що людина подібним "бізнесом" зайнялася...хіба такі нелюди існують?
В бред про "усыновление" в Абхазии трудно поверить. Это ширма. Уверен там есть подпольные больницы со всем нужным персоналом.
Такие уж "дикие" были законы и традиции, не скажу, "хорошие" или "плохие", но чем дольше я живу, тем больше понимаю их логику и обоснования. Если убрать всю "социалку" (халяву для безответственных и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ), сопли и "крокодиловы слезы защитников прав голых обезьян", то законы предков не кажутся такими уж глупыми и "варварскими" (а очень даже разумными)! Современным хлюпикам, слюнтяям, "тряпкам" и размазьням есть чему поучится у своих свавных, храбрых далеких (и разумных) предков!