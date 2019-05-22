 Фейсбук заблокировал пост главреда Цензор.НЕТ Бутусова о том, что Одессой управляет мафия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В посте Бутусова от 2 апреля 2019 года говорилось о том, что в "Одессе правит криминальный тандем - мэр Труханов из группировки "Ангела" и "директор Одессы" - Владимир Галантерник, держащий все денежные потоки города и большинство потоков в области".
Также в посте говорилось о том, что тогдашний глава ОГА Михеил Саакашвили требовал от президента Порошенко любыми способами посадить их в тюрьму, посколько упралять областью не устранив мафию невозможно.
В аргументации администраторов соцсети говорилось о том, что по жалобам третьих лиц текст нарушает их авторские права.
Текст удаленного поста был опубликован на Цензор.НЕТ в виде статьи "Может ли мафия дать результат на выборах? Эксперимент в Одессе"
Бутусов почему за критику Порошенко до сих пор форумчан банят твои модераторы. Порошенко уже не президент, день два может уже подсудимый будет.
сидней забанили из-за этого.
Але падлюка через інші ресурси дістає-коли Я зв'язок з ним поновлю! Приставун, мля...
🤣
армия уже не важна,избиратели проголосовали за мир и расцвет экономики)) кадров нет чистых,все заляпаны))
Юрий, боритесь. Труханов, как и харьковский Кернес - самые позорные и коррумпированные мэры в стране. Кернес еще и сидел и официально психопат.
Для обеспечения жизнедеятельности города в Харькове работает около сотни коммунальных предприятий. Эти предприятия "обилечивают" харьковчан от рождения и до смерти.
При этом ни одно из этих предприятий не является прибыльным, а значит, и не платит никаких налогов в городскую казну. Более того, многие коммунальные предприятия-монополисты ежегодно дотируются из городского бюджета на десятки и сотни миллионов гривен. В итоге городской бюджет ежегодно теряет 3-5 миллиардов гривен (годовой бюджет ~18 млрд грн).
"я готов на всё" - Зеленский
а нужно по закону, и по Конституции
Посмотри, кто хозяйничает на СФ.
Здесь был, есть и будет свинарник.
Меня в этом месяце цукерманы забанили за цитату из записок классика русской литературы 19 века Николая Лескова. Вот за эту:
Николай Лесков. 1883 год.
"Под Москвою, где народ несравненно бойче и находчивее, а также и менее разборчив на средства, подобные случаи с девушками, как известно из литературы и из живых наблюдений, находят другой исход: проступившиеся подмосковные девушки в изобильном числе приходят по зимам в город и предлагают в банях свои услуги мужчинам в качестве "мыльщиц", но малороссийская девушка к таким смелым услугам не способна, да и самое это занятие не в обычаях ее родины. Жить таким ремеслом для малороссиянки наверно показалось бы далеко хуже...
Далее тоже Лесков:
"То же самое подтверждают и живые наблюдения, которые доступны каждому проехавшему хоть раз по России. Стоит только вспомнить деревни малороссийские и великорусские, черную, курную избу орловского или курского мужика и малороссийские хутора. Там опаленная застреха и голый серый взлобок вокруг черной и полураскрытой избы,-- здесь цветущая сирень и вишня около белой хаты под густым покровом соломы, чисто уложенной в щетку. Крестьяне малорусские лучше одеты и лучше едят, чем великороссы. Лаптей в Малороссии не знают, а носят кожаные чоботы; плуг возят здесь двумя, тремя парами волов, а не одною клячонкою, едва таскающею свои собственные ноги. И при этом, однако, еще малороссийский крестьянин гораздо ленивее великорусского и более его сибарит: он любит спать в просе, ему необходим клуб в корчме, он "не уважает" одну горилку, а "потягает сливняк и запеканку, яку и пан пье", его девушка целую зиму изображает собою своего рода прядущую Омфалу, а он вздыхает у ее ног. Она прядет с комфортом не у скаредного дымящего светца, в который воткнута лучина, а у вымоканной жидом свечки, которую приносит девушке вежливый парубок и сам тут же сидит вечер у ног своей Омфалы. Это уже люди, которым доступны и нужны душевные нежности. По совести говоря, не надо быть особенно зорким и особенно сильным в обобщениях и сравнениях, чтобы не видеть, что малороссийский крестьянин среднего достатка живет лучше, достаточнее и приятнее соответственного положения крестьянина в большинстве мест великой России."
Он же:
«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые,
без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников
не имеет границ. Священники малограмотные и такие же дикие, как и мужики. Книг
никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов...
Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в
доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...»
Удалили ибо стыдно за украинцев.
Чем тут восхищаться то? мало-вялико, пофиг, главное что надо поменьше визжать о "славной истории" раз уж столько рабами были у тварей, которые хуже каннибалов
тама копия Русвєсни 4 роки висіла
чомусь уряд України не подав на морду в Гаагу
Если он что-то знает, пусть пишет не в фейсбук, а в прокуратуру!
Також у пості йшлося про те, що тодішній глава ОДА Міхеїл Саакашвілі вимагав від президента Порошенка будь-якими способами посадити їх у в'язницю, оскільки керувати областю не усунувши мафію неможливо
мінстець досі працює на Пороха..(
ЕС в шоке!
Совбез ООН срочно созывает совещание.
Люди в Украине вышли на улицу с покрышками и лозунгами «Свободу Юрию Деточкину!»
Стережись, Бутусов, бо й в Гуглi забанять.
PS хочешь забань, но это месть тебе за слезы наши
Бутусов считает что, он непотопляем. На своём ресурсе обижульки устраивает, а вместе с тем развёл тут ботоферму парашинскую.
Ошибаешься Юрочка. Не тонет говно. Ну и ты.
Потому что тоже на что-то стал похож.
под выборы в ВР.