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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Facebook (274) мафия (90) Одесса (5445) цензура (1132) Труханов Геннадий (195) Бутусов Юрий (1721) Галантерник Владимир (3)

 Фейсбук заблокировал пост главреда Цензор.НЕТ Бутусова о том, что Одессой управляет мафия

Администрация социальной сети Фейсбук удалила пост главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой управляет криминальная группировка "Труханова-Галантерника".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В посте Бутусова от 2 апреля 2019 года говорилось о том, что в "Одессе правит криминальный тандем - мэр Труханов из группировки "Ангела" и "директор Одессы" - Владимир Галантерник, держащий все денежные потоки города и большинство потоков в области".

Также в посте говорилось о том, что тогдашний глава ОГА Михеил Саакашвили требовал от президента Порошенко любыми способами посадить их в тюрьму, посколько упралять областью не устранив мафию невозможно. 

В аргументации администраторов соцсети говорилось о том, что по жалобам третьих лиц текст нарушает их авторские права. 

Текст удаленного поста был опубликован на Цензор.НЕТ в виде статьи "Может ли мафия дать результат на выборах? Эксперимент в Одессе"

Фейсбук заблокировал пост главреда Цензор.НЕТ Бутусова о том, что Одессой управляет мафия 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128382
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по реакции минстець, рошенососы рады за друга мародера, Труханова
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Непонятно только одно. У Саакашвили были и свой в доску прокурор области и свой в доску начальник милиции области. Что им мешало посадить этих двоих и Труханова и Галантерника Фейсбук заблокировал пост главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой управляет мафия - Цензор.НЕТ 1890 Ну хотя бы на чем-то заловить и обвинение предъявить.
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Мы в Харькове боролись с мошенником-застройщиком, в т.ч. на Фейсбук. Наши посты часто блокировались. т.к. застройщик организовывал массовые жалобы на наши публикации. Мы писали в службу поддержки Фейсбука - массово и из нескольких стран с ссылками на уголовные дела, и все разблокировали.
Юрий, боритесь. Труханов, как и харьковский Кернес - самые позорные и коррумпированные мэры в стране. Кернес еще и сидел и официально психопат.
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Я тоже Цензору хочу задать вопрос?
Бутусов почему за критику Порошенко до сих пор форумчан банят твои модераторы. Порошенко уже не президент, день два может уже подсудимый будет.
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кстати !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сидней забанили из-за этого.
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А вы уже переключайтесь. ТЕПЕРЬ НОВЫЙ ХИТ Этого СЕЗОНА - критиковать презиДДента ЗЕ.
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ну мабуть .. деякі не чисті на руку адміни ..не знають що паця уже не є президентом))
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Я Сам заблокував цю ФсБ!
Але падлюка через інші ресурси дістає-коли Я зв'язок з ним поновлю! Приставун, мля...
🤣
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Зеленский назначил генерала-предателя Хомчака главой ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой ВСУ генерала Руслана Хомчака, который командовал операцией в Иловайске 2014 года. Хомчак бросил свою армию и сбежал с поля боя. Генерал предатель из команды Порошенко теперь глава ВСУ у Владимира Зеленского.
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новая эра покращення з новими обличчями почалася,тримайтися))) кто согласился,того и поставили))
армия уже не важна,избиратели проголосовали за мир и расцвет экономики)) кадров нет чистых,все заляпаны))
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Мы в Харькове боролись с мошенником-застройщиком, в т.ч. на Фейсбук. Наши посты часто блокировались. т.к. застройщик организовывал массовые жалобы на наши публикации. Мы писали в службу поддержки Фейсбука - массово и из нескольких стран с ссылками на уголовные дела, и все разблокировали.
Юрий, боритесь. Труханов, как и харьковский Кернес - самые позорные и коррумпированные мэры в стране. Кернес еще и сидел и официально психопат.
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Коррупцию в Харькове возглавляет Кернес Работу всей исполнительной власти Харькова можно охарактеризовать одним словосочетанием - тотальная коррупция!
Для обеспечения жизнедеятельности города в Харькове работает около сотни коммунальных предприятий. Эти предприятия "обилечивают" харьковчан от рождения и до смерти.
При этом ни одно из этих предприятий не является прибыльным, а значит, и не платит никаких налогов в городскую казну. Более того, многие коммунальные предприятия-монополисты ежегодно дотируются из городского бюджета на десятки и сотни миллионов гривен. В итоге городской бюджет ежегодно теряет 3-5 миллиардов гривен (годовой бюджет ~18 млрд грн).
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"всеми способами посадить" - Саакашвили
"я готов на всё" - Зеленский
а нужно по закону, и по Конституции
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Потому что начальник фейсбука - рашист и тварь!
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А кто "начальник"? Думаете, что лично господин Цукерберг читает ФБ и принимает решения по всем публикациям в мире?)))
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К бутусову вернулся его же бумеранг, пусть не скеглит, а продолжает борьбу. На цынзоре- это норма, когда пишешь о соевой банде правду- сразу блокируют.
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а как в развитых странах боролись с мафией?
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Ні ззя такої пєсаць.Ні раз жігівайці мьєжь нац анальную розьнью.
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Прибежал домой и пожаловался хеботам. Те дружно зеблеяли. Вот пусть новый зам.СБУ95 и разберается с мафией. Шо он вообще делает, тунеядец, за наши налоги. Фу.
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ага как я пишу что Украиной управляет мафия и цензор этого типа не видит то меня почему то банят
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Ні ззя такої пєсаць.Ні раз жігівайці мьєжь нац анальную розьнью.

