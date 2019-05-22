 Зеленский хочет сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по Донбассу, - замглавы АП Пристайко

Об этом сообщил новоназначенный заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: "Минск", все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, нормандский формат, - сказал он журналистам в среду возле здания АП.
Пристайко отметил, что украинская сторона сейчас хочет узнать о результатах недавнего телефонного разговора Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, и будет планировать свои дальнейшие шаги.
Напоминаем, 22 мая президент Зеленский подписал указ о назначении замглавы АП постоянного представителя Украины при НАТО Вадима Пристайко.
К чужим взывать уже поздно, сами просрали! А вот разобраться со своими тупорылыми "подписантами, самое то!
А это их обязательства из которых ни один пункт не выполнен: 1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины. 2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ). 3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ( 994_055 ) воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества. 4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия. 5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающим ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих, их территории или их подопечные территории, их вооруженные силы или на их союзников с стороны такого государства совместно или в союзе с государством, обладающим ядерным оружием. 6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств. Этот меморандум вступает в силу с момента подписания.l
Вступающие в брак "подписывают будапештский меморандум" в горе и в радости, в богатстве и бедности... любовь до гроба! Ну и? Действует не декларация "в бедности и богатстве..." а прямые нормы закона платить алименты, делить барахло (вольно или невольно) и т.д, а также репресивная машина государства принуждающая к выполнению закона, а не намерений! Что, конкретно кроме благих намерений записано в " Будапештском меморандуме" раз, и кто заставит "подписантов" выполнять какие бы то ни было "обязательства", два? Бомбить можно Ирак, Ливию, Иран, Сирию, Украину наконец! Попробуйте бомбонуть "подписантов", ответка прилетит !!! Украина здорово лохонулась, и теперь может кусать себе только локти!
И взять за причинное место СВОИХ "подписантов"!
А что касается восстановления ЯО, так во первых это дорого, а во вторых крнкуренты им не нужны не только России, но и Америке, и Великобритании и всем остальным поэтому они постараются сделать все что только возможно но чтобы оно у нас не появилось. А так как мы крепко сидим на кредитной игле и зависимы от импорта то в случае попытки восстановить ЯО завтра доллар у нас будет по 150 гривень а зарплата как в 90 годы 40 $ в месяц! Пока Украина не восстановит свою экономику (если конечно восстановит) рыпатся ей увы не приходится!
Сейчас неизвестно куда еще "Голобородько" экономику заведёт, первые его шаги как то не очень вселяют оптимизм.
Вірю, що це йому так не минеться.
Сразу на память пришёл анекдот.
Социопат Василий ненавидел все, что двигалось. А что не двигалось - он двигал и жутко ненавидел.
Нах нам такий президент, капітуляції нам ще не вистачало до усіх проблем.