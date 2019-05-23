 Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Евгений Марчук, который до 19 мая был представителем Украины в Трехсторонний контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.
"Принцип обмена заложниками "всех на всех" Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А про других наших 80 человек ничего не знают и они их не нашли.
Однажды к таким ненайденных даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ господин Т. Фриш. На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", - пишет Марчук.
Также, по словам Марчука представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к войне в Донбассе ( совершили эти преступления во время событий на Майдане (спецназ "Беркута") или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье).
"Поэтому Украина "ЗА" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов", - подчеркнул экс-представитель Украины в ТКГ.
коли гниє в землі.
Патологи́ческая ло́жь или псевдоло́гия (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово, речь») - патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. ... Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду.
Користування науковими статтями Вікіпедії - зрада? Я користуюсь інформацією українською, польською, російською, англійською та німецькою мовами.
І що?
Скажіть, звідки ви такі придурки беретесь, вважаючи себе розумними?
Навіщо тоді переговори? Лише як привід для нових, нових і нових санкцій, і зброї для інформаційної війни.
Впевний, що Зеленський говорить про перемовини з Росією, про мир, проте все чудово розуміє. Доказами цього є його слова на переговорах з представниками Уряду і Конгресу США:
--------------
«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога, - наголосив Президент. - Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ».
1.Зеленский как новый президент страны предлагает переговоры.
2.***** вынужден будет на них идти, иначе информационную войну он проигрывает.
3.На переговорах при свидетелях из демократических стран он спросит типа "чего ты хочешь, *****, зачем убиваешь украинцев"?
4.***** ответит типа "это не я, это ваш народ не хочет в ЕС и НАТО".
5.Зеленский ответит - "а мы спросим у народа, на референдуме".
6.Нет сомнений, что результаты референдума покажут желание людей вступить в ЕС и НАТО.
7.У ***** не останется возможности прикрываться чужим народом. Он вынужден будет идти на какие-то другие соглашения. НО ВЫПОЛНЯТЬ ИХ НЕ БУДЕТ НИКОГДА.
8.Это станет поводом для новых и новых санкций, и для информационной войны против *****. А передышка, полученная Украиной, будет использована для подъёма экономики, борьбы с коррупцией, построению государственных и военных институций и инфраструктуры евро-атлантического образца.
9.Это либо выбьет электоральную табуретку из-под режима *****, либо сильно её пошатнёт.
10.До этого война не закончится.
Надо быть реалистом. Думаю, Зеленский таким является. Меня беспокоит пока только то, как он в будущем будет поступать с друзьями, которые зажрутся. А такие будут. Именно это будет определять уровень доверия к нему и его политике.
"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательство перед нашими союзниками Альянса о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии."
Меняйте 27 на 27, как первый этап! Дальше видно будет.
А может они сами хотели рвануть...( не дай бог, но как вариант...)
лишить ордловца почетного звания захеровца навсегда - лучше посмертно...
после последнего кацапляндского царя - там никому нельзя верить уже 100 + 2 лет...
блин - нет, в Украине 73% будут до сдоху!
Отдаем Зелю.
Где рожден в Украине ты был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме москаль топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...
Если мать тебе дорога -
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб москаль, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...
Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в иловайских котлах,
Что погиб за Украинский Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтобы фото его, на жах
Взял москаль и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...
Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,- так ее любил,-
Чтобы ее живьем москали
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...
Если ты не хочешь отдать
Москалю с его черным нутром
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,-
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Москаля уничтожил твой брат,
И убил москаля твой сосед,-
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Москаля ведь убил твой брат,-
Это он, а не ты солдат.
Так убей москаля, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Ще цікаво: Марчук каже про 27 наших військовополонених, які вони визнають... Це: 24 моряка, Сущенко(журналіст), директор заводу (який контрабандою вивозив деталі - прізвище забув)... а хто 27-ий?
Так оце тому то всі військовополонені, згідно "логіки" ворога...