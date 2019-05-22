 Первые дни работы Зеленского спровоцировали внутренний кризис, - Гопко

Об этом она сказала во время форума Реанимационного пакета реформ, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У меня возникает вопрос - сейчас мы должны говорить как продолжить реформы, или мы должны говорить о том, как спасти страну от попыток узурпации власти, от защиты того, что нам удалось достичь за эти 5 лет. Также решительно защищать наш геополитический выбор", - заявила Гопко.
Нардеп считает, что решение Зеленского о роспуске парламента спровоцировало внутренний конфликт между различными ветвями власти - президентом, парламентом, правительством. "Пока мы увидели, что первые дни работы президента спровоцировали внутренний кризис", - отметила нардеп.
Она добавила, что лидерство партии "Слуга народа" в последних социологических рейтингах является феноменом. "Когда я смотрю на будущий состав парламента, когда я вижу партию "Слуга народа", которой нет и мы не видим кто вообще в этой партии - это феномен вообще для украинцев, которые будут голосовать, не понимая за кого они будут голосовать", - отметила Гопко.
По мнению Гопко, активисты могут ожидать реванш. "Очевидно, для многих активистов, которые занимают серьезную позицию, когда будет реальный реванш, и если мы увидели уже сейчас возвращение в Украину Портнова, Хорошковского, и по разным слухам, что это потенциальные кандидаты на должности, то Правительство, или Администрацию президента , мы можем представить с чем мы с вами все столкнемся в ближайшие несколько месяцев ", - сказала нардеп.
алеж є Конституція і там чорним по білому...
САП открыла дело на Порошенка
Після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка.
Про це 22 травня повідомляє прес-служба САП.
"За результатами особистого прийому Холодницького гр. Крючкова щодо правомірності дій колишнього президента, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів… прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - відзначили у відомстві.
Ржевский отвечает: Эх молодость, молодость... членом туда, членом суда!
"Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну", - ці слова сказав Черчилль саме про політику Чемберлена!
Україна сама розбереться.
Порохоботи - смокчіть. Ви - навіть не один єдиний член України, а лише самісінька її ******...
Прошу пробачення у дам і дітлахів за експресію.
После отставки Яценюка Парубий и НФ лег под АП, и практически не участвовал в руководстве государством.
Хотя по Конституции у нас парламентско-президентская республика,
т.е. у спикера больше прав чем у президента.
Но Парубий ими никогда не пользовался, всем рулила АП.
Более активно вела себя О. Сыроид, хотя она всего лишь зам.
Но Гопко считает, что так и должно было быть.
тому що призначений "коаліцією",котра не існує.
ну вибачайте,довбо..би..
не треба було ставити на кульгавого коня з антирейтингом 49,3
а конкретніше?
Самопомічсамонеміч ДОСЯГЛА попадання у парламент?
Какие у тебя доказательства что Россия воюет с Украиной? Воздух испортил?
тваринашановний нардеп Гопко.. .ти піз...нах...як людина,котра голосувала за тебе авцуВас як представника Самопомочі доповідаю - пшлнахпродавшись БПП за пару квартирочок шансів пройти у наступне скликання на нашому окрузі у Вас немає пшнах ще раздякую за увагу криса продажна"шановна"