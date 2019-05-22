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 Политика Украины
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 Слов "запрет" и "русский язык" в тексте закона нет, - Ельченко направил Совбезу ООН разъяснения относительно украинского закона о языке

В среду, 22 мая, Постоянный представитель Украины Владимир Ельченко направил письмо действующему президенту Совета Безопасности ООН Диану Трианшаху Джани, в котором объяснил абсурдность попыток России обсудить на Совбезе украинский языковой закон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Запрос России (относительно обсуждения "языкового закона" - ред.)... это еще одна попытка манипуляции с ее стороны Минскими договоренностями и попытка отвлечь внимание от российской агрессии против Украины. Запрос на проведение заседания имел лишь одну цель — дать российской делегации трибуну для распространения пропаганды относительно "страданий" русскоязычного населения в Украине", - пишет Ельченко.

Украинский дипломат пояснил действующему председателю Совета безопасности, постоянному представителю Индонезии, что принятие закона не имеет никакого отношения к выполнению Минских соглашений.

"Это внутренние дела Украины и Совету безопасности, в функции которого входит поддержание международных мира и безопасности, он не должен рассматривать вопросы функционирования государственного языка в Украине", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке

По мнению Ельченко, произвольная интерпретация Минских соглашений и обвинения в сторону Украины, которые России таки удалось произнести на заседании, которое так и не состоялось, не имеют ничего общего с действительностью. Он перечислил положения Минских договоренностей и закона о специальном статусе, принятом в Украине, но который вступит в силу только после возвращения украинского суверенитета над оккупированными территориями.

"Российский представитель пытался убедить Совет Безопасности, что этот закон запрещает русский язык. На самом же деле, слово "запрет" не используется в его тексте ни разу, а слово "защита" - десятки раз. На 45 страницах, в 17 931 слове текста закона ни разу не упоминается "русский язык", - подчеркнул дипломат.

Постпред Украины также заверил, что закон не дискриминирует языка национальных меньшинств или иностранных языках на территории Украины, а напротив, гарантирует право на обучение на языках национальных меньшинств и коренных народов в начальной школе наряду с государственным языком.

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Кроме того, закон о языке был нужен для заполнения законодательного вакуума на выполнение требований Конституции. В следующие шесть месяцев, отметил Ельченко, также будет принят закон о национальных меньшинствах и коренных народах. Наконец, пишет он председателю Совбеза ООН, "закон не распространяется на сферу приватного общения и религиозных обрядов".

Ельченко также предоставил исчерпывающий перечень запретов украинского языка в рамках политики русификации, которую Москва проводила по отношению Украины по меньшей мере с 1720 по 1989 год, чтобы предоставить нынешним дискуссиям исторического контекста.

"Естественно, что возникает вопрос, почему Россия столь упорно пытается уничтожить украинский язык. Ответ прост. Потому что украинский язык и идентичность до сих пор воспринимаются российскими правителями как экзистенциальная угроза идеи "Русского мира", - пояснил он.

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По словам Ельченко, учитывая это, не удивляет, что Россия захотела вынести этот вопрос на заседание Совбеза ООН.

"Однако, как показало процедурное голосование, Совет - не то место, куда Москве следует приносить свои внутренние переживания. Взамен, Россия должна сконцентрироваться на восстановлении, создании, построении и развитии отношений со своими соседями, основанных на принципах уважения национального суверенитета и невмешательстве во внутренние дела", - подытожил дипломат.

Текст письма будет распространен как официальный документ Совета Безопасности ООН.

Читайте: Кремль сознательно махлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3128390
 
