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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22941) Порошенко (17546) роспуск (183)

 "Положения Конституции не были соблюдены", - Порошенко прокомментировал попытку Зеленского распустить ВР

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с попыткой досрочно прекратить полномочия ВР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его твиттере.

Порошенко отметил: "Иметь большинство в ВР - естественное желание Президента. И в свое время я после выборов 25 мая сделал все, чтобы провести досрочные выборы в парламент. Единственная проблема в том, что демократия - это процедура, а Конституция - Основной Закон государства, обязательно надо соблюдать".

Он продолжил: "Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется Президенту, даже когда это для него нужно, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий главы государства".

"На сегодняшний день мы видим, что положения Конституции не были соблюдены - это команда начала деятельность с нарушением Основного Закона. Это точно не может не вызывать беспокойства", - резюмировал Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128346
 
   
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Кто таткой этот Порошенко? Ждем решение Конституционного суда.
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О! Свыня подхрюкивать стала! Кто б сомневался ))))
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У него 8,8% на выборах сегодня объявили, вот он сразу и против перевыборов ))
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Починаємо відлік! Через який час це злодійське створіння, цей верховний Свинарчук почне верещати про політичний тиск через його політичні погляди!
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"На сьогодні ми бачимо, що положення Конституції не були дотримані - ця команда розпочала діяльність із порушення Основного Закону. Це точно не може не викликати занепокоєння", - резюмував Порошенко.

не часто підтримую Баригу.

У "команди Зе" посилання на юридично нікчемну"волю Народу"Хоча є юридично чітко встановлена дата неіснування коаліції як підстава розпуску ВР- день,коли Парубій не предявив її список за вимогою Суду

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гражданин мародер марш на допрос и на зону
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Увидел рейтинги и понял - надо держаться за корыто, пока оно у тебя есть! "Положення Конституції не були дотримані", - Порошенко прокоментував спробу Зеленського розпустити ВР - Цензор.НЕТ 5809
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Каждый день блея про безальтернативный Минск и так. н. Минские соглашения под которыми нет даже подписи Украины это свиньячее про Конституцию как то не помнил...
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Петя!!!с

Нары себе покупай специальные, иначе на казенных- будешь сидеть!!!!
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а Порох ще той троль))))
а взагалі якщо серйозно - чия б корова мичала)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Положения Конституции не были соблюдены", - Порошенко прокомментировал попытку Зеленского распустить ВР
 
 
 
 
 
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