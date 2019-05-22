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 Политика Украины, Происшествия
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 ГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов был допрошен в Генеральной прокуратуре Украины в качестве свидетеля по делам Майдана.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"Позвонил утром его адвокат следователям и попросил о допросе, так как в понедельник, (27 мая - дата, на которую Портнов вызывался. - Ред.) его не будет в Украине", - рассказал Горбатюк.

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По его словам, следователи согласились и провели допрос в среду.

"Это был предварительный допрос, будут еще дополнительные", - добавил руководитель управления спецрасследований.

Портнов в Телеграм-канале также рассказал о проведенном допросе.

"На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане. Теперь у следователей будет чуть больше работы, - они должны следственным путем проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований", - сообщил он.

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По словам Портнова, в Генпрокуратуре он пробыл 3,5 часа.

Источник: https://censor.net.ua/n3128378
 
 
 Топ комментарии
 
скажите, почему не пристрелили Портнова?!.. ведь мы же Хунта?!
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ГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк

таких потрібно не на допити викликати ,а в буцигарню саджати,вірно?
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Пора Портнову менять статус. Для начала на подозреваемого.
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скажите, почему не пристрелили Портнова?!.. ведь мы же Хунта?!
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вот,потому и не пристрелили,что хунта
а,вот было бы какое то лднр быстрёхо порешали бы )
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Какой Портнов свидетель? Он голосовал за закон, позволявший расстреливать украинцев на Майдане? Если да, то почему его до сих пор не посадили? Он занимался политической коррупцией? Да. Тогда почему не в тюрьме? Он живет по своим доходам?Нет конечно.Почему отпустили эту гниду?
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все гораздо проще. Портнов привез интересные факты о злодеяних барыжьей власти. Отвлечь внимание от свыногейта.
Не прокатит. 5 лет горбатюк только и ждал портнова, чтобы поставить все точки и огласить вердикт) Смешно.
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"Хунта"?
Ви мародерське гівно.
А закон вимагає допитати кожного свідка. Допитано. Чого ще не вистачає лайну, щоб завершити слідство і передати справу до суду?
Побачимо.
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Пора Портнову менять статус. Для начала на подозреваемого.
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ГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк

таких потрібно не на допити викликати ,а в буцигарню саджати,вірно?
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Портнов - агент ФСБ. Посмотрите как он легко скачет от Юли к Янеку , от Янека к ЗЕ. И все время в первых рядах юридических боев Опыт и тренировки
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до чего импотентная ГПУ и ее рулевой Луцык,явно человек после отсидки нихера не понял, что с бывшими рыгами договариваться нельзя,пойдет на второй срок.
дапрашивать надо было не по Майдану , а по аннексии Крыма,а это уже госизмена. А пока Портнов подает на Пороха в ГБР за госизмену.ну это пздц!
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А откуда Портнову знать КТО стрелял? И О Массовых сокрытиях, если он в Вене жил?
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уважаемая,что бы не получать глупых ответов,не задавайте глупых вопросов
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То есть ПРИ ЧЕМ ПОРТНОВ К СОКРЫТИЮ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ.
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если,вы ,в этом смысле ,то мысль ваша логичная,поддерживаю
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А 🐷 када пррризовут, оно так и не подписало
признания?
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И шо? А пАчему не арестовали?
Вам нефиг предъявить Портнову? Я так и думал...
А тем, кому есть шо предъявить, которые жрут по ресторанам и ложили болт на закон и справедливость, вы предъявить не можете. А почему?!!
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глазьев говорил, что портнов подсказал юридически грамотно оформить аннексию крыма, если чё...
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а чего этого портнова после допроса выпустили? а югик? шо на киче мест свободных нет? или ты сам опять туда хочешь?
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Потому что югик не нашел что предъявить.
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зато у украинцев есть что предъявить югику!
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сколько на счёт вам кинул что отстали, напиши лучше это
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Ваши допросы до его портного рыгоанальной продажной жопы,. Уже давно эта антиукраинская кремлёвская зараза должна сидеть если не пожизненно так очень продолжительно за свои страшные преступления совершённые вместе со своим подельником продажным кремлёвским холуём ЗЕКОМ - Иудой. А что толку когда этого лютого врага Украины допросили и отпустили, никакого. Поймали бы его украинские активисты да жёстко засунули в мусорник и то было бы больше пользы.
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Чвятик, а как насчет пэтра и его торгового партнера мертвечука? Камеру рядом подыщи.
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На заклик ЗЄ до діаспори повертатись в Україну і працювати на благо народу відгукнулись видатні українці-патріоти. Перші ластівки - Портнов, Коломойський, Хорошковський(з дня на день очікують Азірова)
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Какой он свидетель? Он один из организаторов. Наглая гнида.
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Шо то Горбатюк внешне сильно мимикрирует под Мосийчука образаца 2014 года...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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