   
 Топ комментарии
 
В следующие шесть месяцев уже ничего принято не будет...зебеня пришла в Украину...
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Ну да, клоун же русскоязычный. Его ущемляют, заставляют державну Мову учить.
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Це ж треба мати росії таку наглість, щоб обговорювати українські закони на Радбезі ООН! А свої закони вони не хочуть обговорити в ООН?
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В следующие шесть месяцев уже ничего принято не будет...зебеня пришла в Украину...
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Нашли на кого ровняться.
Кого он только на атомы не разбирал.... Слов "запрет" и "русский язык" в тексте закона нет, - Ельченко направил Совбезу ООН разъяснения относительно украинского закона о языке - Цензор.НЕТ 5774
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Ляшко не может Зеленскому простить номер как Ляшко поймал сепара -однопартийца и немножко посмоктав .
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Я не прихильник Ляшко, але його промова правда і в "яблочко"
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Олег Юркевич, спасибо за ссылку. Молодец Ляшко!
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Он грамотно поступил. Дал обзорную справку и расписал всё как по нотам.
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Хай росіяни не хвилюються. Зеленський відмінить закон. Недарма ж у презедента з'явилася російськомовна версія сайту!
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та краще вже було щоб на івріті, а не на мошанському нарєчії......
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Іврит відпадає. Це заборонена мова для гоїв
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Иврит исчё выучить нада, а тухэсы не сависы. Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 6080 Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 6080
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Ну да, клоун же русскоязычный. Его ущемляют, заставляют державну Мову учить.
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Не обижай клоунов. Зе-беня не клоун, он фигляр. Привет. Ну что, посмотрел ролик?
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Привет. Угу. Перевариваю....точнее, пытаюсь сформулировать свою реакцию без матюков. Пока не получается.
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Могу еще подкинуть. Хотя 100 процентной уверенности в этом материале у меня нет. http://roadcontrol.org.ua/forum/viewtopic.php?f=115&t=41305
Материал там по свежим следам 2014 год. Как бы не вчерашнего разлива.
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Я в шоке от того, что тот документальный фильм никто не перевел на украинский или русский хотя бы. Интервью эстонского волонтера там тоже о многом говорит.
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Ну Порох, в числе прочего, инфовойну провалил и проиграл. В Штатах на информационном фронте одна диаспора упирается в гордом одиночестве и за свой счет. Чалый за 5 лет не побывал ни в едином Украинском культурном центре. Ни единой попытки организовать Украинский кабельный канал. Вообще ноль! В то же время русня на англоязычную пропаганду бабла не жалеет, и имеет успехи.
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Да знаю я, что он не игрок на этом поле - от слова ВООБЩЕ. И это главный ноль был на этих выборах. Еще учитывая, что бодаться пришлось с тем, кто в медиа с 17 лет.
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за Украинский канал - "Интер" на дыш и все...
повбивав бы.
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Интер жеж вроде на еврейском русскоязычном канале? На том, который обязательно в прицепе с двумя московитскими федеральными впаривают?
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он.
была у меня дыш лет 10 назад - и смотреть особенно нечего было и за прицеп никакой платишь...
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welcome to the club - my provider too.
had dish before - know a bit about their shitty service.
Verizon doesn't have any Ukrainian tv channels available as of now....
have what we have
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огромнейший минус украинской власти - под любым президенством,
шо украинцы за бугром не имеют возможности смотреть украинские каналы.
не все могут-умеют по компу, та и искать ето все по инету неудобно и требует времени,
которого тоже у многих нет...
такое....
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Радіо є в NY але там одна музика. Треба ведучих якихось
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Станція в Філадельфії (я думаю). В мене в Філі багато знайомих львів`ян
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радио не то, радио в машине.
после работы включить украинский новостной канал по ящику - было бы самое то,
чисто мое мнение...
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Не напрягайся, адын клаун у нас уже был, кучма на мардовском клоун, скоморох, ряженый. Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 7775 Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 7775
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Вивчить, в євреїв(справжніх, за ЗЄ не знаю)) відсутня "рускоязичная чєлюсть"
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Хорош уже ныть! Если будем молчать и плакать то зеБЕнин телепузик так и будет поступать с нами. Он не Бог и не царь, как пришел так и пойдет на все четыре стороны! Нам своё делать! Требовать от него, что обещал!
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Мокшане все прекрасно знают, просто пускать пыль в глаза и кидать говно на вентилятор у них в крови
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может на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь? Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 4305
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А свинарчуки они такие - Им доказательства об ограблении Украинского народа во время войны ,а они =Давай о чём то другом поговорим ..
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зассал значит. предсказуемо, кацапа. держи ещё талончик на 11.80 на прощание.
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Ты куда? Може Родину пошёл защищать?
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О, вже й кацапи особливості нашого лексикону вивчили. А слабо заспівати хіт харківських футбольних фанів?
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Це ж треба мати росії таку наглість, щоб обговорювати українські закони на Радбезі ООН! А свої закони вони не хочуть обговорити в ООН?
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імперський шовінізм - ось державна доктрина запарєбріка
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я бы назвал её "ордынской", но можно и "рюцькой". терминология важна, но вторична.
