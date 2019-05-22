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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:визит (2261) Зеленский (1461) Пристайко (101)

 План поездок Зеленского заполнен на ближайшие месяцы, - замглавы АП Пристайко

План первых визитов Президента Украины Владимира Зеленского уже разработан.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".

"У нас есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы, куда совершит первые визиты новоизбранный Президент. Куда будет самый - мы сообщим в ближайшее время. Мы приглашены на большое количество мероприятий, включая 4, 5 июня, и есть другие места. Нас приглашают на много мероприятий. Мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты ", - заявил Пристайко.

Президент Владимир Зеленский назначил дипломата Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента. Пристайко с июля 2017 - глава Миссии Украины при НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3128387
 
   
 Топ комментарии
 
Мировой рекорд. «Легетимного» начали посылать на второй год, «новоизбранного» на вторые сутки послали. Администрация президента США отказала Владимиру Зеленскому во встрече с Дональдом Трампом, пока тот не докажет, что является самостоятельным игроком, а не ставленником олигархов.
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Стесняюсь спросить, а приглашают с концертами или как?
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Мировой рекорд. «Легетимного» начали посылать на второй год, «новоизбранного» на вторые сутки послали. Администрация президента США отказала Владимиру Зеленскому во встрече с Дональдом Трампом, пока тот не докажет, что является самостоятельным игроком, а не ставленником олигархов.
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А есть об этом где-то почитать? Шо-то не найду ничего на англоязычных ресурсах...
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В методичках Минстеця ищите, там ещё не такое пишут.
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https://ua.news/ru/bilyj-dim-postavyv-zelenskomu-zhorstku-umovu-dlya-zustrichi-z-trampom/
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А что у Пристайко с русским языком?. Построение фраз какое- то не нормальное. Не по- русски. Или это такой ход мысли?
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Или ссылку дай,-или это пустой вброс.
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Какие люди у нас на форуме тусуются. Davi James я так понимаю это для конспирации Дональд ?
Или трамп Davi James просто отчитывается ?
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сам придумал или подсказал кто? ссылку на ресурс please.
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" у нас есть план, который мы" ... будем курить. 👽🙈
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Запрошую в українське село. Буде цікаво.
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Суть не в поездках, суть в том, что нам намекают, мол несколько месяцев (до выборов) Зеленский не сможет появляться на публике из за плотного графика. А он ***** так хотел, так хотел... но не может, долг перед родиной требует поездок куда подальше!
Хотелось бы узнать реальный график поездок этого клоуна!!!
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Стесняюсь спросить, а приглашают с концертами или как?
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Вы шо!? Он же теперь президент - ему по статусу, уже оргАн положен, рояль то для простых смертных! Будет Органом по оргАну....
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Не только. Там еще корпоративы и эксклюзивный конферанс.
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Не iнформативно якось. Пристайко ти i з НАТО так працював?
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Новость ни о чем...так лишь бы напомнить о себе и презЕденте...
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А зубажілиє голодниє пєнсіонєри?
А квітанції ЖКХ?
А оффшори і Ліпєцкая фабріка?
Як же так?
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Посмотрите внимательно там где-то в списке поездка нахрен должна быть
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Зеленский уже отправил в эту поездку свинарчуков .
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Пусть матнется в ОРДЛО, может ему там понравится, и он останется. И Беню пусть собой заберет, он там с Губаревым корешиться будет.
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Да наверное в Германию и Францию сначала. Нужно вырабатывать новые стратегии для Нормандского формата.
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Квартали, корпоративи, ліга сміху...
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расписание концертов и корпоративов согласовали? молодцы!
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или в парашку или в венгрию, там уже заждались договоряльщика посередине, до середины оттяпать тоже неплохо, а клиент готов уступать
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Мы приглашены на большое количество мероприятий, включая 4, 5 июня, и есть другие места.

Клоун, пользуясь положением, дорогие корпоративы обслуживает?
Два месяца сплошные поездки.. а работать он не хочет?
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Открытие сезона!

