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 Политика Украины
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 Зеленский хочет сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по Донбассу, - замглавы АП Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский работает над тем, чтобы активизировать переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил новоназначенный заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: "Минск", все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, нормандский формат, - сказал он журналистам в среду возле здания АП.

Пристайко отметил, что украинская сторона сейчас хочет узнать о результатах недавнего телефонного разговора Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, и будет планировать свои дальнейшие шаги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75% украинцев считают, что президент должен пойти на прямые переговоры с РФ для восстановления мира на Донбассе, - опрос

Напоминаем, 22 мая президент Зеленский подписал указ о назначении замглавы АП постоянного представителя Украины при НАТО Вадима Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3128360
 
   
 Топ комментарии
 
При Порохе никто не обсуждал Украину, без Украины! А зеленого торчка даже не посчитали нужным информировать! Позорище!
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двигать собирается тем же, чем на рояле любит играть? да? Зеленский хочет сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по Донбассу, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 4226
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Эти переговоры не сдвигались с мертвой точки,так как Петя посылал нахер ВВХ с его желаниями Зеленский хочет сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по Донбассу, - замглавы АП Пристайко - Цензор.НЕТ 4695
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Ці клоуни з 95 кварталу дійсно смішні)) коли агітували за зе казали що є програма дій а тепер виявляється що декілька годин сидять і думають яким чином почати переговори що до Донбасу і головне що не вдупляють з ким...))))
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И этот туда же в минскую капитуляцию. А сдвинуть будапештскую территориальную целостность почему не хотят? Какой смысл обсуждать какие то соглашения, которые никто выполнять не будет кроме Украины?
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Термин "Меморандум" (будапештский, или не будапештский) переводится как памятная записка! Никто, ничего Украине в Будапеште не гарантировал! Тут за это дело, нужно за яйца брать украинскую "элиту" которая всё это "подписывала! И если не сажать в тюрму, то хотя бы лишить всех званий и привилегий, конфисковать благоприобритенную служебную недвижимость, пересадить на минимальные пенсии!
К чужим взывать уже поздно, сами просрали! А вот разобраться со своими тупорылыми "подписантами, самое то! Зеленський хоче зрушити з мертвої точки переговорний процес стосовно Донбасу, - заступник глави АП Пристайко - Цензор.НЕТ 110
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Вы эту глупость с переводом уже приплетаете куда попало. Вы читали этот документ? Это составная часть договора о не распространении ядерного оружия. И он подписан главами государств. Підпис - реквізит службового документа, який надає документу юридичної сили і свідчить про відповідальність особи за його зміст. И то как переводится название документа не имеет ни какой разницы, после подписи это юридический документ. Вы можете кого угодно брать за яйца, но ответственность за выполнение взятых на себя обязательств несёт то кто взял. Из документа: обязательства Украины ликвидировать все ядерное оружие, находящееся на ее территории, в определенный период времени - это обязательства Украины, которые выполнены.
А это их обязательства из которых ни один пункт не выполнен: 1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины. 2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ). 3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ( 994_055 ) воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества. 4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия. 5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающим ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих, их территории или их подопечные территории, их вооруженные силы или на их союзников с стороны такого государства совместно или в союзе с государством, обладающим ядерным оружием. 6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств. Этот меморандум вступает в силу с момента подписания.l
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Табуретка, это табуретка! А стульчак, это стульчак! сидят и на том, и на том, только с разными намерениями...
Вступающие в брак "подписывают будапештский меморандум" в горе и в радости, в богатстве и бедности... любовь до гроба! Ну и? Действует не декларация "в бедности и богатстве..." а прямые нормы закона платить алименты, делить барахло (вольно или невольно) и т.д, а также репресивная машина государства принуждающая к выполнению закона, а не намерений! Что, конкретно кроме благих намерений записано в " Будапештском меморандуме" раз, и кто заставит "подписантов" выполнять какие бы то ни было "обязательства", два? Бомбить можно Ирак, Ливию, Иран, Сирию, Украину наконец! Попробуйте бомбонуть "подписантов", ответка прилетит !!! Украина здорово лохонулась, и теперь может кусать себе только локти!
