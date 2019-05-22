 Фейсбук заблокировал пост главреда Цензор.НЕТ Бутусова о том, что Одессой управляет мафия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В посте Бутусова от 2 апреля 2019 года говорилось о том, что в "Одессе правит криминальный тандем - мэр Труханов из группировки "Ангела" и "директор Одессы" - Владимир Галантерник, держащий все денежные потоки города и большинство потоков в области".

Также в посте говорилось о том, что тогдашний глава ОГА Михеил Саакашвили требовал от президента Порошенко любыми способами посадить их в тюрьму, посколько упралять областью не устранив мафию невозможно.

В аргументации администраторов соцсети говорилось о том, что по жалобам третьих лиц текст нарушает их авторские права.

Текст удаленного поста был опубликован на Цензор.НЕТ в виде статьи "Может ли мафия дать результат на выборах? Эксперимент в Одессе"