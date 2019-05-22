 Первые дни работы Зеленского спровоцировали внутренний кризис, - Гопко

Об этом она сказала во время форума Реанимационного пакета реформ, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня возникает вопрос - сейчас мы должны говорить как продолжить реформы, или мы должны говорить о том, как спасти страну от попыток узурпации власти, от защиты того, что нам удалось достичь за эти 5 лет. Также решительно защищать наш геополитический выбор", - заявила Гопко.

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Нардеп считает, что решение Зеленского о роспуске парламента спровоцировало внутренний конфликт между различными ветвями власти - президентом, парламентом, правительством. "Пока мы увидели, что первые дни работы президента спровоцировали внутренний кризис", - отметила нардеп.

Она добавила, что лидерство партии "Слуга народа" в последних социологических рейтингах является феноменом. "Когда я смотрю на будущий состав парламента, когда я вижу партию "Слуга народа", которой нет и мы не видим кто вообще в этой партии - это феномен вообще для украинцев, которые будут голосовать, не понимая за кого они будут голосовать", - отметила Гопко.

По мнению Гопко, активисты могут ожидать реванш. "Очевидно, для многих активистов, которые занимают серьезную позицию, когда будет реальный реванш, и если мы увидели уже сейчас возвращение в Украину Портнова, Хорошковского, и по разным слухам, что это потенциальные кандидаты на должности, то Правительство, или Администрацию президента , мы можем представить с чем мы с вами все столкнемся в ближайшие несколько месяцев ", - сказала нардеп.

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