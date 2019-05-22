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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Зеленский (1461) Гопко (105)

 Первые дни работы Зеленского спровоцировали внутренний кризис, - Гопко

Председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что президент Владимир Зеленский спровоцировал внутренний кризис в Украине.

 Об этом она сказала во время форума Реанимационного пакета реформ, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня возникает вопрос - сейчас мы должны говорить как продолжить реформы, или мы должны говорить о том, как спасти страну от попыток узурпации власти, от защиты того, что нам удалось достичь за эти 5 лет. Также решительно защищать наш геополитический выбор", - заявила Гопко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы видим, как депутаты на ходу "зеленеют". Вопрос в том, чтобы граждане не страдали амнезией, - Гопко

Нардеп считает, что решение Зеленского о роспуске парламента спровоцировало внутренний конфликт между различными ветвями власти - президентом, парламентом, правительством. "Пока мы увидели, что первые дни работы президента спровоцировали внутренний кризис", - отметила нардеп.

Она добавила, что лидерство партии "Слуга народа" в последних социологических рейтингах является феноменом. "Когда я смотрю на будущий состав парламента, когда я вижу партию "Слуга народа", которой нет и мы не видим кто вообще в этой партии - это феномен вообще для украинцев, которые будут голосовать, не понимая за кого они будут голосовать", - отметила Гопко.

По мнению Гопко, активисты могут ожидать реванш. "Очевидно, для многих активистов, которые занимают серьезную позицию, когда будет реальный реванш, и если мы увидели уже сейчас возвращение в Украину Портнова, Хорошковского, и по разным слухам, что это потенциальные кандидаты на должности, то Правительство, или Администрацию президента , мы можем представить с чем мы с вами все столкнемся в ближайшие несколько месяцев ", - сказала нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Парубий – Зеленскому: Не ищите путей капитуляции перед РФ. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3128350
 
   
 Топ комментарии
 
Гопко, iди смiття прибирай. Криза в неї.
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А как они думали - менять систему! Гладенько не бывает!
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уничтожение "системы" не имеет ничего общего с тотальной сменой руководящих кадров, Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 5800 Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 6315
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"Система" сидит у тебя в голове. Все вы как только дорываетесь до властного корыта, про все забываете, потому что и рвались туда за халявой. Мало кто способен выдержать испытание "медными трубами". Пример Махницкого и т.п. Все потому, что нормальных самодостаточных людей в стране мало. И таким людям власть даром не нужна, потому, что они профессионалы, богатые, порядочные и у них действуют природные тормоза. Но такие люди должны быть в общественных институтах представлены, судах присяжных, комитетах избирателей. Было бы здорово, если бы как в США, такие люди были "выборщиками" от своих округов и представляли интересы граждан. А когда быдломасса выбирает или голосует на референдумах, они и выбирают играющиххуемнарояле сбе в президенты.
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красиво написано,но кнур и иже с ними тоже не подходит под это определение...потому что нету никакой разницы между беней,порошенко,ахметовым и т.д.
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Скоро, к СОЖАЛЕНИЮ, и ты почувствуешь разницу, если пока ее не заметил.
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Тобто ви пропонуєте замінити демократичні інститути - олігархічними?..
алеж є Конституція і там чорним по білому...
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давай гопко,продолжай в том же духе и на парламентских слуга народа получит как зе на президентских...видишь ли забегали,а по два дня в месяц работать и избирателей на х... вертеть это как?ылита,б...вы,уроды,не должны в парламент вообще попасть
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она возмущена ,что не знает кто будет в партии Зеленского!, а какая польза от того ,что мы заранее знали раньше что в ВР сидят одни дармоеды и гомики????? так спокойней??? крысы пищат о несправедливости....))))
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Круг сжимается - еще один гвоздь в крышку...
САП открыла дело на Порошенка

Після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка.

Про це 22 травня повідомляє прес-служба САП.