И взять за причинное место СВОИХ "подписантов"!
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Вы прочли его? Зачем задавать бессмысленные вопросы если не читать то что обсуждаете?Ели вы утверждаете что это не юридический документ, то в чём проблема, как уже писалось выше никто никому ничего не должен, и Украина защищается восстановив ядерное оружие. И вы правы это гарантия от бомбонуть.
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В "меморандуме" прописано декларирование, там нет никакой конкретики, кто что и когда! Россия тоже на словах ровным счётом никак, ничего не нарушила, в Криму "волеизявление" народа, на Донбасе "гражданская война".... Запад словесно за суверенитет и териториальную целостность Украины некие "санкции" ввели. Куда тут подкопаешсяся? Они действуют в своих собственных интересах! Мир циничный и это нужно понимать!
А что касается восстановления ЯО, так во первых это дорого, а во вторых крнкуренты им не нужны не только России, но и Америке, и Великобритании и всем остальным поэтому они постараются сделать все что только возможно но чтобы оно у нас не появилось. А так как мы крепко сидим на кредитной игле и зависимы от импорта то в случае попытки восстановить ЯО завтра доллар у нас будет по 150 гривень а зарплата как в 90 годы 40 $ в месяц! Пока Украина не восстановит свою экономику (если конечно восстановит) рыпатся ей увы не приходится!
Сейчас неизвестно куда еще "Голобородько" экономику заведёт, первые его шаги как то не очень вселяют оптимизм.
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Все ваши рассуждения, это просто лично ваши, извините, бредни. В юридическом документе прописаны обязательства сторон, ещё раз на бис для вас: обязательства Украины ликвидировать все ядерное оружие, находящееся на ее территории, в определенный период времени - нами выполнено. Если вкратце то обязательство их: территориальная целостность Украины - не выполнено. И абсолютно всё равно как они это будут делать, свои обязательства мы выполнили, а это их проблема как они будут выполнять свои. И если они не смогли выполнить свои обязательства, то и мы свободны от своих. Ну а остальные ваши аргументы: дорого - так в Украине больше долларовых миллиардеров, чем в любой из окружающих стран ЕС, и пары стран у которых есть ЯО. Так что просто перераспределить ВВп в пользу вооружения. О намерениях других стран, это просто болтовня, пока вы не начнёте действовать вы не узнаете что они будут делать. Может наоборот союзники помогут. Ну а про доллар вообще за гранью: если какое нибудь пьяное моторыло припрётся с наросии и прострелит вам голову, вас только курс доллара будет интересовать? Ну а рассуждение про восстановит экономику вообще ни о чём. Экономика как и любая сфера деятельности человечества зависит от научно-технического. А то что президент должен куда то вести экономику, так это вообще глупость у него другая функция.
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Якщо хочєт, нехай двігаєт, але спершу хай думає, що і як, хоча про що це я? Там же нема чим, посратися з ВРУ та КМУ в перший день президентства - це треба яким феєричним зебілом бути...
Вірю, що це йому так не минеться.
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А на фото це взагалі хто ПЛЯ? Це наш пля,презедент,чи як?
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это Упрезидента, имени только не помню
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С мертвой точки сдвинется когда Московия сдохнет. Ни один договор с кацапами не стоит бумаги на которой он написан.
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"хочет сдвинуть"...
Сразу на память пришёл анекдот.
Социопат Василий ненавидел все, что двигалось. А что не двигалось - он двигал и жутко ненавидел.
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Він хоче "миру"....
Нах нам такий президент, капітуляції нам ще не вистачало до усіх проблем.
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я тоже хочу... феррари)))Похоже - пустобрёх почище Пороха)))
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да вся страна хочет, только как? вот и предлагайте людям
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Зрушити процес може лише пуйло, а от змусити його можливо всього двома шляхами - тиском міжнародного суспільства, або здачею національних інтересів України... все інше - брехня... питання - що збираються робити ті, хто керує зє-блазнем...
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Какие тупицы пришли к власти...Большего позора Украина не зналаю
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интересно, они вообще физиономию Х#йла видели?
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" Зеленский хочет сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по Донбассу" и двинуть его в пропасть.... )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский хочет сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по Донбассу, - замглавы АП Пристайко
 
 
 
 
 
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