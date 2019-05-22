 Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР, - Лещенко

Об этом депутат написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"На днях у меня состоялась встреча со специальным агентом ФБР, который вернул мне переданные мною американскому следствию вещественные доказательства по делу Манафорта. Материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США. Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - сообщил Лещенко.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.
один в один как российские фсбшные спецы гундяевские часы с фотографии убирали
Совпадение?
Що, ЗНОВ те саме?
Спросите у них сами, думаю, что Шуфрич не будет скрывать, Корчинский, наверное, будет.
У него брали подписку о неразглашении?
Если нет, то Юга может идти лесом.
Если материалы были использованы следствием в США, то это гарантия 100% достоверности.
Там никакие фальшивки не катят.
Даже президент не имеет права отказаться давать показания в Конгрессе,
потому врать там опасно.