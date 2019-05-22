 Зеленский назначил Пристайко заместителем главы АП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе №317/2019 от 22 мая.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - сказано в Указе.

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Вадим Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли (магистр).

Трудовую деятельность начал в 1993 году (соучредитель информационной компании "Электронные вести"). Позже работал главным экономистом, начальником отдела, замначальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины (1994-1997), заместителем заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления Министерства иностранных дел Украины (1997-2000); консулом Генерального консульства Украины в г. Сидней, Австралия (2000-2001); главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики Администрации президента Украины (2001-2002), советником по политическим вопросам, временным поверенным (2003-2004, 2005-2006) по делам Украины в Канаде (2002-2006), замдиректора департамента НАТО (2007-2009), советником-посланником, заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США (2009-2012), чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде (2012-2014), замминистра иностранных дел Украины - руководителем аппарата, первым замминистра иностранных дел Украины (2014-2017). С 2017 года и до последнего времени возглавлял миссию Украины при НАТО.

Женат, воспитывает двух сыновей.

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Напомним, ранее Вадим Пристайко заявлял, что готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от президента Украины Владимира Зеленского.