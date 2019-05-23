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 Политика Украины
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 Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук

Предлагая менять "всех на всех" Россия "нашла" лишь 27 из 107 пленных украинцев.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Евгений Марчук, который до 19 мая был представителем Украины в Трехсторонний контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"Принцип обмена заложниками "всех на всех" Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А про других наших 80 человек ничего не знают и они их не нашли.

Однажды к таким ненайденных даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ господин Т. Фриш. На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", - пишет Марчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле предлагают начать диалог по обмену пленными

Также, по словам Марчука представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к войне в Донбассе ( совершили эти преступления во время событий на Майдане (спецназ "Беркута") или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье).

"Поэтому Украина "ЗА" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов", - подчеркнул экс-представитель Украины в ТКГ.

Читайте также: Родные заложников Кремля просят Зеленского сказать, кто будет заниматься освобождением пленных

Предлагая менять всех на всех Россия не нашла 80 пленных украинцев, - Марчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128393
 
   
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кацап є добрим тоді
коли гниє в землі. Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 186
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все обещания парашки не стоят воздуха которые они сотрясают
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кацап є добрим тоді
коли гниє в землі. Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 186
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все обещания парашки не стоят воздуха которые они сотрясают
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Новообране каже що мі адін народ і нам нужна міріться
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Ну референдум про капітуляцію воно вже готує? І мова йому вуха коле. І з кацапами воно в заставу цілувались, і з голодомору глумилось, і з помісної церкви глумилось, і для ригів танцівало... Надоїло писати... Думаю що Зедебілах всеодно не дойде...
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Нацючня поголовно хвора патологічною брехнею. Тому народ і викинув їх з політики.

Патологи́ческая ло́жь или псевдоло́гия (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово, речь») - патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. ... Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду.
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Прикольно, когда типа украинец и пишет на украинском, НО цитирует раша вики)))
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Що ща маячня.
Користування науковими статтями Вікіпедії - зрада? Я користуюсь інформацією українською, польською, російською, англійською та німецькою мовами.
І що?
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Ну как в поисковике забили слово "ложь", так он вам и выдал))) Чего то слово "брехня" не искали)))
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Я знав медичний термін російською мовою. Маю фотографічну пам'ять і запам'ятовую фактично все, що хоч раз потрапило на очі за моє життя. Звичайно, мовою оригіналу. Як, наприклад, вираз "патологическая ложь".
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Да, да... И именно поэтому лайкаете всех козломордых, величающих Украину свинарником... 23.05.2019 00:17

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Кстати... А кто такие "нацючня"??? Желательно с фамилиями....
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Послухай, я таких як ти сотні і тисячі перебачив. Я на Цензорі з 2006 року, здається. І багато раз спостерігав, як вигулькує свіжий диванний патріот типу тебе, - вас називають "нульовка", бо вас ніхто не читає, - кине фразу про імперську Рашку, а далі починає поряд з собою шукати зраду, ольгінців, ботів, лахтінців та сєпарів. "Знайшовши" їх, він радісно про це заявляє, і зникає, вважаючи себе розвідником в тилу ворога.
Скажіть, звідки ви такі придурки беретесь, вважаючи себе розумними?
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бум зна, що пригожин заслав своїх ботів на бутусовщину ще з 2006-го року... бум зна...
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так я не понял, почему дпсу отсасывает или бабло? пфф ответка от наших погранцов чего молчит
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Не знаете что делать? Сделайте кацапских тоже 27 из всего числа. Остальных вечером мешки на голову и в овраг.
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Сначала их по Майдану провести под конвоем. Кто после этого выживет, того можно и в овраг.
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107 разве? Мне кажется раза в 3 больше украинцев в разейском плену.
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Украинские пленные в разейском плену, да еще посещаемые иностранными организациями ето одно из самых больших доказательств росийско-украинской войны. От етого и нужно отталкиваться для судов в Гааге и прочих судах.
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Более пяти тысяч украинцев находятся в тюрьмах РоссииКорреспондент.net, 21 мая 2019, 09:38.
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Переговори треба вести, при свідках. Чогось там треба досягати. ***** своїх же зобов'язань виконувати НЕ БУДЕ. Чому? Бо *****, і крапка.
Навіщо тоді переговори? Лише як привід для нових, нових і нових санкцій, і зброї для інформаційної війни.
Впевний, що Зеленський говорить про перемовини з Росією, про мир, проте все чудово розуміє. Доказами цього є його слова на переговорах з представниками Уряду і Конгресу США:
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«США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога, - наголосив Президент. - Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ».
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Хорошо,зачем тогда вчера был вброс про референдум от богдана.Посмотреть на реакцию людей? Хотя прекрасно знают,что референдум провести не возможно,из за того ,что закон про референдум был еще отменен в 2014 году.
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зато поняли шо с людьми шутить не стоит...а то +73% могут резко стать -3%... Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 7542
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Ну что тут непонятного!?
1.Зеленский как новый президент страны предлагает переговоры.
2.***** вынужден будет на них идти, иначе информационную войну он проигрывает.
3.На переговорах при свидетелях из демократических стран он спросит типа "чего ты хочешь, *****, зачем убиваешь украинцев"?
4.***** ответит типа "это не я, это ваш народ не хочет в ЕС и НАТО".
5.Зеленский ответит - "а мы спросим у народа, на референдуме".
6.Нет сомнений, что результаты референдума покажут желание людей вступить в ЕС и НАТО.
7.У ***** не останется возможности прикрываться чужим народом. Он вынужден будет идти на какие-то другие соглашения. НО ВЫПОЛНЯТЬ ИХ НЕ БУДЕТ НИКОГДА.
8.Это станет поводом для новых и новых санкций, и для информационной войны против *****. А передышка, полученная Украиной, будет использована для подъёма экономики, борьбы с коррупцией, построению государственных и военных институций и инфраструктуры евро-атлантического образца.
9.Это либо выбьет электоральную табуретку из-под режима *****, либо сильно её пошатнёт.
10.До этого война не закончится.
Надо быть реалистом. Думаю, Зеленский таким является. Меня беспокоит пока только то, как он в будущем будет поступать с друзьями, которые зажрутся. А такие будут. Именно это будет определять уровень доверия к нему и его политике.
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Говно кацапское, ты можешь надеяться на это сколько хочешь. НАТО же заявило следующее:

