 Лауреатом Литературной премии ЕС впервые стала украинская писательница

Об этом сообщает организация-партнер премии PEN Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
"Гаська Шиян получила Литературную премию Европейского союза за свой новый роман "За спиною", который вышел весной в издательстве "Фабула". В нем говорится о 27-летней успешной украинке, жизнь которой резко изменилась, когда ее парню пришла повестка в армию. Война подтолкнет героиню к переоценке собственных ценностей и принятию непростых решений", - говорится в сообщении.
"Этот роман не просто стилистически искусный и зрелый, но и важный для современности, ведь вписывает войну в Украине в универсальный человеческий контекст, - говорится в заключении членов украинского жюри премии. - Автор переводит эту войну с безопасной рубрики "где-то там на диком Востоке" в тревожную рубрику "здесь, в нашей общей Европе". Ибо конфликт - действительно здесь, на нашем континенте, и он в той или иной степени касается всех нас, европейцев".
Кроме того, среди лауреатов премии - писатели из Австрии, Финляндии, Франции, Венгрии, Грузии, Греции, Ирландии, Италии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Великобритании.
Премия финансируется Европейской комиссией в рамках программы "Креативная Европа".
Авторы-победители премии получают денежное вознаграждение в размере пяти тысяч евро, а также поддержку со стороны "Креативной Европы", направленную на перевод и международную рекламу их произведений.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в Брюсселе в конце сентября 2019 года. В этом году Украина впервые присоединилась к Литературной премии Европейского союза.
В короткий список премии от Украины также вошли Виктория Амелина с романом "Дім для Дома" и Маркиян Камыш с повестью "Чормет".
Литературная премия Европейского союза - ежегодная награда, призванная содействовать популяризации и продвижению творчества молодых авторов художественной прозы из разных европейских стран.
Еріх Марія Ремарк теж писав щось подібне. І сотні письменників до нього і після. А його вважають класиком, генієм. Інших ні.
Тому справа головне не в тому, про що написано, а як.
Знову "нє чітал, но осуждаю"...
Якщо цікавлять критерії, то чому не зайшов на сайт конкурсу, де вони є? Не знаєш іноземної? Чому не скористався Гугл Перекладачем?
Ти судиш, як сраний совок, як Сталін чи Микита Хрущов на виставці абстракціоністів.
Не тих нагородили!?
Зроби свій конкурс, розроби критерії і нагороджуй за свій рахунок тих, кого хочеш.
Такі особи мене вражають...