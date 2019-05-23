 Гладковский назвал дело против себя "фейковым" и пообещал подавать в суд на СМИ

"Никакого "дела Гладковского" не существует. Для всестороннего и беспристрастного расследования я указом президента Украины был уволен с занимаемой должности. Расследование дел, в которых упоминается фамилия моего сына, которые, очевидно, были искусственно скомпилированы из лживых провокационных фактов и проданы за 30 сребреников уже доказали, что никакого отношения ко мне и членам моей семьи к каким-либо сделкам не было установлено", - говорится в сообщении Гладковского.
Экс-замсекретаря СНБО подчеркивает, что в своей жизни много отдал стране, привлекая сотни миллионов долларов инвестиций в развитие экономики и создав десятки тысяч рабочих мест на предприятиях, которые работают и платят налоги в бюджет.
"Начиная с 2014 года в качестве первого заместителя секретаря СНБО, председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля мной лично было приложено немало усилий для развития украинской армии и выхода ее на качественно новый уровень. Лживые обвинения определенных политиканов и предателей вредят не только моей репутации, но и наносят огромный удар по армии, стране и ее обороноспособности", - подчеркнул Гладковский.
Также он заявил, что будет обращаться в суды за дальнейшее распространение ложной информации, вредящей имиджу и деловой репутации.
😁
И все это изменения к правилам как и сами правила делали свиньи... как будто про нашу эпоху писал!
--
профессиональному сценаристу и этого не надо. ему достаточно "ручки и стопки бумаги"
С 2005 года председатель наблюдательного совета корпорации «Богдан» .
С 2008 года член наблюдательного совета ОАО «Международный инвестиционный банк» .и только с 2014 года госслужащий!!!
Вы думаете, что за 19 лет в крупном бизнесе он не мог заработать на жирный дом???
Посмотрите обороты Укрпроминвеста!!!
Если он все эти 19 лет платил налоги, то и вопросов к нему быть не может!!!
Персонально для ленивых на погуглить
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/02/27/645643/index.amp
Представляете себе?
Порошенко знал, что Гладковский ворует. Знал, мучился, видимо даже ночами рыдал в подушку, но ждал, когда следствие поставит точку в этом деле. А пока ждал, не трогал Гладковского, позволял ему воровать дальше, чтобы не вспугнуть птичку, видимо. Вернее, свинку.
…
https://goo.gl/E4YmyG
🤗
🤗
Так нехай твоя і розказує!
🤣
Що болить- те й питаєш!
Не можу нічим допомогти...
Сам з своєю сімейкою розбирайся!
🤣🤣🤣
За порошенко голосовало?
😁
Вот и все расследование этого бигуса, фейк!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/4/7208333/
🤗
В ходе испытаний обнаружено, что бронированные стальные листы не соответствовали европейским требованиям и имели сомнительное происхождение.
ГП "Львовский бронетанковый завод" закупил сталь для БТР и БММ, которую во время испытаний эксперты не признали пулестойкой, позже предприятие передало ее Минобороны.
Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда по поводу дела против Игоря Гладковского - сына первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
28 декабря 2015 Минобороны Украины подписало с ГП "Львовский бронетанковый завод" договор о поставке двигателей и коробок. Однако поставляли запасные части и комплектующие без соответствующих документов.
Еще в 2014-2015 годах "Львовский бронетанковый" закупил сталь ARMSTAL-500 для изготовления корпусов БТР-3Е, БТР-4, ББМ "Дозор-Б".
Отмечается, что в ходе испытаний бронетехники бронированные стальные листы, которые якобы закупило предприятие, не соответствовали европейским требованиям и имели сомнительное происхождение.
Листы, в частности, были без антикоррозийного покрытия, номера выплавки стали, индивидуального маркировки номера письма бронированной стали и изображения направление проката листа о его изготовлении на заводе.
В результате исследований эксперты установили несоответствие химического состава брони заявленным характеристикам.
"То есть, должностные лица ГП "Львовский бронетанковый завод", действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя служебное положение вопреки интересам службы, незаконно и безосновательно провели оплату материалов для изготовления бронетехники, фактически на ГП "Львовский бронетанковый завод "поставлены не были", - говорится в заявлении.
Напомним, журналисты "Наших денег" опубликовали расследование о том, как окружение действующего президента Петра Порошенко разворовывает сотни миллионы гривен оборонно-промышленного комплекса Украины. Непосредственным участником коррупционной схемы, по их данным, является сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.
