 ГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.
"Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, так как в понедельник, (27 мая - дата, на которую Портнов вызывался. - Ред.) его не будет в Украине", - рассказал Горбатюк.
По его словам, следователи согласились и провели допрос в среду.
"Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные", - добавил руководитель управления спецрасследований.
Портнов в Телеграм-канале также рассказал о проведенном допросе.
"На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане. Теперь у следователей будет чуть больше работы, - они должны следственным путем проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований", - сообщил он.
По словам Портнова, в Генпрокуратуре он пробыл 3,5 часа.
а,вот было бы какое то лднр быстрёхо порешали бы )
Не прокатит. 5 лет горбатюк только и ждал портнова, чтобы поставить все точки и огласить вердикт) Смешно.
Ви мародерське гівно.
А закон вимагає допитати кожного свідка. Допитано. Чого ще не вистачає лайну, щоб завершити слідство і передати справу до суду?
Побачимо.
таких потрібно не на допити викликати ,а в буцигарню саджати,вірно?
дапрашивать надо было не по Майдану , а по аннексии Крыма,а это уже госизмена. А пока Портнов подает на Пороха в ГБР за госизмену.ну это пздц!
признания?
Вам нефиг предъявить Портнову? Я так и думал...
А тем, кому есть шо предъявить, которые жрут по ресторанам и ложили болт на закон и справедливость, вы предъявить не можете. А почему?!!