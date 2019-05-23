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 Лауреатом Литературной премии ЕС впервые стала украинская писательница

Украинская писательница Гаська Шиян стала первым лауреатом Литературной премии Европейского союза от Украины.

Об этом сообщает организация-партнер премии PEN Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

"Гаська Шиян получила Литературную премию Европейского союза за свой новый роман "За спиною", который вышел весной в издательстве "Фабула". В нем говорится о 27-летней успешной украинке, жизнь которой резко изменилась, когда ее парню пришла повестка в армию. Война подтолкнет героиню к переоценке собственных ценностей и принятию непростых решений", - говорится в сообщении.

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"Этот роман не просто стилистически искусный и зрелый, но и важный для современности, ведь вписывает войну в Украине в универсальный человеческий контекст, - говорится в заключении членов украинского жюри премии. - Автор переводит эту войну с безопасной рубрики "где-то там на диком Востоке" в тревожную рубрику "здесь, в нашей общей Европе". Ибо конфликт - действительно здесь, на нашем континенте, и он в той или иной степени касается всех нас, европейцев".

Кроме того, среди лауреатов премии - писатели из Австрии, Финляндии, Франции, Венгрии, Грузии, Греции, Ирландии, Италии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Великобритании.

Премия финансируется Европейской комиссией в рамках программы "Креативная Европа".

Авторы-победители премии получают денежное вознаграждение в размере пяти тысяч евро, а также поддержку со стороны "Креативной Европы", направленную на перевод и международную рекламу их произведений.

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Торжественная церемония награждения победителей состоится в Брюсселе в конце сентября 2019 года. В этом году Украина впервые присоединилась к Литературной премии Европейского союза.

В короткий список премии от Украины также вошли Виктория Амелина с романом "Дім для Дома" и Маркиян Камыш с повестью "Чормет".

Литературная премия Европейского союза - ежегодная награда, призванная содействовать популяризации и продвижению творчества молодых авторов художественной прозы из разных европейских стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3128395
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо хоть у вас на Лахте заработок стабильный пока хуйло не крякнет Лауреатом Литературной премии ЕС впервые стала украинская писательница - Цензор.НЕТ 7532
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Переживаєш, що нема кому послати тебе на х-ло?
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Ти читав? Ні? То як можеш судити про те, чого не знаєш?
Еріх Марія Ремарк теж писав щось подібне. І сотні письменників до нього і після. А його вважають класиком, генієм. Інших ні.
Тому справа головне не в тому, про що написано, а як.
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порохоскот куда-то исчез. Видно начались проблемы с финансами.
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Хорошо хоть у вас на Лахте заработок стабильный пока ***** не крякнет Лауреатом Литературной премии ЕС впервые стала украинская писательница - Цензор.НЕТ 7532
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Переживаєш, що нема кому послати тебе на х-ло?
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Зелена бидлота, а поздоровити письменницю з нагородою слабо?
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Чё европейцы нашли в этом сюжете? При Совке только таких сценариев для фильмов тыщами писали: Он - идёт в армию, она - страдает от нахлынувших чувств.
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Ти читав? Ні? То як можеш судити про те, чого не знаєш?
Еріх Марія Ремарк теж писав щось подібне. І сотні письменників до нього і після. А його вважають класиком, генієм. Інших ні.
Тому справа головне не в тому, про що написано, а як.
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Дякую, до поділився враженнями від книги Але мене більш цікавить по яким критеріям судили організатори конкурсу. З літературними конкурсами не знайомий, але художніми цікавлюся. Вибач на слові, але в останніх перемагає, на мій погляд справжнє лайно.
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Совок, просто совок.
Знову "нє чітал, но осуждаю"...
Якщо цікавлять критерії, то чому не зайшов на сайт конкурсу, де вони є? Не знаєш іноземної? Чому не скористався Гугл Перекладачем?
Ти судиш, як сраний совок, як Сталін чи Микита Хрущов на виставці абстракціоністів.
Не тих нагородили!?
Зроби свій конкурс, розроби критерії і нагороджуй за свій рахунок тих, кого хочеш.
Такі особи мене вражають...
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