[Гладковский поставлял сомнительную сталь для украинской бронетехники]: Посмотри! http://ua1.com.ua/rus/politics/gladkovskiy-postavlyal-somnitelnuyu-stal-dlya-ukrainskoy-bronetehniki-52715.html
🤗
І пита малеча:
- Тату, звідки в нас «Пежо»,
Вілла, інші речі?
Гладить таткова рука
Сонечко біляве:
- Є професія така -
Розкрадать державу.
Журналиста за такое расследование объявили агентом России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором), а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ.
Компания «Богдан Моторс», которая принадлежит первому заместителю секретаря СНБО Олег Гладковському получила полмиллиарда гривен по тайным контрактам на закупку грузовых и санитарных автомобилей, произведенных на китайском шасси.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
375 млн гривен «Богдан» получил из государственного бюджета в конце декабря прошлого года. Еще почти сто тридцать пять перечислили в январе и феврале 2019-го.
- Свинарчук-Гладковский получил еще полмиллиарда по тайным соглашениям
Активисты обнаружили, что машины, которые покупает в компании Олега Гладковского Минобороны, в розницу продают значительно дешевле. Автор антикоррупционного проекта Глеб Каневский объяснил, единственное что делает «Богдан» с китайской машиной - красит в зеленый и ставит буду позади.
В Министерстве обороны говорят о полнейшей прозрачности сделок Министерств с поставщиками. Но как только речь заходит о «Богданах», оказывается, что это военная тайна.
В корпорации «Богдан» ТСН подтвердили, что контракт есть и он многолетний. В соответствии с ним производитель отгружает армии белорусские МАЗы и китайские джипы. В письме к ТСН производитель утверждает, что нынешний заказ увеличен вдвое. О количестве, комплектации и стоимости единицы техники ни слова. Поэтому сравнить с рыночными ценами на такой же товар возможности нет .
В то же время, по информации волонтеров, санитарный «Богдан» стоит около 30 тысяч долларов, и при этом постоянно ломается на фронте. Аналогичная, но гражданская версия этого внедорожника стоит до 15 тысяч долларов. Каневский говорит, что это мелочи по сравнению с доходами завода, что еще до недавнего времени полностью принадлежал Петру Порошенко.
По его словам, так называемая «Ленинская кузня» взяла на себя флот и выполняет роль посредника. «Они нанимают мощности государственных предприятий, и эти предприятия судна ремонтируют, а «Ленинская кузня» получает деньги», - говорит антикоррупционер.
- Порошенковский завод «Ленинская кузня» загнал в убытки оборонное предприятие
Так, например, тендер на ремонт крейсера «Гетман Сагайдачный» объявили в 2017 году. Одно из требований к исполнителю - его верфи должны выходить в акваторию Черного моря. «Ленинская Кузня» на рыбальском острове в Киеве, этот тендер выиграет.
Деньги перечисляют авансом. Но работы выполняют на Ильичевском судоремонтном заводе. Так президентская «Кузня» получила 10% от стоимости работ. За покраску палубы заплачено 15 миллионов гривен.
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Во сколько стал ремонт дизельных двигателей - еще одна военная тайна. Известно, что авансом платили 25 миллионов бюджетных гривен. Вскоре после ремонта один из двигателей сломался и прокуратура даже пробовала судиться с «Кузней». Но безуспешно. На запрос ТСН об обстоятельствах ремонта крейсера «Сагайдачный» «Кузница на рыбацкой» не ответила.
После расследования, лояльные к Порошенко, объявили журналиста агентом России, а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ. Каневский какие-либо связи со спецслужбами государства агрессора отвергает.
Корреспонденты ТСН Дмитрий Святенюк и Юрий Розумнюк.
https://goo.gl/E1zzvH
🤗
Свинарчук он как по фамилии так и по жизни
Где посадки?!
Ходить смокче й примовля: - Подивіться, хлопці,
Як це кляте "лампасе" злиплося у купу.
Неможливо роздовбать, хоч клади у ступу. -
Повертає монпансьє, крутить на долоні.
- Їй же Богу, тут усе, як у нас в районі.
Позлипалося отак все начальство к трясці:
Там брати, а там свати,
Там - дружки по пляшці.
Ось і спробуйте - підіть наведіть порядок:
Одного підковирнув - зачепив десяток."
Павло Глазовий
Чи може мантра вивсьоврьоті заміняє факти, логіку та здоровий глузд? Тоді, добродію, сходіть до лікаря...