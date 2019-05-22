 План поездок Зеленского заполнен на ближайшие месяцы, - замглавы АП Пристайко

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".
"У нас есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы, куда совершит первые визиты новоизбранный Президент. Куда будет самый - мы сообщим в ближайшее время. Мы приглашены на большое количество мероприятий, включая 4, 5 июня, и есть другие места. Нас приглашают на много мероприятий. Мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты ", - заявил Пристайко.
Президент Владимир Зеленский назначил дипломата Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента. Пристайко с июля 2017 - глава Миссии Украины при НАТО.
Или трамп Davi James просто отчитывается ?
Хотелось бы узнать реальный график поездок этого клоуна!!!
А квітанції ЖКХ?
А оффшори і Ліпєцкая фабріка?
Як же так?
Клоун, пользуясь положением, дорогие корпоративы обслуживает?
Два месяца сплошные поездки.. а работать он не хочет?
Гастроль-шоу Иудушки-Дурачка!
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…
Не вечны князи - вечна грязь…
"Это личное дело каждого... Это личная жизнь каждого. Скажем так, мы не собираемся за круглым столом и не долбим трубку мира. У каждого есть свои интересы, кто-то хочет, кто-то не хочет", - пояснил Кошевой.
Прямой текст: «У каждого есть свои интересы, кто-то хочет, кто-то не хочет" !
(кто то дует, кто то не дует....)
****!
Это надо так ненавидеть свою страну, чтобы дать себя изнасиловать шутам и фактурам из 95 квартала...
Это как так?
Это как нужно ненавидеть своих матерей, детей, отцов...
Это как так можно наплевать на погибших 13 000 украинцев?
Мерзкий у нас народец..
Любители жить с хозяйским болтом в жопе, и не более..
Как сказал Мазепа, да будет проклят тот, кто предаст родную мать, а тем более землю, на которой ты родился, и на которой ты живёшь..
Это про вас зеленоботы...
Хавайте, не подавитесь..
Открывать новые дорожные знаки, на птицеферму, на собрание овощебазы, ну и корпоративы и концерты.
Сейчас шутка про порноактрису будет звучать особенно свежо...
Гастроль-шоу Иудушки-Дурачка!