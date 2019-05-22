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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Партия Порошенко "Солидарность" проведет свой съезд 31 мая

Политическая партия "Блок Петра Порошенко – "Солидарность" проведет очередной съезд 31 мая.

"Съезд пройдет 31 мая", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии, передает Цензор.НЕТ.

Другой источник подтвердил дату съезда, при этом уточнил, что в ближайшую пятницу, 24 мая, пройдет так называемый, "технический съезд", посвященный выборам в объединенные территориальные громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы примем участие в выборах в Раду. Скоро соберем партийный съезд, на котором состоится серьезное обновление партии, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3128380
 
   
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Партия Порошенко "Солидарность" проведет свой съезд 32 мая - Цензор.НЕТ 7309

Во время выступления на сьезде
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За БПП проголосую железно.
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Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня - Цензор.НЕТ 4214

Сьезд Блока Панамских Патриотов в разгаре...
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Надюха где ты со своим гранотометом, бахни разок по этому съезду, и будет полное очищение власти.
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Русскоязычная челюсть Украинский не осилит-не мучай себя!
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поклонник свыни? так свыня по дороге на мясокомбинат и еще не знает и строит планы на случку
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Риги святкують реванш, але рано розслабилися.
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Аггга, засновник ПР ПОПа відкриває
шампанське!
🤣🤣
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Ти б хоча б історію своєї партії вивчив.
Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня - Цензор.НЕТ 8404
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согласна, рыги празднуют,а не потому ли, что ненажерлива свыня петрлексеис, падла, все просрал?
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Hromadske.UA‏Verified account @HromadskeUA

Кабінет міністрів таємно ухвалив рішення перекласти збитки від продажу електроенергії населенню в системі нового ринку електроенергії на державні Енергоатом, Укргідроенерго та Укренерго, забезпечивши прибутковість компанії «ДТЕК» Ріната Ахметова
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ДЯКУЮ ПАРАШЕНКО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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взбрызни палец антимозольной жидкостью.перетрудил на восклицательном.
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Це буде АНОНС таааких потужних рехформ, шо
аж шнурки на сандалях дибом встають!
🤣🤣🤣
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Не дочекаєшся троль, щоб посадили Порошенко. Порушувати справи ви будете. Вам уже давно дали затотовки портнови і вся московія. Це ж їх ворог, вони ні спати, ні какати не можуть. Бо то їм смерть. А так на виході буде Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі
Кримiнальну справу не може бути порушено, а порушена справа пiдлягає закриттю:
1) за вiдсутнiстю подiї злочину;
2) за вiдсутнiстю в дiяннi складу злочину;
Правда, по "беспределу" все можливо, я пам*ятаю, як садили Луценко. То інша історія. Бо по закону там немає злочинів. Якщо можливо якісь зв*язки, щось робили, то вони особисто мають нести відповідальність. Але заяви подані, свідчення подані і правоохоронні органи миттєво відкрили провадження (проти Овоща відкривали через роки і то по рішенню сідів), а тут зразу. Але нічого. Все буде добре!
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зелебенцы.еще раз говорю...у вас новая эпоха-вылизывания клована.эпоха зрады ист цу енде.
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Тут высказываются, что ты уже того, слинял отсюда, а ты опять появился, что Петя зарплату дал.
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Нам з твоїм 28-річним досвідом не
зрівнятися....Навчи -як пррравильно
вилизувати?
🤣
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А ты что эти дни зе делаешь ?
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Мародер ці роки ПРи владі мародерив!
І воно не Україна!
😁
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та не суетись,ты уже выболтал,и где надо все записали
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ДЕ Мене тільки не "записували"! Злякав...
😁
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Спрси у вовы клоуна...почему он подал в Раду щакон с закрытыми списками...
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Свынарчуки согласились только на закрытые списки, но и тут как всегда збрехали Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня - Цензор.НЕТ 844
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БПП и НФ поставлен ШАХ, скоро будет МАТ. Курились на избирательный закон, теперь только ЛОХи будут за этих голосовать, сами себе выкопали "политическую могилу", показав кто тормозит преобразования в Украине.
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Петиция про отставку Зеленского за сутки уже набрала больше 50% необходимых голосов.Лучше расскажи, какие инициативы внесла новая команда для улучшения жизни простых украинцев? В том числе и тех, которые за него голосовали?
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48 часов прошло, а у Зеленского нет возможности сделать все так быстро, нет у него волшебной палочки.
Петицию кому будете слать, Богу?
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это значит - весь Израиль в гости ВР к нам.... Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня - Цензор.НЕТ 7838
Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня - Цензор.НЕТ 9650
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лозунг мародерів на з'їзді:
ЯК НАМ ЖИТИ ПО-НОВОМУ, ЩОБ ЖИТИ ПО-СТАРОМУ.
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ненажерлива свыня петрлексеич просрал все
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Надю, твій вихід... настав твій зірковий час... Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня - Цензор.НЕТ 7569
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Троле - де справи? Чому не сидять Свинарчуки? А Свинарчуки, а де там призвіще Порошенко? Немає? То, що він не при справах? А ти,Ю трлляку вищав цілий рік. А чи може по банку є, де вкрадено 5,5 млрд доларів США? Немає? Чому заспокоїлись? Біжвіть і рийте, кричіть.Вийте, Хрюкайте. Не зупиняйте СЯ!
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Може, серйозний рефрендінг? С Фірташем френділ, с Ахметовим френділ, з Косюком френділ... Хто ж це буде?..
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На 5 анале Барыга орал, визжал, истерил о том, что только его партия будет первой и именно за ним место премьер-министра !!! Зеленский, тебе народ не простит, если Барыга пройдёт в депутаты, вместо того чтоб стать петухом гамбургским !!!
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Я думаю Володя определит этого шоколадного петуха на шконку.
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Кто от Цензора идет в новую-старую партию?

