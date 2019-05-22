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Все про:Администрация_Президента (1506) гражданство (954) Зеленский (1461) Саакашвили (2704)

 Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины. ДОКУМЕНТ

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михеила Саакашвили в Украину. Наступила Новая эпоха - новый президент! Поэтому, Сегодня был в Администрации Президента Украины и, как его адвокат подал на имя Президента Владимира Зеленского обращений Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал Чорнолуцкий.

Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины 01

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в письме Саакашвили Президенту. 

Смотрите: Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину. Я уже собираюсь, - Саакашвили. ВИДЕО

Саакашвили отметил, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, Президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины 02
Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины 03

Смотрите также: "Порошенко и его "семья" не должны остаться в политике", - Саакашвили записал обращение к Зеленскому. ВИДЕО

Напоминаем, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины 04

Читайте: У Саакашвили нет законных оснований для въезда в Украину, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3128383
 
   
 Топ комментарии
 
Пока что встречай щирого украинцвюа портнова...а скоро и онищегко с ходаковским приедут...а там и киля азиров с остальной рыгобандой подянутся...
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а за клевету может и сесть если миха начнет опять оскорблять
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Он же говорил что он Михаил Николаевич, что имя его перекручивают только рос. пропагандисты и враги....
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Ага. Николаевич. И отец- юрыст, мама -украинка. Где-то уже слышал.
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Так шо, адвокат Саакашвілі, русскій пропагандіст ?
Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України - Цензор.НЕТ 3363



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Депортация Саакашвили - это договорняк Порошенки и Путина. Нам еще много предстоит узнать о Лолите Алексеевне.
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Если быть точнее это договорняк Порошенки и Путина и Саакашвили и других представителей международной ОПГ. В театр Саакашвили только слабоумные могут верить как по мне.
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"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в письме Саакашвили Президенту. Источник: https://censor.net.ua/n3128383

Це - абсолютна брехня і маніпуляція. Але "юристу" і "спеціалісту" в істериці нормальні люди не дивують.
Конституція говорить про громадянство за народженням, а не про натуралізованих українців. Дебіл Закон про громадянство опанувати не здатен. Можна лишити організм без громадянства, (і за міжнародним правом теж, на відміну від кнура, який набивав кендюх і безтрусі ліворуції розводив, я Конвенцію ООН читала), якщо при його набутті він надав брехливі / неправдиві свідчення.
Тому закрилося б.
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Пусть едет в Грузию и попробует там покачать права. Побоится, трусливый и наглый урод
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А чего ж его в Грузию не отправили, а?
Это нынешние власти Грузии его боятся.
А Украина ему задолжала.
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Миху вернуть, и на должность Генпрокурора. И успех обеспечен!
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Што-то мне подсказывает не вернут Саакашвили гражданство и не пустят в Украину .
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Зеленский прямо перед выборами говорил обратное.
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Мишико. Баш на баш.
Зеленский тебе гражданство, а за это ты будешь премьером 5 лет! Как тебе?
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какая же всё-таки мразь эти соевые боты. сеют ненависть и раздор. насеяли 23%, но в раду пеця и 3 не наберёт. пешите исчо, порохоботы.
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Вся Украина ждёт, когда наконец снимут с нас этот позорный факт депортации Саакашвили. Когда президента Грузии по полу валчли и вывезли в срочном порядке 'обвиняемого' по версии Луценко из Украины. То есть все приличные страны подписывают между собой всевозможные договоры о розызке и взаимовыдаче преступников, а тут генпрокурор поступает алогично - этого преступника якобы -берет и наоборот вывозит из страны. Саакашвили требует суда - а его просто никто не слышит )))
Кстати, первым о воровстве в укроборонпроме рассказал общественности совсем не бигус, а именно саакашвили на программе Шустера. Которого тоже мы, кстати, ждём в Украине со своими великолепными шоу.
#Верните Саакашвили гражданство Украины !!!
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Треба зробити Мішу почесним громадянином України. Воно ніяких додаткових прав не дасть, але буде сатисфакцією йому за нанесену моральну шкоду. Потім таке саме громадянство треба надати Андрію Макаревічу, Юрію Шевчуку, Далі Грибаускайте...
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Ага... "КР-Р-РАСИВО" Михо "рассказал... И через сутки, после его "рассказа" ФСБ перекрыло канал поставки контрабандных двигателей для боевой техники украинской армии...(Если-бы, во время Северной войны, подобный "рассказчик" появился в окружении Петра Первого, и Карл Двенадцатый перекрыл каналы поставок шведского вооружения для царской армии, то наградой ему была-бы, петля или плаха...).
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пусть требует гражданства Грузии и возвращается этот уголовник в Грузию! там его ждут-не дождутся - куча уголовных дел на него открыто!!!
конечно еврейка из Одессы ждет гнусавого еврея Шустера с его гавно-шоу.
скучно ему стало в Италии, на заработки потянуло.
да и копейку хочется заработать, поизносился
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Так вы ко всем своим прелестям ещё и антисемит ! Терпеть не могу антисемитов. Я выросла с евреями, училась с ними в школе и институте, мои лучшие друзья - евреи. Это умные люди в основном, потому как , начиная с детства, когда нас мамы водили на плаванье или фигурное катание, еврейская мама водила своих детей на шахматы. И вообще у вас кацапская психология - Миша , вали в Грузию , Шустер - гнусавый , никому ненужный. Вы наоборот в моем представле6ии гнусавый чмошник- антисемит , которому чем хуже, тем лучше.
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Ждал Миша 3 дня что о нем вспомнят, но так и не дождался. Решил сделать ход сам, в самой тактичной по отношению к новой власти форме. Теперь мяч на поле Зеленского, а нам всем предоставляется уникальная возможность увидеть как новый президент держит слово и насколько он независим от своего окружения.
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А Бєня і Міша вже змирились. Міша у свій час злупив бєніного Паліцу з Одеси. Але це все були інтриги Мародера. Раша працює проти Бєні, бо Бєня не дав їм проковтнути Україну у 2014му. А насправді між Бєнєю і Мішою нема протиріч.
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думаю беня не забыл как силами михо его подельник лишился должности главы одесской ода, а впоследствии и сам был снят с должности днепропетровского главы ода
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Зеля верни Михо в Украину не позорьтесь ! На международной арене это не делает чести . хотя и понятно что ИВК он здесь не нужен. Но для Украины Михо и ИВК это разного уровня калибры .
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Только с соблюдением требований Закона «Про громадянство України» в части обязательного отказа от всех иных гражданств - тогда Михуил примет реально взвешенное решение насчёт потребности украинского гражданства. Да и миссис Супрун неплохо бы поставить перед той же делемой. А там и до остальных хитрожопых черёд должен дойти. Истинной проверкой на вшивость Зелюка могло бы стать законное решение вопроса с гражданством Коломойского.
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Вернуть гражданство Михо - это правильно, честно и справедливо!
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гражданство надо заслужить, пусть опубликует документы, что у него нет грузинского гражданства
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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