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Не правда.
Посмотри, кто хозяйничает на СФ.
Здесь был, есть и будет свинарник.
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Не третий день, а как минимум после первого тура.
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На мордокниге, т.е. на цукермановском ФБ часто удаляют посты и банят вообще ни за что.
Меня в этом месяце цукерманы забанили за цитату из записок классика русской литературы 19 века Николая Лескова. Вот за эту:

Николай Лесков. 1883 год.
"Под Москвою, где народ несравненно бойче и находчивее, а также и менее разборчив на средства, подобные случаи с девушками, как известно из литературы и из живых наблюдений, находят другой исход: проступившиеся подмосковные девушки в изобильном числе приходят по зимам в город и предлагают в банях свои услуги мужчинам в качестве "мыльщиц", но малороссийская девушка к таким смелым услугам не способна, да и самое это занятие не в обычаях ее родины. Жить таким ремеслом для малороссиянки наверно показалось бы далеко хуже...
Далее тоже Лесков:
"То же самое подтверждают и живые наблюдения, которые доступны каждому проехавшему хоть раз по России. Стоит только вспомнить деревни малороссийские и великорусские, черную, курную избу орловского или курского мужика и малороссийские хутора. Там опаленная застреха и голый серый взлобок вокруг черной и полураскрытой избы,-- здесь цветущая сирень и вишня около белой хаты под густым покровом соломы, чисто уложенной в щетку. Крестьяне малорусские лучше одеты и лучше едят, чем великороссы. Лаптей в Малороссии не знают, а носят кожаные чоботы; плуг возят здесь двумя, тремя парами волов, а не одною клячонкою, едва таскающею свои собственные ноги. И при этом, однако, еще малороссийский крестьянин гораздо ленивее великорусского и более его сибарит: он любит спать в просе, ему необходим клуб в корчме, он "не уважает" одну горилку, а "потягает сливняк и запеканку, яку и пан пье", его девушка целую зиму изображает собою своего рода прядущую Омфалу, а он вздыхает у ее ног. Она прядет с комфортом не у скаредного дымящего светца, в который воткнута лучина, а у вымоканной жидом свечки, которую приносит девушке вежливый парубок и сам тут же сидит вечер у ног своей Омфалы. Это уже люди, которым доступны и нужны душевные нежности. По совести говоря, не надо быть особенно зорким и особенно сильным в обобщениях и сравнениях, чтобы не видеть, что малороссийский крестьянин среднего достатка живет лучше, достаточнее и приятнее соответственного положения крестьянина в большинстве мест великой России."

Он же:
«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые,
без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников
не имеет границ. Священники малограмотные и такие же дикие, как и мужики. Книг
никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов...
Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в
доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...»
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І тоді питання - хто насправді малороси?))
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Ні ззя такої пєсаць.Ні раз жігівайці мьєжь нац анальную розьнью.Іба:братьє ми очінь.

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прикол: очень добрые и храбрые были веками в рабстве в очень злых и трусливых.

Удалили ибо стыдно за украинцев. Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія - Цензор.НЕТ 6476
Чем тут восхищаться то? мало-вялико, пофиг, главное что надо поменьше визжать о "славной истории" раз уж столько рабами были у тварей, которые хуже каннибалов
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кха
тама копия Русвєсни 4 роки висіла
чомусь уряд України не подав на морду в Гаагу
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Мы должны здесь высказать свой гнев или сочувствие Бутусову?
Если он что-то знает, пусть пишет не в фейсбук, а в прокуратуру!
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Також у пості йшлося про те, що тодішній глава ОДА Міхеїл Саакашвілі вимагав від президента Порошенка будь-якими способами посадити їх у в'язницю, оскільки керувати областю не усунувши мафію неможливо


мінстець досі працює на Пороха..(
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Это конечно же информационная бомба!
ЕС в шоке!
Совбез ООН срочно созывает совещание.
Люди в Украине вышли на улицу с покрышками и лозунгами «Свободу Юрию Деточкину!»
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Мордокнига она такая, никого не жалеет Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія - Цензор.НЕТ 8025
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Бутусову пожелание, сначала наведи порядок на сайте цензор.нет, а потом можно и далее.
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А не треба було Марка Цукерберга на Цензорi банить. Тут ще и Брiн Сергiй частенько пише.

