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 Компенсация тарифов для населения за счет тепловой генерации является популистской фантазией, - эксперт Котко

Президент Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко поддержал предложение правительства возложить компенсацию тарифов на электроэнергию для населения в новом рынке на государственную компанию (ГП) "Энергоатом", что позволит избежать роста тарифов для населения.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.

"Сегодня то, что население не доплачивает в тарифах, перекладывается на промышленных и бюджетных потребителей. В новом рынке этот механизм невозможен, а повышать тарифы в два раза для населения нереалистично, и нашли решение возложить субсидирование на "Энергоатом". Сама компания не против, ведь рассчитывает, что цена реализации электроэнергии со вступлением в силу рынка с июля вырастет, и она сможет и заработать, и помочь с тарифами для населения", - сказал Котко.

По его мнению, механизм, предусматривающий субсидирование тарифов для населения компанией "Энергоатом", будет действовать некоторое время, 1 или 2 года. После чего тарифы будут поднимать до экономически обоснованного уровня.

Комментируя заявления некоторых экспертов о том, что обязательства по субсидированию могут быть возложены и на частные энергокомпании, кроме государственных, Василий Котко назвал такие мнения "популистскими фантазиями".

"Такие заявления - это популистские фантазии. На самом деле, есть две компании, в которых прогнозируется существенный рост тарифа, рост цены на их продукцию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года, - это "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Все. "Энергоатом" посчитал, что он получит достаточно много, чтобы и компенсировать тарифы населения, и заработать. Это госкомпания, и, как временное решение, такое может быть. Чудес не бывает, решения нужно искать, это - единственное оптимальное. Возможно, еще можно добавить "Укргидроэнерго", кроме "Энергоатома". Цены у гидро будут самыми высокими - они будут продавать электроэнергию в пиковые часы, а она - самая дорогая", - подчеркнул президент Первой энергетической ассоциации Украины.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с целью обеспечения общественных интересов в условиях функционирования нового оптового рынка электроэнергии предлагает возложить на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" специальные обязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения на период до 31 декабря 2020 года.

Как ранее сообщалось, компания "Энергоатом" заявила о готовности участвовать в поддержании тарифов для населения на существующем уровне после вступления в силу нового энергорынка с июля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3128384
 
   
 Топ комментарии
 
Ахмєтов підвищуватиме ціни. Щоб путін більше не напав.
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Кому вы гады лепите сказки что вся енергетика у нас убыточная. Ето Ахметов и его воровские подельники скупает пачками Обленерго и Електростанции чтобы работать себе в убыток? Дождетесь когда революция в Украине произойдет настоящая и по улицам будет литьс кровь уже не майдановцев а олигофренов и воров
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Никто и ничто не продает украинцам товары ниже себестоимости, а под "рынком" парочка олигархов подразумевает цену, за которую они могут пихать украинское богатство за рубеж с совсем другими ценами и зарплатами и поэтому хотят такую же цену сделать внутри Украины.
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САП открыла дело против Порошенко - хищения в энергетике..
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Шо-шо? Налагодив випуск трансформаторів для відкручування лічильників назад? Але ж тепер лічильники всюди електронні. До речі, фахівці знають як і їх можна пригальмовувати. І я знаю. Але марудитися через якісь копійки чомусь в лом.
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Нашли идиотов субсидировать бизнес Ахметова...
Дудки Вам.
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Это писец какой-то, уже 27 лет с нами играют в эту игру экономически обоснованного тарифа. Они повышают мы платим, они повышают мы платим и уже 27 лет не можем прийти к этому экономически обоснованному тарифу.
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Таки можно тарифы даже снизить.
Как?
Вот подсказка для новой команды:
Уменьшить зарплату всем чиновникам-судьям-силовикам всего лишь на одну тысячу гривен (не передохнут с голодухи), кучке топового менеджерского ворья уменьшить зарплату в два раза, и экономический эффект будет колоссальным.
Надо не цены повышать, а зарплаты понижать.
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Я хочу напомнить тупеньким порохоботам, что закон о рынке электроэнергии протянул через Верховную Раду и сразу подписал ваш любимый Порошенко. Когда в июле цена на электроэнергию вырастет вдвое, поблагодарите своего шоколадного кумира.

Этот Котко вам прямо говорит, что скачать хоть копейку с Ахметова - это популистские фантазии. А вот доить государственный Энергоатом - это еще год-два можно будет. А за эти год-два вам поднимут цену еще раза в 3-4, назовут эту цену экономически обоснованной и доить Энергоатом перестанут. В общем, готовьтесь к голодомору, дебилы шоколадные. Прибыли Ахметова важнее, чем ваши жизни.
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хотели прозрачный рынок и не регулируемые тарифы -- вот они. мы ж за чистый и прозрачный бизнес -- не так ли. и долой СССР и Ахметов -- такой урод, завышает цены.
ок... будем все делать прозрачно по рынку, все верно?
Портников уже давно сказал, кто покупает больше, тот платит дешевле.
так что -- Порошенко был плохой, ну Вы сами все понимаете.
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Чтобы снизить тарифы надо сделать одну единственную вещь: национализировать назад ДТЭК, национализировать назад все, что было приХватизировано Ахметовым, Фирташем, Жевагой, Пинчуком, Новинским, Порошенком и т.д. Эти люди ничего полезного не построили, они только приХватизировали те заводы, которые были построены еще при советской оккупации. Естественно, им хочется увеличить свои прибыли, поэтому они будут драть с народа три шкуры. Пока народ либо не сдохнет, либо не поумнеет и вернет себе назад заводы и электростанции.
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то есть на фоне фейков про снижение тарифов осталось только все национализировать?!... это чтоб не признавать себя полными нулями
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Отнять и поделить, фанаты Зе больше ни на что не способны. Пусть государство компенсирует частникам стоимость мини солнечных электростанций и через пару лет половина электроэнергии в стране будет генерироваться на крышах домов.
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Герус заявив, що Кабмін таємно ухвалив дискримінаційні рішення для державних енергокомпаній. За даними ЗМІ, у виграші опинився ДТЕК Ахметова

Важливі для впровадження в Україні енергоринку рішення було ухвалено на засіданні уряду 22 травня без обговорення та внесення до порядку денного, розповів постпред президента в Кабміні Андрій Герус. Як повідомляє "Громадське", збитки від продажу електроенергії населенню в системі нового ринку покладено на державні компанії "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Укренерго", водночас забезпечено прибутковість компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.
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Прикольно, компенсацию убытков частной компании будут делть налогоплательшики. Тогда проще поднять цену.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКомпенсация тарифов для населения за счет тепловой генерации является популистской фантазией, - эксперт Котко
 
 
 
 
 
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