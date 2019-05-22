 Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михеила Саакашвили в Украину. Наступила Новая эпоха - новый президент! Поэтому, Сегодня был в Администрации Президента Украины и, как его адвокат подал на имя Президента Владимира Зеленского обращений Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал Чорнолуцкий.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в письме Саакашвили Президенту.

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Саакашвили отметил, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, Президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.





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Напоминаем, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

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