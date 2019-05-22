 Два вражеских обстрела зафиксированы с начала суток на Донбассе, ранен боец ООС, - пресс-центр

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции у Марьинка из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрел велся из гранатометов различных систем вблизи Попасной.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отмечается в сообщении.
Напомним, 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Ранены трое украинских воинов.
пораненому найскорішого одужання...тримайся
горіть у пеклі москалі (с)... і тлійте душами на землі