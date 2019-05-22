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Все про:Лондон (281) НАТО (6368) саммит (715) Столтенберг (662)

 Саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря, - Столтенберг

Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в Лондоне 3-4 декабря 2019 года.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, опубликованном на странице организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад объявить, что следующая встреча на высшем уровне лидеров Альянса состоится 3-4 декабря 2019 года в Лондоне в ознаменование 70-летия НАТО. Я обсуждал подготовку к этому событию с премьер-министром Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10 на прошлой неделе (14 мая), и поблагодарил Великобританию за согласие принять у себя это мероприятие", - заявил он.

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Столтенберг напомнил, что в 1949 году Великобритания была одним из двенадцати членов-основателей НАТО. "Лондон был местом нашей первой штаб-квартиры, поэтому это подходящее место для глав государств и правительств НАТО для планирования будущего Североатлантического альянса. Вместе мы будем решать текущие и возникающие проблемы безопасности и то, как НАТО будет продолжать инвестировать и адаптироваться, чтобы гарантировать, что оно останется опорой стабильности в предстоящие годы", - говорится в заявлении.

Напомним, на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского НАТО представлял помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Альваргонзалес.

Источник: https://censor.net.ua/n3128377
 
 
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Какая ударная новость! Я аж дважды перечитал, дабы проникнуться важностью момента. Значит 3-4 декабря. Саммит. В Лондоне. Как жаль, что Бритиш Эрвэйз отменила рейсы Киев-Лондон-Киев! А то ведь аншлаг бы был... охрененный.
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Вранье - летают и бритиши и Ryanair и даже турецкие авиалинии с поляками и наши.
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Где враньё? Это заявлено, на весьма уважаемых ресурсах Украины! Не единожды! Последний рейс состоится в октябре! А тут- 3-4 декабря. Так что- не стоит ляпать языком, не подумавши.
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Открываем поиск и смотрим рейсы на завтра
https://www.momondo.ua/flight-search/IEV-LON/2019-05-23/2019-05-30?sort=price_a

Вот такие вот у вас ресурсы.......... уважаемые. Саміт НАТО відбудеться в Лондоні 3-4 грудня, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6217
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Ну это же логично. Не в Бердичеве же проводить.
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Как я хочу, что бы флаг Украины был вместе с другими членами Альянса!
И что бы встречи проводились так же и в Украине!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСаммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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