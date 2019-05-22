 Уверен, украинцы даже в мажоритарных округах выберут новых политиков, - Зеленский прокомментировал провал своего законопроекта в Раде

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "Дорогие украинцы! Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства.
Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь.
Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле.
То что? Сделаем их вместе? 21 июля!"
что за быдлячество, и през не должен вмешиваться в выборы рады
остальные обицянки туда же пойдут, держитесь там, короче.
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…
Не вечны князи - вечна грязь…
Выборы на конец июля, когда отпуска и каникулы, да на эти выборы вообще никто не пойдёт. Все подождут до осени, а к середине октября эту зеленую шмакодявку уже скинут. Кстати, сегодня в рядах зелефилов были сильные возмущения, связанные с назначением Богдана.