Стережись, Бутусов, бо й в Гуглi забанять. Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія - Цензор.НЕТ 9684
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пусть посидит в "бане" как мы на "цензоре" - иногда это даже полезно(злорадствую с удовольствием)!))))))))))))))))) p.s. надеюсь своим комментарием никаких правил не нарушил.
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ржу не могу.! только из бана за похожие посты на цензоре .. вы уж батенька определитесь : или рубаху наденьте, или крестик снимите.!
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не поверите - страдаю от "банов" на "цензоре" регулярно, а тут такой "повод")))))))))))))
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бывает, Юра. вы меня как-то забанили за то, что сравнил путина с сатаной, в году 2008))
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ты бы еще с Кетцалькоатлем или Бугименом сравнил. правильно сделали ибо если нет Яхве, то и его брата сотоны тоже нетути)
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Мафия управляет не только Одессой ,а и всей Украиной. И ВИ етого не знали???
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Ребята, давайте судить объективно!!!Юридически все высказывания Юрия Бутусова можно трактовать как ,,наклеп,, на честь та дiлову репутацiю фiзичноi особи. Юра!! Ты уже писал про ,,нарика,,- суд стянул с тебя несколько сотен тысяч гривен, неужели етого мало??? Обвиняешь Трухвнова в связях с ОПГ - будь готов к судебным разбирательствам,где прийдется предъявить железобетонные доказательства связи етого человека с криминалитетом. Оно тебе надо??? Не лезь на рожон, ты прекрасный и талантливый журналист, но иногда тебя заносит.
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правильно кто-то писал тут, что Юру устраивает срач на сайте ибо это подхлестывает эмоции и рейтинг.
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Одного не понимаю, зачем Бутусову использовать пейсбук? И зачем его рекламировать подобными новостями?
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головокружение от успеха на цензоре: думает схватил бога за бороду. Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія - Цензор.НЕТ 8634
PS хочешь забань, но это месть тебе за слезы наши
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Юра, Вас забанили? Юра, следует сказать, что Вы нас здесь также баните за правду которая Вам не нравится.(ну или заказчикам или кураторам) Это как бы процесс такой .... круговой вздрочки. А труханов типичное говно, в этом я с Вами согласен. Как и нарик говно и об этом следует говорить и повторять. А дабы говорить правду было легко и свободно, то начните с себя и своего ресурса, где резвятся откровенно проплаченные боты и создают массовку. В пейсбуке Юра также. Исправьте ситуацию здесь и пейсбук потянется за Вами Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія - Цензор.НЕТ 3428
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А що--правда,що цей "прьєкрастнай і талантльєвай" до ЗЄ прибився?
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Все просто - фейсбук банить по кількості жалоб а не по тому відповідає нормам чи ні... Це якийсь дивний алгоритм в угоду ботофермам
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В світі вже таке було, вони спочатку кажуть "нас3десьНет", а потім скрєпн0 здихають.
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бутусов сам много блокирует у себя на цензоре мудрые мысли людей, причем без всяких объяснений
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Соевый свин ничего не сделал для борьбы с криминалом, ибо сам криминалу платил и платит. Позорище 24-х процентное (и то - за ложь и бабосы).
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Для тих, хто не в тємє: пейсбук глобаліста цукерберга та ю-туб останнім часом блокують та викидають акаунти всіх популярних користувачів з консервативними та "расистськими" поглядами. Тому недивно, що частина їх перемістилися на кацапські платформи типу вконтактє. Нещодавно цюкерберг заявило, що "ми банитимо всіх користувачів з неправильними поглядами". Ось: https://www.youtube.com/watch?v=m9BiTV9vvZ4
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Одесская мафия - это очень сложный вопрос. Они настолько проросли и вросли в город и область, что их нужно выпиливать, чем скорее , тем лучше. Дело зашло так далеко, и они настолько сильны, что способны даже организовать 'одесскую республику' в случае угрозы криминальной ответственности.
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А ведь правильно сделали.
Бутусов считает что, он непотопляем. На своём ресурсе обижульки устраивает, а вместе с тем развёл тут ботоферму парашинскую.
Ошибаешься Юрочка. Не тонет говно. Ну и ты.
Потому что тоже на что-то стал похож.
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Бутусову от меня: "А помнишь как ты меня гонял?"Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія - Цензор.НЕТ 5124
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Странно слышать жалобы о блокировании от бутусова, не правда ли? А сам то он чем занимается на цензоре, скольких пользователей в течении дня блокируют на этом ресурсе? И заметьте, не троллей российских, не антиукраинцев, а именно тех кто за Украину.
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В Одессе всегда руководила мафия..как и в Харькове, а сей час и в Киеве..это можно и в викикипедии записать ))
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не всегда. в период 1918-1991 правила оккупационная администрация
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Так Кернес и Труха собираются какую-то партию создать
под выборы в ВР.
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от *****-лись до юры,да он никогда не банит банят сами те кто пишет,чего не понять.
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Юрий Бутусов, мафия правит в каждом городе Украины, в каждой области и каждом районе. А все потому что органы местного самоуправления созданы неконституционно это раз. И два, потому что сам факт незаконности их существования умалчиваются СМИ в том числе и Цензор.нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФейсбук заблокировал пост главреда Цензор.НЕТ Бутусова о том, что Одессой управляет мафия
 
 
 
 
 
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