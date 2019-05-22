 Партия "Слуга народа" не будет сотрудничать с "Оппозиционным блоком", это позиция президента, - Стефанчук

Об этом Стефанчук рассказал в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, является ли партия Вакарчука конкурентом "Слуги народа" Стефанчук ответил: "Я не могу составить объективное мнение о партии, которая была создана недавно. Некоторые озвученные идеи Святослава нам действительно близки. Владимир даже говорил, что если бы шел Святослав, он бы ему уступил. То, с чем может идти Вакарчук на выборы, думаю, пропагандируется и Зеленским, в частности европейская ориентация".
Советник Зеленского пояснил, что сотрудничество возможно при условии совпадения целей и мыслей. "Мы за обновление, и Вакарчук может себя позиционировать как новое лицо", - добавил он.
Стефанчук также рассказал, что если "Батькивщина" будет поддерживать программу "Слуги народа", то они смогут "найти общий язык". На вопрос о возможном сотрудничестве с "Народным фронтом" ответил: "Я его пока вообще в рейтингах не вижу".
Также представитель Зеленского в Раде отметил, что сотрудничество с "Оппозиционным блоком" не планируется.
"Владимир заявил, что он не видит сотрудничества с "Опоблоком" в парламенте", - сказал Стефанчук.
- не кацапы и террористы, а повстанцы
- рефередум о мире с кацапней
ждем дальнейших выполнений пунктов программы оппоблока слуговней народа....
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал заявление о возможном референдуме главы Администрации президента Зеленского Андрея Богдана относительно мирных соглашений с РФ и назвал его проведения "опасным и безответственным".
Об этом Вакарчук написал в Facebook.
Дал команду "голос", вот собачки и выполняют...
Вот почему все "критики", подавшие голос, считают что на референдуме может быть только сдача интересов путиняке. Я уже писал, что там может быть и единственный вопрос: - ПТН ПНХ.
сразу все успокоятся
и начнут работать.
зебенін хазяїн свого слова,вже всі переконалися і тільки зеботи роздувають чергову перемогу маладой каманди нових ліц
Как можно поддерживать то чего ещё нет???
https://www.youtube.com/watch?v=Nqj7MzbJOIw
Якщо не вірите, то самі порахуйте зі своїх знайомих, чи багато там знайдеться дійсно розумних, чи за життя ви знали чи зустрічали багато таких, я думаю що у кожного таке число людей буде дуже маленьке.
Видите, до чего соевый барыга людей довел - всю сою скупил, люди с голодухи пухнут...
"югавазтог" естесвенно за жопоблок.
100% порохоботи праві - Зе не патріот,падла не хоче з "торговими парнерами співпрацювати2(((