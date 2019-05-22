 Задачи президента на первые сто дней: реформа АП, аудит государства, отмена неприкосновенности нардепов, - Стефанчук

Об этом сказал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью изданию "Левый берег", пишет Цензор.НЕТ.

"Концептуальные вещи, которые будут касаться непосредственно должности президента - реформа администрации, запуск аудита государства (мы хотим понять, в каком состоянии государство находится), ряд вещей, которые связаны с законопроектами - отменой неприкосновенности. Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями - канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента", - сказал Стефанчук.

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По его мнению ни одну реформу невозможно провести без переписи населения. "Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - отметил представитель Зеленского.

В то же время, полномочия президента ограничивают решение таких вопросов, как снятие депутатской неприкосновенности и расследования резонансных преступлений.

"Когда мы говорим о снижении тарифов, мы должны понимать, что с 1 июля нас ожидает совершенно другая система отношений в энергетической сфере. Когда мы говорим о вопросах снятия депутатской неприкосновенности, то здесь мы можем активно действовать, потому что у нас уже есть законопроекты, которые мы готовы представить в Раду. Что касается расследований, то мы можем влиять настолько, насколько мы можем изменить кадровую политику на уровне тех органов, которые может осуществить президент. Но для назначения руководителей СБУ и ГПУ нужно согласование Верховной Рады", - сказал Стефанчук.

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