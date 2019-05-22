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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Мы примем участие в выборах в Раду. Скоро соберем партийный съезд, на котором состоится серьезное обновление партии, - Порошенко

Петр Порошенко высказался по поводу проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.

В сообщении отмечается: "Любой настоящий политик должен быть готов к выборам, и моя команда к ним готова. Моя команда будет участвовать в выборах в парламент и победит в выборах. В ближайшее время мы соберем съезд партии, на котором состоится очень серьезное обновление и партии, и партийного списка".

Также подчеркивается:"Участие моей команды в выборах в ВР - абсолютно необходимо. Ведь мы должны защитить евроатлантические и европейские достижения Украины, и не дать развернуть страну назад в сторону России и остановить реформы, которые мы начали".

"То, что сегодня происходило в ВР, когда пытались втихаря изменить избирательное законодательство в пользу закрытых списков, - это точно не избирательная реформа и точно не то, в чем сейчас нуждается Украина", - резюмировал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Положения Конституции не были соблюдены", - Порошенко прокомментировал попытку Зеленского распустить ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3128357
 
   
 Топ комментарии
 
Як лайно не оновлюй - воно залишиться лайном..
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Тактика мародёра Порошенко очевидна - гадить украинскому народу и власти, что бы потом сказать, что новая власть не справилась со своими обещаниями... И за счёт этого пролезть в Раду, что бы иметь иммунитет от преследования за его мародёрство и коррупцию
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Моя команда будет участвовать в выборах в парламент и победит в выборах.

Ахахахахахахаах, 8.8 уже. Молись, чтобы пролезть и скажи спасибо Зеленскому, что выборы не осенью.
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Порохатый Шоколатье: «От как только закончу послепендельную дупореабилитационную программу, так сразу на съезд и шоб сразу серьёзно обновляться. Но только после завершения реабилитации, а то самопроизвольный метеоризм - как-то неудобно, знаете ли.
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свиномародер иди лучше в камере собире сьезд( мародеров . воров и пиСтаболов )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы примем участие в выборах в Раду. Скоро соберем партийный съезд, на котором состоится серьезное обновление партии, - Порошенко
 
 
 
 
 
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