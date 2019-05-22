 Партия Порошенко "Солидарность" проведет свой съезд 31 мая

"Съезд пройдет 31 мая", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии, передает Цензор.НЕТ.

Другой источник подтвердил дату съезда, при этом уточнил, что в ближайшую пятницу, 24 мая, пройдет так называемый, "технический съезд", посвященный выборам в объединенные территориальные громады.

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