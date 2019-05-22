 Компенсация тарифов для населения за счет тепловой генерации является популистской фантазией, - эксперт Котко

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.
"Сегодня то, что население не доплачивает в тарифах, перекладывается на промышленных и бюджетных потребителей. В новом рынке этот механизм невозможен, а повышать тарифы в два раза для населения нереалистично, и нашли решение возложить субсидирование на "Энергоатом". Сама компания не против, ведь рассчитывает, что цена реализации электроэнергии со вступлением в силу рынка с июля вырастет, и она сможет и заработать, и помочь с тарифами для населения", - сказал Котко.
По его мнению, механизм, предусматривающий субсидирование тарифов для населения компанией "Энергоатом", будет действовать некоторое время, 1 или 2 года. После чего тарифы будут поднимать до экономически обоснованного уровня.
Комментируя заявления некоторых экспертов о том, что обязательства по субсидированию могут быть возложены и на частные энергокомпании, кроме государственных, Василий Котко назвал такие мнения "популистскими фантазиями".
"Такие заявления - это популистские фантазии. На самом деле, есть две компании, в которых прогнозируется существенный рост тарифа, рост цены на их продукцию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года, - это "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Все. "Энергоатом" посчитал, что он получит достаточно много, чтобы и компенсировать тарифы населения, и заработать. Это госкомпания, и, как временное решение, такое может быть. Чудес не бывает, решения нужно искать, это - единственное оптимальное. Возможно, еще можно добавить "Укргидроэнерго", кроме "Энергоатома". Цены у гидро будут самыми высокими - они будут продавать электроэнергию в пиковые часы, а она - самая дорогая", - подчеркнул президент Первой энергетической ассоциации Украины.
Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с целью обеспечения общественных интересов в условиях функционирования нового оптового рынка электроэнергии предлагает возложить на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" специальные обязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения на период до 31 декабря 2020 года.
Как ранее сообщалось, компания "Энергоатом" заявила о готовности участвовать в поддержании тарифов для населения на существующем уровне после вступления в силу нового энергорынка с июля 2019 года.
Дудки Вам.
Как?
Вот подсказка для новой команды:
Уменьшить зарплату всем чиновникам-судьям-силовикам всего лишь на одну тысячу гривен (не передохнут с голодухи), кучке топового менеджерского ворья уменьшить зарплату в два раза, и экономический эффект будет колоссальным.
Надо не цены повышать, а зарплаты понижать.
Этот Котко вам прямо говорит, что скачать хоть копейку с Ахметова - это популистские фантазии. А вот доить государственный Энергоатом - это еще год-два можно будет. А за эти год-два вам поднимут цену еще раза в 3-4, назовут эту цену экономически обоснованной и доить Энергоатом перестанут. В общем, готовьтесь к голодомору, дебилы шоколадные. Прибыли Ахметова важнее, чем ваши жизни.
ок... будем все делать прозрачно по рынку, все верно?
Портников уже давно сказал, кто покупает больше, тот платит дешевле.
так что -- Порошенко был плохой, ну Вы сами все понимаете.
Важливі для впровадження в Україні енергоринку рішення було ухвалено на засіданні уряду 22 травня без обговорення та внесення до порядку денного, розповів постпред президента в Кабміні Андрій Герус. Як повідомляє "Громадське", збитки від продажу електроенергії населенню в системі нового ринку покладено на державні компанії "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Укренерго", водночас забезпечено прибутковість компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.