"За результатами особистого прийому Холодницького гр. Крючкова щодо правомірності дій колишнього президента, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів… прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - відзначили у відомстві.
Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 9876
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Ага, самый ВАЖНЫЙ Закон, конечно внесение в конституцию вступление в ЕС. Теперь если Брюссель пошлёт, а он пошлёт, то можно на весь ЕС в суд подать. Некуй конституцию Украины нарушать. Ха ха ха ха ха
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открою маленький секрет,все важные,краеугольные законы выхолощены поправками в ноль,а некоторые вообще отменены,но даже это еще не все,проблема в том,что при этой системе власти они вообще не работают и приравниваются к надписям на заборе
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Пустая Земагогия Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 1782, а по факту, рада работала гораздо продуктивнее своих предшественников
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Зазєлі ви такі тупі що не бачите причини кризи ? Не будьте страусами , розплата за вашу дупоголовість вже на порозі , і з кожним кроком Зєлєбєні вона ближче .
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где кризис?))кризис в шоколадной шобле?))бандит ахметов заерзал?)))где гопко кризис??в ваших мозгах кризис)))
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Всю неделю, каждый день в Украину возвращаются персонажи типа портнова/лукаш/онищенко, Богдан заявляет о готовности Зе сдать интересы Украины, КАПИТУЛЯЦИЯ на условиях мордора, которую должен прикрыть т.н. "референдум", СНБО возглавил бывший министр финансов (??), бывший представитель Украины в НАТО становится замом личного адвоката коломойского. Зе думает, что нарушать конституцию проталкивая адвоката коломойши во власть, также возможно как играть **** на рояле? Это не просто кризис. Это маразм!
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Так хто ж ветеринар вашому хенпрокурору,що завалив доказову базу?
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Виноваты те, кто выбрал обрезанного клоуна, которого эти твари не боятся, потому, что он свой. Потому и возвращаются. А кто ваш генпрокурор, кстати, пискун или ренат равильевич типа кузьмин?
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угу,это нужно царя бояться,а не закон...25% просто диагноз...люди из безисходности голосовали за зе,чтобы вашего кнура больше не видеть
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"Дайте мне пульт от телевизора, и через полгода я сделаю президентом табуретку". березовский
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- Скажите, Поручик, правда в молодости вы были членом суда?
Ржевский отвечает: Эх молодость, молодость... членом туда, членом суда! Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 7416
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Володимир Зеленський йдіть в сраку з вашим референдумом!
"Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну", - ці слова сказав Черчилль саме про політику Чемберлена!
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Увы, это еще далеко не кризис, настоящий кризис наступит чуть позже. Это еще только цветочки, ягодки впереди.Вот тогда-то и посмеемся. А мы предуууууууууупреееееееееееждааааааааааааалииииииииии
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Да похер мне на кризис у дупотатов, главное чтоб Украина избавилась от паразитов!
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Это первый день. А через 100 дней вы все раком стоять будете. Вы выбрали себе в цари Беню Каламойшу со его шутом ******** Парижской - а эти оба гуся предатели Родины.
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специально для "цензора", "политкорректно" - "Ылиту" гонят на выборы, а она кричит об "узурпации власти" потому что знает - второй раз украинцы не дадут себя обмануть! p.s. термин "шлюха", политическая проститутка" не являются ругательными в отношении персоналий, которые на выборы шли под одними партийными знаменами, а потом благополучно перебежали(за вознаграждение) в другую партию(фракцию)!
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якщо Парубій,Антоша Гєращенко і Гладковський наша еліта,то ми тоді хто? Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 9273
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С чем столкнемся? С третьим Майданом.
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Логика, однако) Забор упал потому что ветер подул, а не потому что мне лень было пару гвоздей забить))
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Гопко? Хто взагалі така ця курва? Вперше чую. *** зна де сиділа *** зна ким призначена і тут ще щось патякає...
Україна сама розбереться.

Порохоботи - смокчіть. Ви - навіть не один єдиний член України, а лише самісінька її ******...
Прошу пробачення у дам і дітлахів за експресію.
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да ладно, после того как твои кацапы на войне прикрывались украинскими женщинами и детьми, твои мокшанские матюки - это невинный соловьиный помёт
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надо сказать, шо я думал ****** будет подкрадываться по чуть чуть. Но я ошибался.
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..да уж - у Владимира Александровича Виртуоза конкретно "уронили рояль", не хуже мокшанских пилотов мурманского "Суперджета".. а ведь пианист в это время мог ещё и музицировать.. что тогда?..)
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Странно, что она не видит узурпации власти со стороны Порошенко и его АП.
После отставки Яценюка Парубий и НФ лег под АП, и практически не участвовал в руководстве государством.
Хотя по Конституции у нас парламентско-президентская республика,
т.е. у спикера больше прав чем у президента.
Но Парубий ими никогда не пользовался, всем рулила АП.
Более активно вела себя О. Сыроид, хотя она всего лишь зам.
Но Гопко считает, что так и должно было быть.
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Парубій нелегітимний спікер.
тому що призначений "коаліцією",котра не існує.
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Прошло не полных два дня, а узурпация власти растет с такой скоростью, что Порошенко просто отдыхает Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 4660
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24-відсотковим лузерам не подобаються кадрові призначення переможця і його політика?