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Аналитика от противника

ANTI-COLORADOS

Все годы независимости Украины Москва имела и имеет сейчас самую мощную агентурную сеть своих спецслужб, за пределами федерации. Те, кто в курсе этой темы, опечалены настолько, что даже кушать не хочется. Так, на президентских выборах 2010 года, путинская команда выполнила задачу-минимум - утопила рейтинг Ющенко (хотя и сам он приложил к этому руку). Утопили профессионально и так, что он даже не вышел во второй тур, а вот задача-максимум так и осталась невыполненной.

Тогда была сделана ставка на Ю, а Янукович рассматривался как лучший технический соперник для второго тура выборов. Это потому, что оба они были подконтрольны Кремлю, но Ю была куда более приемлема, поскольку понимала тонкости игры и уж по крайней мере, она не сломала бы московскую игру просто по тупости или Жадности. В общем, победа Януковича не была катастрофой для Москвы, но была не желательной. Собственно говоря, довольно холодные отношения, последовавшие за выборами, четко это проявили. С Ю просто не надо было проводить жестких разговоров, которые Путин был вынужден провести с Януковичем в Сочи ноябрьским днем 2013 года.

В общем, чем закончилась эпопея Януковича, мы в курсе, а вот какую игру должна была отыграть Ю - большой вопрос. Возможно, она даже начала движение к ЕС, где кроме Венгрии, Чехии и Италии, Москва могла бы получить еще одного игрока своей команды. Но это уже - предположения, хотя версия имеется просто шикарная и, возможно, мы к ней как-то вернемся.

На этих выборах готовилась примерно такая же комбинация, и Ю долго шла первым номером, все по тем же причинам. Кстати, программа-минимум - тоже была похожей на ту, что была в 2010 году. Надо было утопить рейтинг Пороха ниже проходного барьера во второй тур. Как мы теперь знаем, эта задача осталась невыполненной, но в конце концов, Москву устроил зе, который и победил на выборах.

Тут мы еще раз вернемся к московской агентуре и отметим очень важный и показательный момент. За месяц до первого тура выборов, Москва перекалибровала свою политику, относительно наших выборов и все, так или иначе, завязанные на Москве силы, получили указание поддержать не Ю, а Зе. То есть, он стал номером «один». Видимо, собранная информация показала хлипкость позиций Ю и тогда все ресурсы были переориентированы на другого, очень специфического кандидата.

Скажем так, Янукович был «в кармане» Кремля с потрохами, и тем не менее, не был желаемым и лучшим вариантом. Так и здесь, Зе не был желаемым, но информация, идущая с места, заставила Москву все быстро переиграть, переключив поддержку на Зе. Результат мы знаем.

Но Москва считает дальше и вчера стало понятно, что ее варианты не были учтены. Именно оттуда была информация о том, что досрочный роспуск ВР - плохая идея. Более того, там не сильно хотели трогать и Кабмин, просто предполагалось ввести своих смотрящих. Смысл мероприятия в том, что там четко представляют, кого выбрал нарид и что за люди вокруг него. В том, что начнутся косяки, причем - громкие и очень неприятные для 72% - там нет сомнений, но правильно поставленная пропаганда должна была нарисовать президента-борца с Радой и Кабмином, которые саботируют его замечательные начинания. Поэтому Москва настоятельно не рекомендовала форсировать эти вопросы.

