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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9158) Лещенко (561) Янукович (30509) Манафорт (144)

 Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР, - Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что придет 23 мая на допрос в Генпрокуратуру и передаст следствию материалы по деле о "черной кассе "Партии регионов", в котором фигурирует экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

Об этом депутат написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"На днях у меня состоялась встреча со специальным агентом ФБР, который вернул мне переданные мною американскому следствию вещественные доказательства по делу Манафорта. Материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США. Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - сообщил Лещенко.

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Напомним, генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.

Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и черной кассе ПР, - Лещенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128348
 
 
 Топ комментарии
 
СерЛещь - просто политическая проститутка. Ни чего личного. Просто констатация факта.
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Непонятно,как может человек грантоед,то есть получающий деньги от другого государства ,занимать какие то должности?
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Хм. Если хакнули то куда наша потужна чудо-супер-гиппер-киберполиция смотрела. Или они тока по порносайтам спецы? На что тогда деньги налогоплательщиков идут.
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Так наверное они и хакнули, аваковские же птенцы.
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Какой ппц! Они считают людей за идиотов. Отвечать придётся.
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один в один как российские фсбшные спецы гундяевские часы с фотографии убирали
Совпадение?
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СерЛещь - просто политическая проститутка. Ни чего личного. Просто констатация факта.
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Да, вы старый солдат и не знаете слов любви! (с) Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9577
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він зі своїми справами проти трампа не попаде до жодної партії тепер, бо його ніхто такого токсичного не візьме
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Непонятно,как может человек грантоед,то есть получающий деньги от другого государства ,занимать какие то должности?
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А ворующий деньги у своей армии может? Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7570
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А у зебилов кроме как "а вот порох делал и мы делать будем" что то есть?
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Не может ,поэтому получил подсрачник и был вышвырнут с позором .А теперь все ,так называемые , грантоедские общественные организации ,должны быть проверены кто их финансирует и с какой целью.Не важно = Сорос или Сурков ,путин или Порошенко ..Если человек получает деньги от другого государства ,то он фактически агент того государства .
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Ну, Гриценко то с Апаршиным занимали и опять метят.
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Антиколорадос всегда пишет что С.Л. очень злой. Я смотрел его стрим - вроде искренный парень. Искренне верит в то что очень добрый.... Правда и Сралин в это верил Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5236
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Пусть сделает копии и разложит в разные места.
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Иди Сережа, иди. Мы проинформируем Джулиани что "антитрамповское" окружение Зеленского продолжает козни против него
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реванш Партії Регіонів..повернення Януковища і улюбленої Йолки на губернаторську посаду в Данецк. Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7927 тю...та то вже було ..дежавю
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что тогда у украинского следствия по книге рыгов. Т.е. вырвал страницы с улики и отдал в США.
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вважаю, що тепер зеленському треба викинути лещенка з своєї команди, бо нам потрібні відносини с сша, а вн стоїть на заваді
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То тобі потрібні відносини з США. А от Зеленському- зносини з Коломойським.
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А що, депутат України має право зустрічатися з агентами іноземних розвідок?
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За руку не поймал,но Лещенко 100% агент иностранных спецслужб.
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Зачем........... содержимое этих списков не знает только ленивый.
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"Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР"
Що, ЗНОВ те саме?
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И под протокол подтвердит свое вмешательство в выборы в США.
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Сирожа, ради чего ты заварил всю эту кашу? Ты один из тех кретинов, которые привели Украину к тому, что происходит в эту неделю. А это только начало!
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Поскольку в этой книге нет корчинского и Шуфрича - со всей ответственностью заявляю, что это фальшивка.
Спросите у них сами, думаю, что Шуфрич не будет скрывать, Корчинский, наверное, будет.
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"Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича"

У него брали подписку о неразглашении?
Если нет, то Юга может идти лесом.
Если материалы были использованы следствием в США, то это гарантия 100% достоверности.
Там никакие фальшивки не катят.
Даже президент не имеет права отказаться давать показания в Конгрессе,
потому врать там опасно.
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Бородата вульва позаштатним клоуном в зебільной масовці працює? з 14 року все несе і несе папері в прокуратуру і ніяк не донесе))
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Нові "плівки Омельченко", які ніхто ніколи не побачить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР, - Лещенко
 
 
 
 
 
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