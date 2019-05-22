 Два вражеских обстрела зафиксированы с начала суток на Донбассе, ранен боец ООС, - пресс-центр

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции у Марьинка из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрел велся из гранатометов различных систем вблизи Попасной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого, - штаб ОС

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отмечается в сообщении.

Напомним, 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Ранены трое украинских воинов.

Также читайте: С января по апрель 2019 года на Донбассе зафиксировано 12 случаев обстрела школ, - ЮНИСЕФ