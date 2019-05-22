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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1506) Зеленский (1461) назначение (1404) Пристайко (101)

 Зеленский назначил Пристайко заместителем главы АП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе №317/2019 от 22 мая.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - сказано в Указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Вадим Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли (магистр).

Трудовую деятельность начал в 1993 году (соучредитель информационной компании "Электронные вести"). Позже работал главным экономистом, начальником отдела, замначальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины (1994-1997), заместителем заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления Министерства иностранных дел Украины (1997-2000); консулом Генерального консульства Украины в г. Сидней, Австралия (2000-2001); главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики Администрации президента Украины (2001-2002), советником по политическим вопросам, временным поверенным (2003-2004, 2005-2006) по делам Украины в Канаде (2002-2006), замдиректора департамента НАТО (2007-2009), советником-посланником, заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США (2009-2012), чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде (2012-2014), замминистра иностранных дел Украины - руководителем аппарата, первым замминистра иностранных дел Украины (2014-2017). С 2017 года и до последнего времени возглавлял миссию Украины при НАТО.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Также читайте: Консолидация позиций стран НАТО сигнализирует россиянам, что не все идет по их плану, - Пристайко

Напомним, ранее Вадим Пристайко заявлял, что готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3128344
 
   
 Топ комментарии
 
конечно. Председатель аттестационной комиссии И.В. Коломойский Зеленський призначив Пристайка заступником глави АП - Цензор.НЕТ 7075
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Министр иностранных дел - лысый,вы что,кино не смотрели?
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Богдан приніс йому папку з написом "конкурс" - він її відкрив. І "Конкурс" відкритий. От і уся процедура.
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от рыгов у петра были ,этот значит о бени.
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2014 - 2017 - заступник Міністра закордонних справ України - керівник апарату, перший заступник Міністра закордонних справ України
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А ему пророчили должность министра иностранных дел...
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Министр иностранных дел - лысый,вы что,кино не смотрели?
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И хорошо, а то эти старые комуняцкие рожи надоели.
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Батько - Володимир Ілліч Пристайко (1941-2008), генерал-лейтенант юстиції, заступник Голови СБУ (1996-2004), Заслужений юрист України
Это на счёт комуняцких рож!
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Это на счёт комуняцких рож!

Судим по делам.
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а ці всі призначення Зеленським...вони всі на конкурсній основі?
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конечно. Председатель аттестационной комиссии И.В. Коломойский
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Звичайно на конкурсній: три конкурси, оцінки від журі на чолі з Потапом
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Чо то я не понял Зе обещал назначать всех людей только по открытому конкурсу. А уже второй день карты крапленые.
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Богдан приніс йому папку з написом "конкурс" - він її відкрив. І "Конкурс" відкритий. От і уся процедура.
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Конкур открытый, но на оплатной основе! Ещё немного и система власти будет поломана!
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для выбора кандидатур на должности министров и их заместителей команда Зеленского сформирует "номинационный комитет".
Об этом Данилюк рассказал в интервью изданию LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.
Комитет будет включать в себя от трех до пяти ключевых членов команды, которые будут рассматривать претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате должно быть принято консенсусное решение и дана развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения.
По словам Данилюка, кандидат на топ-должность при президенте Зеленском должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев. Его должны будут утвердить все интервьюеры.

Источник: https://censor.net.ua/n3126368
ПыСы. Как "работает" "номинационный комитет", мы это увидели на примере Зеркаль. 21 мая 2019 года Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. Документ был обнародован на сайте главы государства. Однако позже данный указ исчез с президентского сайта.Зеленський призначив Пристайка заступником глави АП - Цензор.НЕТ 5328
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Коломойских воно з МАУ мабудь
З 28 грудня 2012[6] по 29 жовтня 2014 рр. - Представник України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).
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Я нє понял, а де Лисий?! Нарід требує Лисого!! Може хтось яку петицію складе, чи шо.
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как быстро конкурсы проходят
как суды тройки
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Зедолпойоп - Порошенко вже не Президент України! Викинь свою методичку на йух! Зеленський призначив Пристайка заступником глави АП - Цензор.НЕТ 8452
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Зеля доказал и показал всем в этой стране, что можно не просто всем наврать, а просто насрать в лицо и сказать приятного аппетита! Не хочу поднимать панику, так как уже просто поздно паниковать, но подчеркнуть тот факт что ЗЕ это попросту троянский руSSкий конь! А вы говорили конфеты рошен не вкусные, ну и пускай, теперь говно руssких будет еще краше!
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Владимир Александрович, надо на территории АП оборудовать пару кинопавилионов, чтоб 5 лет не прошли даром.
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Молодец! Честно
выиграл в открытом конкурсе!

Когда он кстати был?
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так его же назначили вчера министом иностранных дел??

или уже передумал??
а пристайко там хорошо выступал в оон - крыл расею-чуркина матом.

видно забаялись, шоб не начал счас крыть путинга-портить репутацыю зе президенту.
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- Вова! Где моя должность!? Я задолбался ждать!
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петьки и фофки ср...тся, гуд)) а этот мужик, по-моему, подходящий, судя по биографии.... на должность министра, но, видимо министра кому-то уже обещали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Пристайко заместителем главы АП
 
 
 
 
 
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