 Возле арсенала ВМС на Николаевщине была совершена провокация с применением дымовой шашки, - командование ВМС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
"Расчетом охраны выявлены и прекращены противоправные действия, а дежурным подразделением задержан гражданин, который забросил дымовую шашку на военный объект и пытался скрыто оставить место правонарушения. Нарушителя передали в правоохранительные органы, его противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения технических средств охраны", - говорится в сообщении.
Командованием части была усилена охрана объекта и проведена тщательная проверка охраняемой территори на наличие посторонних лиц и предметов. О происшествии сообщено представителей СБУ, Военной службы правопорядка в ВСУ и Национальной полиции в Николаевской области.
Стой кто идет- Стой стрелять буду-выстрел вверх-выстрел на поражение.
норматив 7сек
это была видимо разведка, проверяют на сколько железные яйца у Зер команды.. ответят или засцут
Это у меня в части комбата повысили и назначили начштабом дивизии. А начштаба батальона назначили комбатом. И вот через три дня новый начштаба дивизии приезжает к себе в бывшую часть С ПРОВЕРКОЙ! И устраивает дикий разнос за обнаруженную за шкафом многомесячную пыль!
Такого скотства никто не ожидал . И к нему навечно прилипло погоняло, связанное с не той ориентацией. Так за глаза его называли все и везде.
А сейчас армии хлебалом счёлкать, враг пока никуда не делся, как и его планы.
Сегодня беда случилась, восемь человек на грузовике в плен попало. Обстоятельства пока неизвестны, типа заблудились... Но Зеленский за рулем грузовика и в кабине не сидел. Поэтому отвечать будут другие. Перед матерями отвечать.
ещё раз повторяю.. его предупреждали.. он должен был понимать отвественность, что ни при нём, не в переходный период Украина не потеряла ни миллиметр своей территории..
как он это сделает, это уже его проблемы.
но усно,
сначала 1 потом2,3,4,5 -
взорваны 5 складов - стрелять нечем,
не считая
з вагона патронов для калашника производства 1957 года,
подаренных латвийской грибаускайте безвозмездно,
то-есть даром,как сказал бы виннипух,
А если бы это была граната?
Командира части и начкара наказать за допущенные нарушения.
толерантность нас погубит....
То, что произошло с дымовой шашкой, могло быть "учениями", проверкой на бдительность.
- Итить колотить! Запомните, рядовой Алла.. мля...Смирнова, часовой должен громко и разборчиво кричать: "Стой! Вашу мать! Кто идет?", а не "Ой...Не подходите, пожалста... а то закричу-у-у!"