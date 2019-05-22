 Зеленский назначил Пристайко заместителем главы АП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе №317/2019 от 22 мая.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - сказано в Указе.
Вадим Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли (магистр).
Трудовую деятельность начал в 1993 году (соучредитель информационной компании "Электронные вести"). Позже работал главным экономистом, начальником отдела, замначальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины (1994-1997), заместителем заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления Министерства иностранных дел Украины (1997-2000); консулом Генерального консульства Украины в г. Сидней, Австралия (2000-2001); главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики Администрации президента Украины (2001-2002), советником по политическим вопросам, временным поверенным (2003-2004, 2005-2006) по делам Украины в Канаде (2002-2006), замдиректора департамента НАТО (2007-2009), советником-посланником, заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США (2009-2012), чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде (2012-2014), замминистра иностранных дел Украины - руководителем аппарата, первым замминистра иностранных дел Украины (2014-2017). С 2017 года и до последнего времени возглавлял миссию Украины при НАТО.
Женат, воспитывает двух сыновей.
Напомним, ранее Вадим Пристайко заявлял, что готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от президента Украины Владимира Зеленского.
Все от Бени...
Это на счёт комуняцких рож!
Судим по делам.
Об этом Данилюк рассказал в интервью изданию LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.
Комитет будет включать в себя от трех до пяти ключевых членов команды, которые будут рассматривать претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате должно быть принято консенсусное решение и дана развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения.
По словам Данилюка, кандидат на топ-должность при президенте Зеленском должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев. Его должны будут утвердить все интервьюеры.
Источник: https://censor.net.ua/n3126368
ПыСы. Как "работает" "номинационный комитет", мы это увидели на примере Зеркаль. 21 мая 2019 года Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. Документ был обнародован на сайте главы государства. Однако позже данный указ исчез с президентского сайта.
З 28 грудня 2012[6] по 29 жовтня 2014 рр. - Представник України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).
как суды тройки
троянскийруSSкий конь! А вы говорили конфеты рошен не вкусные, ну и пускай, теперь говно руssких будет еще краше!
выиграл в открытом конкурсе!
Когда он кстати был?
или уже передумал??
а пристайко там хорошо выступал в оон - крыл расею-чуркина матом.
видно забаялись, шоб не начал счас крыть путинга-портить репутацыю зе президенту.