"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательство перед нашими союзниками Альянса о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии."
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Дебил! Не позорь Латвию! Смени флажок на москальский!
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допоки в друзях і соратниках клоуна (або, простіше, на державних посадах в Україні) числитимуться такі токсичні особи як Коломойський, Богдан, Данилюк та інші рейдери-корупціонери - доти США нічого Україні не допомогатиме. Хіба що - на словах; в кращому випадку - при окремих голосуваннях в РБ ООН.
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Звичайно, що росія свідомо ігнорує обмін полоненними і заручниками. Чому? Тому, що життя простих людей вони не цінують.
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Зачем придерживаться этой заранее известно, что не выполнимой формулы "всех на всех"?
Меняйте 27 на 27, как первый этап! Дальше видно будет.
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Очень сложная это тема. Даже трогать не надо в определённом смысле. То мученики. Мы все в долгу перед ними. И конечно там гораздо больше. Страшная цена что заплатили они. Вспомните подзабытый случай вроде летом 12 года когда погран-катер кацапии просто убил в открытом море рыбаков. Потом выяснилось что были и раньше чуть такие случаи. Журналист там опрашивал в наших посёлках семьи и погибших и раньше пропавших. Промолчал тогда МИД при шапкокраде---а ведь пахло международным судом по морскому праву. А потом был захват возле керченского моста! Рядом страшный и лютый враг. Но всё равно не понимаем пока. И не скоро всё узнаем. Да и всё врядли. Эта беда нам надолго.
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так и кацабам для обмена предаставить 27 человек...и будет-"всех-на всех"... Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 50 и хай "абтекают"...
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кстати пан Президент никак не отреагировал на захват в плен наших 8-ми воинов...весь в "палитике"...трудяга... Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 3620
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А ты уверен, что их захватили?
А может они сами хотели рвануть...( не дай бог, но как вариант...)
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в рашаговносми один раз (потом удалили) мелькнуло, что выследили и взяли в плен украинскую ДРГ...и все...тишина...ни геройских восхвалений...ни количество в ДРГ...тишина
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Эй, Зебил, а ну ка разрули "где то по середине"...
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а от и вечное дурко даунбасятское проявилось...
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но нажралось и не сумело ...
лишить ордловца почетного звания захеровца навсегда - лучше посмертно... Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 9663
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ну сколько можно быть наивными?
после последнего кацапляндского царя - там никому нельзя верить уже 100 + 2 лет...
блин - нет, в Украине 73% будут до сдоху!
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Всех наших заключенных на бпп,нф и выла.Опоблок и за життя бонусом
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малова-то будет Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 6910. В придачу отдадим Богдана, Данилюка и всю зе-команду с ее зебилами
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Если дорог тебе твой дом,
Где рожден в Украине ты был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;

Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;

Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме москаль топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога -
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;

Если вынести нету сил,
Чтоб москаль, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;

Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в иловайских котлах,

Что погиб за Украинский Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,

Чтобы фото его, на жах
Взял москаль и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,- так ее любил,-

Чтобы ее живьем москали
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;

Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...

Если ты не хочешь отдать
Москалю с его черным нутром
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,-

Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.

И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.

Москаля уничтожил твой брат,
И убил москаля твой сосед,-
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.

За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Москаля ведь убил твой брат,-
Это он, а не ты солдат.

Так убей москаля, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой

Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
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менять всех на всех военнопленных раши с Украиной не имея конфликта с Украиной, это как?ихтамнеты на ихтаместь?Где логика??? ладно х@йло "держит" весь мир за идиотов, а весь мир с этим соглашается? ВЫ ВСЕ ИДИОТЫ?????
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Зеля , хватит бегать по шашлыкам - давай пленных освобождай !
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Да сколько же мы будем идти на поводу России ? Почему уже 5 лет не передаём ,согласно возможности ООН,операции по обмену международным организациям (не провальной во всех отношениях ОБСЕ,а от ООН) ???
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Путлер не будет "менять всех на всех". Первым в списке на обмен значится Сенцов, а для ***** он чуть ли не личный враг. На этом обмен и закончиться, не начавшись
Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук - Цензор.НЕТ 5368
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Більше того, він не вважає Сенцова, Кольченка еtс і всіх тих, кому насильно всучив паспорт з мутантною куркою військовополоненими. І не вважає військовополоненими тих, хто знаходиться на окупованій території в лапах терористів-колабораціоністів.
Ще цікаво: Марчук каже про 27 наших військовополонених, які вони визнають... Це: 24 моряка, Сущенко(журналіст), директор заводу (який контрабандою вивозив деталі - прізвище забув)... а хто 27-ий?
Так оце тому то всі військовополонені, згідно "логіки" ворога...
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Боюсь , что эти 80 уже в могилах. Не вынесли пыток, расстреляли. Это ж рашисты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук
 
 
 
 
 
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