 "Положения Конституции не были соблюдены", - Порошенко прокомментировал попытку Зеленского распустить ВР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его твиттере.
Порошенко отметил: "Иметь большинство в ВР - естественное желание Президента. И в свое время я после выборов 25 мая сделал все, чтобы провести досрочные выборы в парламент. Единственная проблема в том, что демократия - это процедура, а Конституция - Основной Закон государства, обязательно надо соблюдать".
Он продолжил: "Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется Президенту, даже когда это для него нужно, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий главы государства".
"На сегодняшний день мы видим, что положения Конституции не были соблюдены - это команда начала деятельность с нарушением Основного Закона. Это точно не может не вызывать беспокойства", - резюмировал Порошенко.
не часто підтримую Баригу.
У "команди Зе" посилання на юридично нікчемну"волю Народу"Хоча є юридично чітко встановлена дата неіснування коаліції як підстава розпуску ВР- день,коли Парубій не предявив її список за вимогою Суду
Знаток Конституции!
без тебя Петр лексеич только так
Нары себе покупай специальные, иначе на казенных- будешь сидеть!!!!
а взагалі якщо серйозно - чия б корова мичала)