если это у них забрать, это будет другой народ с другой национальной идеей.
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А они там шо, сами читать не умеют?
Бестолковые!
Все им объяснять надо.
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Я, русско-язычный, жутко страдаю. Мариуполь- это база геноцида таких как я- русскоязычных. Нас все ненавидят, особенно- полиция. Они, полицейские, обнаружив меня, выпивающим пиво, в пределах Детской площадки, нагло требуют, на украинском языке- прекратить и предъявить документы! Кошмар! Геноцид! Правда, после того, как я отвечаю по-русски, они тоже продолжают диалог- по-русски...
А я- продолжаю страдать, угнетённый... Можэ мне бы хотелось, чтобы меня заставили(!) говорить по украински!!! А они, гестаповцы- не заставляют! И шо теперь делать???
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Точнее и не скажешь.
И да, в Марике все именно так и есть!)))
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Украинизированная мардовская хвэмиль от ёло - прут, ёльц - делать пруты. Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 498 Слів "заборона" і "російська мова" в тексті закону немає, - Єльченко направив Радбезу ООН роз'яснення щодо українського закону про мову - Цензор.НЕТ 498
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И какие претензии к Ельченко, как к представителю Украины в ООН?
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Закон симпатичний, знову ж таки духовного плану. А духовні канони - філософські, тому м'яти і жмакати їх може будь хто.
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звучит как оправдание - глупо и незачем... кацапня уже послана Совбезом ООН.
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Как вы уже надоели перед каждым отбросом оправдываться что ты не дурак. Сами же делаете все так что за украинский язык должно быть стыдно как будто ты почитаешь Гитлера. Подымайте вопросы где украинские церкви и украинский язык на Рашке и в окупированном крыму. Ато получается что Рашка перехватила инициативу, бомбит наши города, убивает тысячи людей, окупировала нашу землю, а нас еще и обвиняют в украинском языке.
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Да нормально всё, где украинский был, там и останется, а у нас в городе если по украински слово услышат, смотрят как на придурка отсталого, напишите хоть сто законов-толку ноль.
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выплюньте каку из рота.
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Я по собачому не розумію. Пишіть на загальнозрозумілій. Дякую.
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я бы написал, но на козлячей как то противно.
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В моем родном Лисичанске, когда мы с женой приезжаем и говорим по-украински, то нам улыбаются и говорят "як приємно чути чисту українську мову, ви звідки? Слава Богу що нас звільнили від сепаратистов"
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поржал))) Лисичанск от меня 15 км)) там хорошо помнят как их украинцы градами накрывали.
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... и пральна, мочи их. Достали ужо, лизуны евойны
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Да-да. Там хорошо помнят как заехали бородачи 9го мая 14 года, как сорвали флаг и разоружили милицию. Там хорошо помнят отключение газа, воды, света и связи и введение коммендантского часа. Там хорошо помнят, как сепары устроили коммендантский час и бухали на блокпостах. И хорошо помнят, как они заехали на привольнянку и мельниково и отобрали шахтный аммонит. А затем ***анули томашовский и пролетарский мосты. Там хорошо помнят, как сепары раз***али полный автобус детей с женщинами на северодонецком мосту во время так называемого зеленого коридора. Как сепары из 5й школы на пролетарии сделали военный гарнизон, а на самом заводе оборудовали базу брони. Там хорошо помнят, как на томашовском териконе и привольнянской высотке сепары поставили арту и самоходки и **ашили по всей новодружевке и рубежному через жилые и дачные массивы. Там хорошо помнят, как сепары ,, как суки, бежали из города в первомайск, когда Вооруженные Силы Украины освободили город от этих заезжих бородачей. Как вновь появилась вода, свет , газ и связь. Как в магазины начали завозить хл**. Нравится т**е, дрянь паршивая, жить под бандитами - ****** в лугандонию. Не отравляй собой украинскую землю.
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всё это следстия майдана, всё у нас было нормально, пока тут не появились нацики-почитатели бендер и фашизма. так что не звизди, наверное улепётывал в первых рядах?
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Тебя же на твоем родном русском послали,значит вали.А к новым порядкам привыкай,время любителей запоребрика прошло.
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Валера, у тебя память, как у золотой рыбки. Вначале на донбасс заявилтсь кацапские орки. Шо , разве не таК, утырок ******? **** ты тут лепишь про майдан. Там, где твои обдроченцы и наемники не появились - почему-то из минометов никто не стрелял, и живут по сей день люди себе мирно. А фашисты головорезы это только в твоих больных фантазиях и рос пропаганде. ***** ***** в новососсию к своим обезьянам обдроченцам, **** ты тут сидишь тогда, жрешь украинский хлеб
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Это в Захолуйске или в Грязнокацапинске? Или всё таки в **************?
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в тексте нет а в жизни есть, книжек на полках на русском не найти
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... с трибуны ООН выступал будущий урка с пальцами веером, который заверял, что Урканат по пацански развел лохов: беспредела небыло,а "фраера" сами захотели
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Че тут обсуждать, мертвый закон, как и все принятые Петей и нашей зРадой. Зато сколько было фонфар, одни понты....
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Ваш преЗЕдент з росiйськомовною щелепою швидко все поставить на мiсця. I дiйсно, в Українi розмовляти українськогю - це ж нонсенс i не камiльфо,
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Лавров отдыхает. В фразе "можно разговаривать и писать только на украинском языке" нет слов "запрет" и "русский"
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треба ЗАБОРОНИТИ президенту використовувати феню та іншим ригіАналам, на кшталт разумківа і новінських....а так в приватному житті спілкуйтесь як хочете... а взагалі,
я знову ж, в 2814-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлов "запрет" и "русский язык" в тексте закона нет, - Ельченко направил Совбезу ООН разъяснения относительно украинского закона о языке
 
 
 
 
 
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