ну вибачайте,довбо..би.. Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 5230
не треба було ставити на кульгавого коня з антирейтингом 49,3
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Проте ти поставив на Троянського коня, бо, мабуть, бідний, а бідний - бо дурний Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 434
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А вам нравятся назначения, от которых за 1000 км несет Януковичем под путиным??? Ну тогда вы хоть тыщу раз пишете по-украински, вам своей рюскомирной сущности не спрятать.
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не то, чтобы кризис, но какое-то внутреннее брожение.
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чи ми повинні говорити про те, як врятувати країну від спроб узурпації влади, від захисту того, що нам вдалося досягти за ці 5 років.



а конкретніше?
Самопомічсамонеміч ДОСЯГЛА попадання у парламент? Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 7596
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Вона з Самопомічі через пару місяців вилетіла. За чоколядним хоботов в Будку побігла)
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приросла жопко к корыту, пусть расскажет, где она столько квартир натырила..
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Ну да, теперь заносить как Петру не получается... не берет новый президент
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Конечно, теперь его очередь пришла отбирать. У него ж Петя отобрал ))) круговорот бабла в природе
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В качанівку, мародерша Гопко! В качанівку!!! Перші дні роботи Зеленського спровокували внутрішню кризу, - Гопко - Цензор.НЕТ 677
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Ну а простий ЗЕнарод що відчув "покращення" ? І в якій частині тіла ?
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Мне так нравиться сидели хряки у корыта хрюкали ели, забрали корыто, оруТТТ коллапс власти. Писец непорядок. А у хряков даже мозгов нету что без этой власти Украина даже лучше чувствует себя. А Зеленский как мастер пришел разложило иструмент разобрал стиралку, а тупая хозяка уже орет капец стиралку сломали, так подождите порохоботы при пете 5 лет ждали и не вопели и доллар по 27 и свинарчуки и т.д.
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Посмотришь через год, когда от этой клоунады отвернется весь мир , и инфляция будет от 1000% до 10000%. А клоуны разбегутся первыми. Кухарка еще кое-как может управлять страной. Клоуны - никогда.
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Гопа, продажна душонка, почала заробляти на місце в Будці
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ЭХто не феномен! Это протест против власти!!!
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Такое впечатление, что зель нарочно принимает известные уже решения и назначения, как будто пытается как можно скорее спровоцировать какую-то ответную реакцию со стороны людей. Особенно тех, кто имеет отношение к спецслужбам и армии. Провоцирует выступление какой-нибудь "хунты". Но только хунта теперь будет железная, настоящая, а не то что имеют в виду московские болтуны.
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Еще бы! Разворошили кубло ворья, вот у них и кризис.
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Можно не заглядывая в ее биографию точно сказать, что это определитьобычная закостенелая порохоботка, со стандартной порохоботовской демагогией. А раз так, то на х. ее рассуждения. Председателькомитета. Сейчас все председатели комитетов от порошенко и яценюка. Знает ли она, блюстительница Конституции и одержанных побед, что куча комитетов должны возглавлять депутаты не от коалиции? И где же они?
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Ну да все кому не нравится нарушение Конституции это порохоботы. Вы зебилы такие же убогие как и порохоботы, только у тех все кто против пеци были зебилами-телепузиками. Ну а то, что беня (все же понимают, что вазелин тупая ширма) сходу начал нарушать законы и Конституцию очень плохой знак для страны - все это может закончится еще одним Майданом и потерей территорий (янукович так же начал с того, что в нарушение закона начал скупку голосов в парламенте, очень стиль бени напоминает хватку рыгов)
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Я не понял, парашёнка уже нет, а солнце падло все равно всходит, какой внутренний кризис ? диарея может быть ?
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Подписание абсолютно незаконного указа о роспуске ВР, вбросы про референдум о капитуляции орде, возвращение в страну одиозных рыгов это по мнению телепузиков не кризис? Да и зачем тебе солнце, главное чтобы телевизор работал, иначе у телепузиков будет ломка.
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вы есчё пользуетесь телевизором? не смешите мои тапочки)) телевизор сейчас только бабушки смотрят и селяне.
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Так ты продвинутый зебил и мозг тебе выносят по интернету?
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зачем, просто выйдите на улицу хоть раз, пообщайтесь с людьми, сравните цены и зарплаты, а не слушайте мозговыносителей.