Однако она не имеет возможности выписывать жесткие варианты, поскольку Зе - человек Коломойского, а у того уже включился эффект «и тут Остапа Понесло». Зе решил «зачистить поляну» и это не оказалось неожиданностью ни для кого. Похоже на то, что отчеты, аналитика и рекомендации, уходящие в Москву, проходят еще один круг, но уже у Пороха. По этой причине, все пошли «на выход», причем - большая часть - именно по инициативе Зе.
Во вчерашней речи Гройсмана на брифинге прозвучала ключевая фраза, которую не все заметили. Он сказал, что теперь вся ответственность за то, что будет дальше - будет лично на Зе. И сказано это было с ухмылкой, смысл которой надо понимать в контексте сказанного выше.

Проще говоря, сами россияне дают чуть больше 10% на то, что у Зе хоть что-то получится, что не будет совсем позорным. Остальные проценты, в неравной пропорции, разделились между вариантами «провал» и «полный провал». Кстати, второй вариант они считают неизбежным именно при досрочном роспуске парламента и полной ротации Кабмина.
Посмотрим на то, насколько они правы, но мы уже сейчас видим, что ситуацией они вполне владеют, а с аналитикой у них все в порядке.
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Така освідомленність, теж агєнт?
🤔
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Игспердило, лущее каркни скока самому апосраному и сране мардовских людоедов асталасся Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня - Цензор.НЕТ 7084 Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня - Цензор.НЕТ 7084
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Казка про "агента Кремля", що ламає ігру Кремлю.
Смішно.
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За месяц до первого тура выборов, Москва перекалибровала свою политику, относительно наших выборов и все, так или иначе, завязанные на Москве силы, получили указание поддержать не Ю, а Зе. То есть, он стал номером «один».



тут антиколорадос бреше.На жаль..
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от же ж вчепився за владу як вош за кожуха )))
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Остальные проценты, в неравной пропорции, разделились между вариантами «провал» и «полный провал». Кстати, второй вариант они считают неизбежным именно при досрочном роспуске парламента и полной ротации Кабмина.


тупізм від антиколорадоса.

в уряді не буде таких дегенератів,Як Рева,Стець,Петренко ? ))


Парламент не зможе місяць розглядати закон про вибори і ще місяць Закон про можливість вирощення кокосових пальм на півдні херсонської області? Партія Порошенка "Солідарність" проведе свій з'їзд 31 травня - Цензор.НЕТ 7321
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Вижене Кононенко тоді ок. Інакше хай пробачає підберу щось більш свіже. Зелохи кінчайте уже гімно на вентилятор кидати, ваше вже вас об"бало по повній а нічого ще путнього не зробило. Цей хача б чогось зміг досягти і лише потім нагадати. Ваше бажання з першого дня.
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Зебилье это быдло , которое пытаеться обвинить в своих неудачах когото другого, не понимая что их проблемы в них самих : нет специальности , образования и целеустремления , в голове только халява. Причем пишут в комментах не логичные глупости , так как логика им чужда. Например , что Порошнко догворился с путиным ( ну б-дь прочитайте заявления путина и его власти), обокрал Украину , при этом потерял 40% капитала согласно блумбергу и такого полно. Но они ни чего не хотят слушать ищут кто виноват в их нищите.
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Украинская журналистка, телеведущая Янина Соколова рассказала, что семь месяцев назад у неё диагностировали рак. За эти семь месяцев она смогла побороть болезнь.

«Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола. Публичная и реальная жизнь часто очень контрастные. Пока общество обсасывало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подсоединенная к аппаратам, напичкана катетерами по всему телу и с дырками в животе. За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце», - написала Янина Соколова.


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Сходка воров и коррупционеров во главе с самым главным вором.
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Знову прибігли тролі і "патріоти", коли мова йде про Порошенко. Ох і щимить він вас. Що все зараз робиться правильно, немає вже колег із "Рошена", сватів, друзів. Всі чужі і всі нові морди? Все дуже добре за два дні. Президент і його "молода" команда ні разу не хотіли вас обманути по проектах законів? Не порушили закон?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия Порошенко "Солидарность" проведет свой съезд 31 мая
 
 
 
 
 
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