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 Возле арсенала ВМС на Николаевщине была совершена провокация с применением дымовой шашки, - командование ВМС

Сегодня, 22 мая, возле арсенала Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаевской области была совершена провокация.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

"Расчетом охраны выявлены и прекращены противоправные действия, а дежурным подразделением задержан гражданин, который забросил дымовую шашку на военный объект и пытался скрыто оставить место правонарушения. Нарушителя передали в правоохранительные органы, его противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения технических средств охраны", - говорится в сообщении.

Командованием части была усилена охрана объекта и проведена тщательная проверка охраняемой территори на наличие посторонних лиц и предметов. О происшествии сообщено представителей СБУ, Военной службы правопорядка в ВСУ и Национальной полиции в Николаевской области.

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Возле арсенала ВМС на Николаевщине была совершена провокация с применением дымовой шашки, - командование ВМС 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3128351
 
   
 Топ комментарии
 
Ну и зря. Военный объект - стрелять на поражение.
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Военный объект - стрелять на поражение.
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А Уставу Караульной службы до одного места кто ты.
Стой кто идет- Стой стрелять буду-выстрел вверх-выстрел на поражение.
норматив 7сек
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Ну и зря. Военный объект - стрелять на поражение.
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А если это был прогрессивный активист, а не ватный бухарь? Тогда как??? Возле арсенала ВМС на Николаевщине была совершена провокация с применением дымовой шашки, - командование ВМС - Цензор.НЕТ 148
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Военный объект - стрелять на поражение.
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Да-да. Никаких сомнений. Тока у "потенциально стрелявшего" они таки были, наверное. Возле арсенала ВМС на Николаевщине была совершена провокация с применением дымовой шашки, - командование ВМС - Цензор.НЕТ 3241
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А Уставу Караульной службы до одного места кто ты.
Стой кто идет- Стой стрелять буду-выстрел вверх-выстрел на поражение.
норматив 7сек
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Да я ж не спорю. Но, ведь так не случилось. Можэ его, кроме камер наблюдения, никто и не засёк, вовремя?
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Прогрессивный активист и провокатор - разные вещи.
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Нельзя."надо прекратить стрелять".разве ж можно так,а вдруг это простой "повстанец"?
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Звери. Может представитель простого народа хотел высказать свою позицию? Долой склады вооружения! Дайош халяву!
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а в рюкзаке у задержанного террориста 5 кг рошенок.
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русский мир наступает..
это была видимо разведка, проверяют на сколько железные яйца у Зер команды.. ответят или засцут
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У каждого преза должны быть взорваны склады.
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Ты уже 6 лет с ним воюешь, никак не победишь☻ немцев и то быстрей прогнали, а те были пострашнее...
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Что за дикий бред ты несёшь? Президент на посту 2 день, где он, где Николаев, а ему уже "яйца проверяют"? Это может быть хулиганством либо попыткой скомпрометировать командира части и т.д.
Это у меня в части комбата повысили и назначили начштабом дивизии. А начштаба батальона назначили комбатом. И вот через три дня новый начштаба дивизии приезжает к себе в бывшую часть С ПРОВЕРКОЙ! И устраивает дикий разнос за обнаруженную за шкафом многомесячную пыль!
Такого скотства никто не ожидал . И к нему навечно прилипло погоняло, связанное с не той ориентацией. Так за глаза его называли все и везде.
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Ни хрена себе- ГНИДА! Какой ха-а-ароший мальчик, этот, к которому прилипло соответствующее погоняло.
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это не оправдание, 2й день или 3й.. он взял в управление воюющую страну.. знал ведь на что шол? знал... поэтому должен быть ко всему готовым.. всё остальное детский лепет
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Что мелешь-то, ещё раз спрашиваю? Молоть хотя бы через полгода-год будешь. Когда пройдёт кадровая работа сверху-донизу. Тогда каждый обязан спросить новую власть, и по полной.
А сейчас армии хлебалом счёлкать, враг пока никуда не делся, как и его планы.
Сегодня беда случилась, восемь человек на грузовике в плен попало. Обстоятельства пока неизвестны, типа заблудились... Но Зеленский за рулем грузовика и в кабине не сидел. Поэтому отвечать будут другие. Перед матерями отвечать.
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у воюющей страны нет никаких пол года.. за это время страны уже может не быть..
ещё раз повторяю.. его предупреждали.. он должен был понимать отвественность, что ни при нём, не в переходный период Украина не потеряла ни миллиметр своей территории..
как он это сделает, это уже его проблемы.
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стойктоидётстойстрелятьбудуконтрольныйвыстрел… между ватных глазёнок
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мальдивский уже ответил - 5 раз ответил ...
но усно,
сначала 1 потом2,3,4,5 -
взорваны 5 складов - стрелять нечем,
не считая

з вагона патронов для калашника производства 1957 года,

подаренных латвийской грибаускайте безвозмездно,
то-есть даром,как сказал бы виннипух,
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Лучше патроны 1957 чем говядина тех лет.
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Засунуть провокатору шашку в оппу. Можно и не дымовую, а трофейную, отнятую у кубанских кизяков.
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Почему часовой не стрелял на поражение?
А если бы это была граната?
Командира части и начкара наказать за допущенные нарушения.
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Когда-то в Николаеве, был склад ядерного оружия Черноморского флота... этого нарушителя пристрелили бы только за то, что там шлялся... а тут ... хорошо, что поймали... судья пожурит, может -- даже пальцем погрозит....
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если бы каждая сволочь знала, что проглотит пулю, не отходя от склада или от митинга за "руський мир" ....
толерантность нас погубит....
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Когда-то склад и в Калиновке был. Там знакомый грибы в лесу собирал. Давно... Плутанул. И зашёл на территорию склада. Побродил между цистерн с "меланжем" да штабелями снарядов... Через часок сцапали. Держали полсуток, разбирались. Отпустили. Вот такой бардак был, такой и до взрывов оставался.
То, что произошло с дымовой шашкой, могло быть "учениями", проверкой на бдительность.
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***
- Итить колотить! Запомните, рядовой Алла.. мля...Смирнова, часовой должен громко и разборчиво кричать: "Стой! Вашу мать! Кто идет?", а не "Ой...Не подходите, пожалста... а то закричу-у-у!"
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А хто памятає, вводная в караулі: " Стой ! Кто идет ? - п..3..да на костилях. Ответ часового - п..3..да ко мне, костили стоять на месте !" А що робити коли " Услишав лай караульной собаки" ..?
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