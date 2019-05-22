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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Уверен, украинцы даже в мажоритарных округах выберут новых политиков, - Зеленский прокомментировал провал своего законопроекта в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал провал своего законопроекта о новой системе выборов и выразил надежду на то, что новые лица победят и в мажоритарных округах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Дорогие украинцы! Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства.

Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь.

Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле.

То что? Сделаем их вместе? 21 июля!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах. Парубий закрыл заседание. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3128365
 
   
 Топ комментарии
 
Кінець епохи брехні...
25.02.19. Володимир Зеленський: "Кому подобаеться, коли Президент призначає на посаду свого кума або близького друга? Чому так відбувається вже 28 років?"
21.05.2019: 3еленський призначив на головні посади своїх бізнес-партнерів, друзів та адвокатів.
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Итоги первого дня нового президента.

1. Распустил парламент вопреки Конституции. (Ранее, во время предвыборной гонки балаболил: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам"). Возражать, что этот парламент "антинародный" не нужно, мы говорим не о мотивах и личной заинтересованности автора указа, мы говорим о соблюдении буквы закона.

2. Назначил главой своей администрации Андрея Богдана. человека Коломойского, отстаивавшего интересы последнего в судах, человека подпадающего под закон о люстрации, человека занимавшегося "борьбой с коррупцией" во времена правления Януковича, человека, по сообщениям СМИ, замешанного в ряде скандалов с отмыванием денег во времена президенства Януковича. Андрей Богдан сразу же начал готовить общественное мнение.

3. Назначил на ключевые должности в Администрации президента менеджеров и сценаристов студии "Квартал 95" (ранее противники Порошенко остро критиковали последнего за то, что на многие ключевые государственные должности назначаются менеджеры корпорации "Рошен").

4. И, мелочь, но неприятно: у официального сайта Администрации президента появилась русскоязычная версия.

И это всего лишь первый день после инаугурации.
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а скока там вас "нових" в 95 квартале?
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Впереди -вынос депутатикоа из Рады. Эти твари доведут украинский народ до греха...
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Не, Турчинов, просравший Крым, Секретарь Рнбо...
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Боюсь дата не совсем подходящая т.к. многие уедут в отпуска!
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Сдается мне, что сайт Бутусова со всеми порохоботами против Зеленского. А у вас нет другого президента, НО...есть еще ху-ло на русне, может оно вам подойдет?!
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то есть ты не замечал вала статей против пороха, и вала тролей против барыги
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чем тупее клиент, тем он уверенне, шо он во всем и всегда прав.
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>Сделаем их вместе?

что за быдлячество, и през не должен вмешиваться в выборы рады
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Це ж його слоганчик криворізького гопника ...
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Это они такие смелые потому что на них нового прокурора нет! Как лишатся мандата и начнутся посадки-сразу сговорчивые станут!
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началась игра в плохих бояр и хорошего царя.
остальные обицянки туда же пойдут, держитесь там, короче.
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Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…
Не вечны князи - вечна грязь…
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Как всегда, спасает лето. Дачи, огороды, отпуска. А Майдан, как обычно - осенью.
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Как вам эта хохмочка? Сам ВР разогнал и ещё возмущается.
Выборы на конец июля, когда отпуска и каникулы, да на эти выборы вообще никто не пойдёт. Все подождут до осени, а к середине октября эту зеленую шмакодявку уже скинут. Кстати, сегодня в рядах зелефилов были сильные возмущения, связанные с назначением Богдана.
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То есть хороший человек - это не профессия.
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Точно, выберут правильных политиков, а не ЗЕ-*********.
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Придется разогнать снова. Только уже на пару лет.
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Будем выбирать новых политиков после просмотра вот этого https://www.youtube.com/watch?v=g8NH39HY5x4
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Потеря корыта возбуждает порохоботов. Ничего позжужат и усядутся до следующей команды.
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Ничего , значит, не придумали.......А может - и не хотели.... коломойскому ведь тоже, небось, мажоритарка нужна...
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Судя по действиям Зе, новые лица, если пройдут, то большинство будет не от Зе. Или Зе думает, что будут выбирать новое лицо, потому что оно новое.
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Закон о выборах был на двадцатом плане. До тех пор пока существуют закрытые партийные списки до тех пор существует торговля местами в этих списках. Замысел был гениально прост. Ликвидировать мажоритарщиков, передать освободившиеся 200 мест в Раде партиям, а затем продать их. Основной выгодополучатель это планируемая партия ЗЕ, в которую полезет вся плесень. Что бы остальные не плакали им бросили кость в виде 3 процентного проходного барьера.
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Народная любовь изменчива и она приходит и уходит. Клоун уже создал парламентский кризис в воюющей стране, можно продолжать радоваться
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Парламентский кризис... Не смешите мои тапочки.
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Каких новых политиков? Поддерживающих Коломойского. Это узурпация власти Беней руками Зеро и направлена она на собственное обогащение.
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В. Зеленский ВОТ тут ВЫ не правы, мы 73% которые проголосовали ЗА ВАС - ВОЗЬМЁМ и деньги И гречку, И всё что они будут нам давать И ТОЛЬКО ПОТОМ КИНИМ ИХ, КАК ОНИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ ЛЕТ КИДАЛИ НАС.
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что-то мне это напоминает: мы старый мир разрушим до основания, а затем мы наш мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем
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зробимо-зробимо)))я вкотре за "Свободу"))))***** реально навіть за Фаріон проголосую....що "зробити" було "веселіше"))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУверен, украинцы даже в мажоритарных округах выберут новых политиков, - Зеленский прокомментировал провал своего законопроекта в Раде
 
 
 
 
 
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