Гастроль-шоу Иудушки-Дурачка!
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Порошенко теж не забутий. Його міжнародні візити цукроварнями і спиртзаводами Вінниччини розписані на 5 років вперед.
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Ауууууу.......... Долго еще в каждой новости будете о Порошенко вспоминать? Или это уже хроническое? Нет уже его, отвыкайте.
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Поки він не понесе відповідальність за все накоєне у країні, яка воює.
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Да иди ты.......... на ветку с планами нового президента на 100 дней. План поїздок Зеленського заповнений на найближчі місяці, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 190 Там весело, прям как на Квартале.
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ппорошенко не у власти сейчас! Что там с нашими, захваченными 3 дня назад россией защитниками? пните, кто нибудь горохового, пусть расскажет что там произошло!
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Теперь Порошенко имеет полное право занятся своим бизнесом. А Вовик - нет.
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Я например не верю что у Зеленского что-нибудь получится, не такой Украине президент нужен.
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украинцы до сих пор ждут искренних извинений зеленой сопли и за порноактрису, и за неявку по 4 повесткам, и за "я вам ничего не должен" и многое другое, но нарик-сопляк усиленно демонстрирует признаки АЛЬЦГЕЙМЕРА и атрофию совести ... что сказать - клоун-мастак
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Ну да. Клоуну в статусе презика за корпоративы будут платить вдвойне
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Зеленский как говорится такой тип человека как: "с грязи в князи".
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"Не той пан , що з хама пан. А той пан , що з пана пан". Зелік паном назвався, а хам все одно з всіх дірок лізе.
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Порошенко теж багато їздив. За цей час в країні побудувалася стабільність. Правда, як неуч, він не знає, що стабільність - це не стояти на одномі місці (так само, до речі, як ринок - не базар). Коли говорять стабільність - то розуміють "стабільний ріст". Досягти стабільності - значить досягти стабільного росту економіки - виробництва, робочих місць і т.д. Тому інвесторам нафіг стояча стабільність не потрібна, а потрібен стабільний прибуток. До речі всім людям, включаючи пенсіонерів, а не лише примарним 10%м.
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Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…
Не вечны князи - вечна грязь…
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Комик Евгений Кошевой не смог ответить на вопрос, курил ли кто-то из коллектива "Квартала 95" марихуану. Об этом он сказал в интервью информагентству "Новости Украины", опубликованном 21 мая в YouTube.
"Это личное дело каждого... Это личная жизнь каждого. Скажем так, мы не собираемся за круглым столом и не долбим трубку мира. У каждого есть свои интересы, кто-то хочет, кто-то не хочет", - пояснил Кошевой.
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Да какой слив?
Прямой текст: «У каждого есть свои интересы, кто-то хочет, кто-то не хочет" !
(кто то дует, кто то не дует....)

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А никуда вам не нужно ехать! Вам нужно заняться уборкой, порядком в собственном доме - Украина! А от ваших поездок за бугор - результат нулевой, вернее минусовой для бюджета... Доказано попередниками , они тоже катались все, результат кто нибудь видит?я нет!
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Турция, Канары, Мальдивы и т.д. Плюс корпоративы для олигархов. Короче, просто занят и не беспокойте!!!
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Какие же зеленоботы терпилы..
****!
Это надо так ненавидеть свою страну, чтобы дать себя изнасиловать шутам и фактурам из 95 квартала...
Это как так?
Это как нужно ненавидеть своих матерей, детей, отцов...
Это как так можно наплевать на погибших 13 000 украинцев?
Мерзкий у нас народец..
Любители жить с хозяйским болтом в жопе, и не более..
Как сказал Мазепа, да будет проклят тот, кто предаст родную мать, а тем более землю, на которой ты родился, и на которой ты живёшь..
Это про вас зеленоботы...
Хавайте, не подавитесь..
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Куда столько поездок?
Открывать новые дорожные знаки, на птицеферму, на собрание овощебазы, ну и корпоративы и концерты.
Сейчас шутка про порноактрису будет звучать особенно свежо...
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К нам МВФ приезжал. И уехал ни с чем. Зачем куда-то ехать, если к нам сам европейский орган приезжал. Хотели денег дать. Теперь вряд ли . Теперь уже бесполезно куда то ехать.
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А приймати від усіх він на сцені буде чи в кабінетах, відео зможемо подивитись?
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Открытие сезона!

Гастроль-шоу Иудушки-Дурачка!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПлан поездок Зеленского заполнен на ближайшие месяцы, - замглавы АП Пристайко
 
 
 
 
 
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