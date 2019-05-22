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 Завершено расследование относительно 2 сотрудников спецназа НАБУ, устроивших драку возле помещения САП в сентябре 2018 г., - ГПУ

Генпрокуратурой закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух работников спецназа Национального антикоррупционного бюро Украины по факту событий, имевших место 19.09.18 возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Установлено, что указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозой применения физического насилия опасного для здоровья потерпевшего и в превышении власти работниками правоохранительных органов. 

Действия подозреваемых окончательно квалифицированы по ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст.365 УК Украины", - говорится в сообщении.

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22 мая подозреваемым и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам для ознакомления.

Справка:  ч. 3 ст. 289, ч 2 ст. 365 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября 2018 года  руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП из Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Источник: https://censor.net.ua/n3128375
 
 
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ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПАРАШЕНКО
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Сытник с Зеленский коксу выжили))
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Hromadske.UA‏Verified account @HromadskeUA

Кабінет міністрів таємно ухвалив рішення перекласти збитки від продажу електроенергії населенню в системі нового ринку електроенергії на державні Енергоатом, Укргідроенерго та Укренерго, забезпечивши прибутковість компанії «ДТЕК» Ріната Ахметова
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так если таемно-ты в своей ниметцкой лахтинландии откуда об этом прознал? Завершено расследование относительной 2 сотрудников спезназа НАБУ, устроивших драку возле помещения САП в сентябре 2019 г., - ГПУ - Цензор.НЕТ 8930
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У цензора есть машина времени, круто?
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Наконец-то генпрокуратура начала ворушиться.
Стоит снять ублюдка саботируещего расследования - и колесики завертелись, дела начали расследовать, выносить приговоры...
Набираем новое ведро попкорна. Скоро будет совсем интересно.
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Гов, адміне виправте нарешті заголовок бо вересня 2019 ще не існує в нашій реальності
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тобто - НАБУ погані , а САП - хороші ?
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Веселые времена , знаете ли, настали. Завтра Зе объявит что переходим на другой календарь- от Рождества целованного в лоб Жени Кошевого
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Тахион заходит в бар. Бармен ему: "Тахионы не обслуживаются!" "Странно. - говорит тахион. - а завтра обслуживали."
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"устроивших драку возле помещения САП в сентябре 2019 г"
- НАБУ - гості з майбутнього Завершено розслідування щодо 2 співробітників спезназу НАБУ, які влаштували бійку біля приміщення САП у вересні 2019 р., - ГПУ - Цензор.НЕТ 6261

як там у майбутньому ?
хто зараз прем'єр ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗавершено расследование относительно 2 сотрудников спецназа НАБУ, устроивших драку возле помещения САП в сентябре 2018 г., - ГПУ
 
 
 
 
 
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