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Да общаюсь я с зебилами, и они внятно не могут объяснить зачем они проголосовали за вазелина - при этом главный аргумент, что они против вальцмана, ну а тот факт что на замену одной пархатой банде приходит точно такая же (это в лучшем случае, а скорее всего еще хуже) их почему-то ну никак не смущает. Сравнить цены и зарплаты у кого и где? И что поменяется при бене?
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кто на крови пришёл, на крови и уйдёт. закон жизни, природу не обманешь.
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Это ты вообще о чем? Сам придумываешь "законы жизни", а потом их пишешь не понятно зачем?
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Тут все по делу сказано - зебилы это самая тупая разновидность быдла, готовая голосовать за президента, который ничего конкретного им и не обещал, и за партию не зная за кого они голосуют и за что. Главное для зебилов это фантазия, они сами придумают за что и кого они готовы проголосовать, и не важно что фантазии ну никак не совпадают с реальностью. По этом поводу є гарне прислів"я - дурень думкой богатіє.
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Я помню как тебе пообещали жить по-новому. И ты, радостный такой, выбрал себе Гениалиссимуса. И как тебе жить? Где лучше, в сарае или в бараке?
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А почему ты решил что я голосовал за шоколадку? Вы зебильные ничем не отличаетесь от порохоботов в этом плане, все кто не любит беню и его ручного клоуна автоматически в глазах телепузиков превращаются в порохоботов (а у тех все кто не любит шоколадного мародера все зебилы).
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Ты это просто так высрал или есть факты подтверждающие что она что-то ворует? Хотя какие доказательства нужны зебилам, это не по вашей части.
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Да у нее косынка на шее дороже твоего автомобиля. А ты как Путин, чуть что - факты. Фактов да хрена, только к делу не пришьешь. Как дым от мариваны.
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Еще раз, есть конкретные доказательства несоответствия ее официальных доходов ее реальным расходам (ты тут например косынку приводил, так поделись фактами, что за косынка, цена и т.д.) или зебилы могут только воздух портить?
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Ну, ты точно верный путинец.
Какие у тебя доказательства что Россия воюет с Украиной? Воздух испортил?
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по другому быть и не могло. нынешние свынарчуковские Ылиты, пригретые пэтей, привыкли вкусно есть и шикарно жить за счет бюджета. и отвыкать теперь не хотят. ломка.
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А вопрос кто им придет на замену тебя не волнует? И что бенины мародеры еще хуже шоколадных тоже зебилов не смущает?
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нет. не особо смущает. хуже вышвырнутых мародеров разве что рыги. а за ЗЕбеню сказать пока вообще нечего, кроме визгов вангующей пороховаты "как все будет плохо", нет никаких реальных показателей работы или не работы.
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То есть сходу возвращенный Приватбанк бене (только не нужно рассказывать что это произошло при шоколадке, мы все прекрасно понимаем с чего бы это "наши" суды стали такими лояльными к бене и строгими по отношению к государству и всем нам, потому как именно мы все заплатили за аферу с приватизацией Приватбанка) это вообще ничего? А нарушение сразу же с ходу законов при роспуске Верховной Рады и назначение главой АП бениного адвоката ватку богдана с нарушением закона о люстрации рыгов? А заявление ватки богдана про референдум про мир с кацапами (поставив нужные вопросы можно практически гарантировать любой результат) на кацапских условиях (а по другому мира они не хотят)? А намерение бени через вазелина устроить распродажу земли с/х назначения (тут у них с шоколадкой полное взаимопонимание)? И для зебильных это "нет никаких реальных показателей работы или не работы."?????? А знаешь почему беня через вазелина хочет побыстрее разогнать эту ВР? - именно для того, чтобы телепузики не опомнились и не поняли в какое гуано они вляпались, потому что через полгода рейтинг вазелина будет такой же как у шоколадки на данный момент, если не меньше.
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сколько фантазий в одном флаконе. пэтя пять лет решал свои проблемы за счет госбюджета, теперь беня будет решать. для лохтората ничего не изменится по большому счету. вот совсем не изменится. но опять же, это только предположения, факты есть только о "работе" пэти. что-то конкретное сказать за ЗЕбеню можно будет не ранее чем через 5-6 месяцев, а свои фантазии и размышления на таму "а знаешь, что хочет беня?" лучше держать при себе. иначе пока твои стенания показывают только твою глупость.
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тварина шановний нардеп Гопко...ти піз...нах...як людина,котра голосувала за тебе авцу Вас як представника Самопомочі доповідаю - пшлнах продавшись БПП за пару квартирочок шансів пройти у наступне скликання на нашому окрузі у Вас немає пшнах ще раз дякую за увагу криса продажна "шановна"
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Зебилку просто порвало, несите следующего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервые дни работы Зеленского спровоцировали внутренний кризис, - Гопко
 
 
 
 
 
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