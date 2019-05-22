 Партия "Слуга народа" не будет сотрудничать с "Оппозиционным блоком", это позиция президента, - Стефанчук

Об этом Стефанчук рассказал в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, является ли партия Вакарчука конкурентом "Слуги народа" Стефанчук ответил: "Я не могу составить объективное мнение о партии, которая была создана недавно. Некоторые озвученные идеи Святослава нам действительно близки. Владимир даже говорил, что если бы шел Святослав, он бы ему уступил. То, с чем может идти Вакарчук на выборы, думаю, пропагандируется и Зеленским, в частности европейская ориентация".

Советник Зеленского пояснил, что сотрудничество возможно при условии совпадения целей и мыслей. "Мы за обновление, и Вакарчук может себя позиционировать как новое лицо", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакцию Рады получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по имеющимся планам А, В или С, - представитель Зеленского Стефанчук

Стефанчук также рассказал, что если "Батькивщина" будет поддерживать программу "Слуги народа", то они смогут "найти общий язык". На вопрос о возможном сотрудничестве с "Народным фронтом" ответил: "Я его пока вообще в рейтингах не вижу".

Также представитель Зеленского в Раде отметил, что сотрудничество с "Оппозиционным блоком" не планируется.

"Владимир заявил, что он не видит сотрудничества с "Опоблоком" в парламенте", - сказал Стефанчук.

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