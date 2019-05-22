 ЕС и НАТО - это партнеры, без которых Украина не выживет, - замглавы АП Пристайко

Об этом он заявил журналистам на брифинге 22 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
На вопрос, будет ли новый президент менять евроинтеграционный курс Украины, Пристайко напомнил, что курс на НАТО и ЕС зафиксирован в Конституции.
"Он так же поддерживается половиной украинского населения, по меньшей мере, и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно. И Европейский Союз, НАТО - это те партнеры, без которых мы не выживем", - отметил Пристайко.
Напоминаем, 22 мая президент Зеленский подписал указ о назначении замглавы АП постоянного представителя Украины при НАТО Вадима Пристайко.
Зеленський - трудяга. Все, що зароблено, все власним розумом і інтелектом команди. Ось він і привів цей інтелект команди до влади.
Тут інше. Щоб у нього не здригнулася рука посадити друга, який не витримає і зрадить його і країну. Як це робив Лі Куан Ю, що перетворив свою країну на **********, подолавши корупцію.
Поэтому народ смачно плюнул на вас.
И сильно надеется, что Зеленский ответит ворью не словом, а законом. Надеется и ждёт.
Все уже собрались...- осталось позвать лысого и мадам (не знаю как ее зовут)..
А Бэня теневой президент, хотя и главный....
никто и не спорит,но ты,парняга со своими убеждениями в том террариуме в котором уже находишься долго не протянешь
А Данилюк уже разобрался со своей лондонской квартирой? И откуда он на нее взял деньги? Это не домик под хацапетовкой
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Президент України Володимир Зеленський закликав США продовжувати політику посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу президента України.
На зустрічі з представниками адміністрації США Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.
"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - заявив він.
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Президент України Володимир Зеленський закликав США продовжувати політику посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу президента України.
На зустрічі з представниками адміністрації США Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.
"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - заявив він.
именно его надо на билборд... перед Администрацией преЗЕдента
чтоб каждое утро...встречало...
"Борітесь.. та поборите..!"
https://youtu.be/HY8rM1_pb8s
Овоч на двох стільцях уже намагався всидіти.
Якщо це правда-ЗВЗДЦ!
Україна-не їхня країна.
Цій наволочі не звикати на неї плювати.
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