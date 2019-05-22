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 Два вражеских обстрела зафиксированы с начала суток на Донбассе, ранен боец ООС, - пресс-центр

С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В обоих случаях вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции у Марьинка из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрел велся из гранатометов различных систем вблизи Попасной.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отмечается в сообщении.

Два вражеских обстрела зафиксированы с начала суток на Донбассе, ранен боец ООС, - пресс-центр 01

Напомним, 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Ранены трое украинских воинов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128361
 
   
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спасибо что живые!
пораненому найскорішого одужання...тримайся
горіть у пеклі москалі (с)... і тлійте душами на землі
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Марчук: Росія «загубила» 80 полонених українців; найімовірніше, на них - видимі сліди тортур. А це Гаага/
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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...шо за история с пленением 8 наших солдат, кто знает?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва вражеских обстрела зафиксированы с начала суток на Донбассе, ранен боец ООС, - пресс-центр
 
 
 
 
 
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