 Законопроект о наказании за незаконное обогащение чиновников будет представлен в ближайшее время, - замглавы АП Рябошапка

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформа.

"У нас есть новый концепт, он позволяет в том числе реагировать на незаконно нажитые состояния, которые были нажитые до вступления в силу данного закона. Мы предложим в ближайшее время этот законопроект", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что этого требует общество.

"Кроме того, есть ряд других законов, связанных с реформой судебной системы, с восстановлением справедливости, также правоохранительных органов, и ряд экономических вопросов", - отметил Рябошапка. По его словам, Зеленский также готовит законопроекты, связанные с перезагрузкой и совершенствованием деятельности антикоррупционных органов.

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"В первую очередь - это Национальное агентство по предупреждению коррупции, совершенствование работы системы электронного декларирования. И кроме того, совершенствование работы двух других антикоррупционных органов - НАБУ и САП, к которым у населения есть большие вопросы", - сказал заместитель главы АП.

Напоминем, 26 февраля Конституционный Суд признал неконституционным ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

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