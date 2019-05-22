 ЕС и НАТО - это партнеры, без которых Украина не выживет, - замглавы АП Пристайко

Об этом он заявил журналистам на брифинге 22 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На вопрос, будет ли новый президент менять евроинтеграционный курс Украины, Пристайко напомнил, что курс на НАТО и ЕС зафиксирован в Конституции.

"Он так же поддерживается половиной украинского населения, по меньшей мере, и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно. И Европейский Союз, НАТО - это те партнеры, без которых мы не выживем", - отметил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мне предложат возглавить Министерство иностранных дел, я готов, - Пристайко

Напоминаем, 22 мая президент Зеленский подписал указ о назначении замглавы АП постоянного представителя Украины при НАТО Вадима Пристайко.