 Слов "запрет" и "русский язык" в тексте закона нет, - Ельченко направил Совбезу ООН разъяснения относительно украинского закона о языке

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Запрос России (относительно обсуждения "языкового закона" - ред.)... это еще одна попытка манипуляции с ее стороны Минскими договоренностями и попытка отвлечь внимание от российской агрессии против Украины. Запрос на проведение заседания имел лишь одну цель — дать российской делегации трибуну для распространения пропаганды относительно "страданий" русскоязычного населения в Украине", - пишет Ельченко.
Украинский дипломат пояснил действующему председателю Совета безопасности, постоянному представителю Индонезии, что принятие закона не имеет никакого отношения к выполнению Минских соглашений.
"Это внутренние дела Украины и Совету безопасности, в функции которого входит поддержание международных мира и безопасности, он не должен рассматривать вопросы функционирования государственного языка в Украине", - добавил он.
По мнению Ельченко, произвольная интерпретация Минских соглашений и обвинения в сторону Украины, которые России таки удалось произнести на заседании, которое так и не состоялось, не имеют ничего общего с действительностью. Он перечислил положения Минских договоренностей и закона о специальном статусе, принятом в Украине, но который вступит в силу только после возвращения украинского суверенитета над оккупированными территориями.
"Российский представитель пытался убедить Совет Безопасности, что этот закон запрещает русский язык. На самом же деле, слово "запрет" не используется в его тексте ни разу, а слово "защита" - десятки раз. На 45 страницах, в 17 931 слове текста закона ни разу не упоминается "русский язык", - подчеркнул дипломат.
Постпред Украины также заверил, что закон не дискриминирует языка национальных меньшинств или иностранных языках на территории Украины, а напротив, гарантирует право на обучение на языках национальных меньшинств и коренных народов в начальной школе наряду с государственным языком.
Кроме того, закон о языке был нужен для заполнения законодательного вакуума на выполнение требований Конституции. В следующие шесть месяцев, отметил Ельченко, также будет принят закон о национальных меньшинствах и коренных народах. Наконец, пишет он председателю Совбеза ООН, "закон не распространяется на сферу приватного общения и религиозных обрядов".
Ельченко также предоставил исчерпывающий перечень запретов украинского языка в рамках политики русификации, которую Москва проводила по отношению Украины по меньшей мере с 1720 по 1989 год, чтобы предоставить нынешним дискуссиям исторического контекста.
"Естественно, что возникает вопрос, почему Россия столь упорно пытается уничтожить украинский язык. Ответ прост. Потому что украинский язык и идентичность до сих пор воспринимаются российскими правителями как экзистенциальная угроза идеи "Русского мира", - пояснил он.
По словам Ельченко, учитывая это, не удивляет, что Россия захотела вынести этот вопрос на заседание Совбеза ООН.
"Однако, как показало процедурное голосование, Совет - не то место, куда Москве следует приносить свои внутренние переживания. Взамен, Россия должна сконцентрироваться на восстановлении, создании, построении и развитии отношений со своими соседями, основанных на принципах уважения национального суверенитета и невмешательстве во внутренние дела", - подытожил дипломат.
Текст письма будет распространен как официальный документ Совета Безопасности ООН.
Кого он только на атомы не разбирал....
Наглядное пособие
Цена - распространяется бесплатно.
Материал там по свежим следам 2014 год. Как бы не вчерашнего разлива.
повбивав бы.
была у меня дыш лет 10 назад - и смотреть особенно нечего было и за прицеп никакой платишь...
had dish before - know a bit about their shitty service.
Verizon doesn't have any Ukrainian tv channels available as of now....
have what we have
шо украинцы за бугром не имеют возможности смотреть украинские каналы.
не все могут-умеют по компу, та и искать ето все по инету неудобно и требует времени,
которого тоже у многих нет...
такое....
после работы включить украинский новостной канал по ящику - было бы самое то,
чисто мое мнение...
если это у них забрать, это будет другой народ с другой национальной идеей.
Бестолковые!
Все им объяснять надо.
А я- продолжаю страдать, угнетённый... Можэ мне бы хотелось, чтобы меня заставили(!) говорить по украински!!! А они, гестаповцы- не заставляют! И шо теперь делать???
И да, в Марике все именно так и есть!)))
я знову ж, в 2814-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!