 Карьерные решения не должны идти вразрез с собственными ценностями и принципами, - Зеркаль о ситуации с неназначением ее замглавы АП

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Зеркаль отметила: "Для того чтобы снять все предостережения и беспокойство после всех кадровых указов с моим именем.

Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции.

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Я очень люблю то чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься.

Переговорить Соглашение об ассоциации и сделать его реальностью, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставкам газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи - вызовы, которыми полна моя жизнь.

Все важные проекты моей профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире. Это длительные процессы, которые требуют выдержки и взвешенности.

У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике. Работа на ответственной должности является вызовом и шансом. А также проявлением общественной и политической поддержки для меня. Хочу поблагодарить всех за теплые отзывы в контексте моего возможного назначения и за доверие. Возможно, это когда-то и произойдет.

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Должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защиту интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами.

Поэтому, после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч Президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день.

Внешняя политика - общее дело Президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна.

Следующий важный пункт в моем календаре - 25 мая, Гамбург. Международный трибунал по морскому праву объявит решение о наших военных кораблей и наших моряков, которых надо вернуть домов. А уже с самого начала июня - двухнедельные слушания в Гааге".

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