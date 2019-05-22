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 Политика Украины
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 Законопроект о наказании за незаконное обогащение чиновников будет представлен в ближайшее время, - замглавы АП Рябошапка

Команда Президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время представит законопроект о наказании за незаконное обогащение чиновников.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформа.

"У нас есть новый концепт, он позволяет в том числе реагировать на незаконно нажитые состояния, которые были нажитые до вступления в силу данного закона. Мы предложим в ближайшее время этот законопроект", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что этого требует общество.

"Кроме того, есть ряд других законов, связанных с реформой судебной системы, с восстановлением справедливости, также правоохранительных органов, и ряд экономических вопросов", - отметил Рябошапка. По его словам, Зеленский также готовит законопроекты, связанные с перезагрузкой и совершенствованием деятельности антикоррупционных органов.

Также читайте: Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка

"В первую очередь - это Национальное агентство по предупреждению коррупции, совершенствование работы системы электронного декларирования. И кроме того, совершенствование работы двух других антикоррупционных органов - НАБУ и САП, к которым у населения есть большие вопросы", - сказал заместитель главы АП.

Напоминем, 26 февраля Конституционный Суд признал неконституционным ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Также читайте: 65 дел, 1,38 млрд грн: САП обнародовала полный список закрытых из-за решения КС дел о незаконном обогащении

Источник: https://censor.net.ua/n3128342
 
   
 Топ комментарии
 
Всё, что будет сделано в этом направлении, жизненно нужно стране и людям.
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Скажите пожалуйста, пан Рябошапка (или к вам лучше обращаться - товарищ?), а вот если на счёт одной офшорной фирмы, на Кипре, ну назовём её условно "Район 95" поступили средства вкладчиков банка, ну пускай к примеру "ЛичныйБанк", в размере 41 миллиона долларов США, НЕЗАКОННО, путём махинаций, выведенных (сворованных) со счетов означенного банка, можно ли это считать незаконным обогащением если да, то что грозит собственнику фирмы "Район 95"?
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Сейчас свинарчуки начнут обзывать и поливать грязью.
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Всё, что будет сделано в этом направлении, жизненно нужно стране и людям.
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ЗеКоманданты, где ваш законопроект о импичменте?
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а де закон про імпічмент ПРЕ? Вже на часі!
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Сейчас свинарчуки начнут обзывать и поливать грязью.
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забывай уже о свинарчуках...на повестке дня новые кумовья нового президента Законопроект про покарання за незаконне збагачення чиновників буде представлений найближчим часом, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 5274.
он из некумовьев попытался только зеркаль назначить...и то неудачно
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О, ікспєрд намалювався)) Гига, язик не болить вилизувать?
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гы...теперь это твоя работа-зелебеню вылизывать.а я буду гонять зраду.и гораздо качественнее,чем у тебя получалось.бо у зелебени зрады качественнее
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кумовья с свинарчуками будут сидеть и порох тоже!!наберись терпения!!
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Какой смысл если дупататы обьявили Зеленскому саботаж.
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В чем проблема? Через два месяца новые депутаты будут, 226 голосов у Слуги народа. Вот и примут закон.
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Смысл в том чтобы показать людям кто сейчас сидит в зраде
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ага..в одних корупціонерів будуть відіймати ..а давати тим хто ще стане корупціонером..
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Ваш недомерок сделал плохо ВР? Ждите ответку, мелкие пакостники.
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Цікаво, чи прокотять цього разу маніпуляції? Напіврішення з законом про вибори - не якась помилка, чи неможливість. Це - стиль. Хочете пропорційну систему? Зробимо! Але так, щоб нічого не змінювати. Те саме буде і з іншими "ініціативами". Завжди ловив себе на думці, що Зеленський балакає, балакає, але нічого не каже. Розумій, як сам хочеш. Переконаний, що в будь якому законі команди Зеленського закладене лайно, яке зводить нанівець весь можливий позитив.
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Скажите пожалуйста, пан Рябошапка (или к вам лучше обращаться - товарищ?), а вот если на счёт одной офшорной фирмы, на Кипре, ну назовём её условно "Район 95" поступили средства вкладчиков банка, ну пускай к примеру "ЛичныйБанк", в размере 41 миллиона долларов США, НЕЗАКОННО, путём махинаций, выведенных (сворованных) со счетов означенного банка, можно ли это считать незаконным обогащением если да, то что грозит собственнику фирмы "Район 95"?
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подавайте в реформированный соевый суд
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Вы знаете, я немножко подожду. А потом подам или верёвку или мыло.
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Я щось не зовсім розумію. Нова команда творить купу цікавих для народу законопроектів в той же час розпускає терміново ВР. Хто прийматиме ці закони. Чи ці закони вони пишуть для майбутнього виборця? (нічого особистого, просто цікаво).
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Які цікаві законопроекти ви побачили? Закон про вибори? Фуфло! Цікаві назви нова команда пропонує. А законопроектів - ні. І щось дуже велика підозра, що буде фуфло! Тільки в порошенка воно було в шоколаді, а в Зеленського - в красивій обгортці.
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Так і я мала на увазі назви, зміст вони ж не озвучують. Судячи з закону про вибори я теж сумніваюсь у змістовності інших законів. Хлопці не зовсім розуміють у що вони вляпались. Не бачать різниці між 95 кварталом та країною. А дарма, відповідати доведеться не на жарт.
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Та весь 95 квартал вже сидить в адміністрації президента.
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шота я не понял...а чо,раду уже не разгонят? Законопроект про покарання за незаконне збагачення чиновників буде представлений найближчим часом, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 8715кто там в ближайшее время будет рассматривать представленное?
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Если будет такой же кастрированный как о выборах,МВФ денег не даст.
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Скорее всего нынешний состав зРады ничего не примет. Будем ждать выборов...
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Если за проваленный закон о выборах голосовали только 4 человека,значит жопоблок,который рукоплескал Зеленскому,тоже не голосовал.Всем их поклонникам нужно чётко следить за тем, за какие законы они не голосуют,и прежде,чем выбирать,думать,тем местом,которое в простонародье называется головой, а не противоположным. А то выберут ещё их новую ВР и будуть ждать небывалых чудес.
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Секундочку! Какая ещё команда Зеленского?
Об этом можно было говорить до инаугурации.
Не надо приумножать лишние сущности! (Принцип Оккама).
Что, есть такое понятие (команда) в регламенте ВР?
Есть понятия такие: депутаты, правительство, министры...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о наказании за незаконное обогащение чиновников будет представлен в ближайшее время, - замглавы АП Рябошапка
 
 
 
 
 
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