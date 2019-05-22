 Абромавичус обсудил в Администрации президента свое возможное назначение

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".
"Обсуждали государственные предприятия, и не только банки, должны делать, как сложится сейчас ситуация по Кабмину, а также программы МВФ. Рабочие вопросы, в том числе кадровые, так как сейчас назначаются заместители, обсуждали также, кого могли назначить, что касается экономики. Есть много вариантов", - рассказал он.
Абромавичус отметил, что у него есть несколько мыслей по поводу того, чем он "мог бы быть полезен для президента и страны", однако они нуждаются в обдумывании.
"В министерстве сейчас нет таких возможностей. У меня никогда не было желания работать в АП, это во-первых. И во-вторых, в парламенте, Верховной Раде", - подчеркнул он.
Как не дружбаны с 95-го квартала, так бывшие министры ..
Ну, главное паства хавает и причмокивает.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/2330852707183533/
Порошенко боится ходить как простой человек без охраны.
начало эпохи ЛИБЕРТАРИАНСТВА (новая фишечка жирного хряка из команды шмаркли,он там двигатель идей-эксперементов) несет в себе много подводных камней))
Прошло всего 2 дня, а зелеботы обвиняют в своём выборе порохоботов! Ну не себя же тупорылых обвинять!
22 травня 2019 21:11
Кабінет міністрів України 22 травня таємно ухвалив рішення
перекласти збитки від продажу електроенергії населенню в системі нового
ринку електроенергії на державні Енергоатом, Укргідроенерго та
Укренерго, але при цьому забезпечив прибутковість компанії "ДТЕК"
олігарха Ріната Ахметова.
не пристроен?
Я волнуюсь!
Тверезо @TverezoInfo 2 ч.2 часа назад
Реванш іде вже не днями, а годинами Думаєте, зараз посадять ахметових-медведчуків, знизять тарифи, зменшать податки, переможуть корупцію та закінчать війну?
Хрін.
Прийшов но... newseditor https://tverezo.info/?p=96845
Так может Шефир и не кум? Или кум?
аферистучеловеку...