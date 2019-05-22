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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1461) МВФ (2678)

 Зеленский проведет встречу с представителями МВФ на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с представителями миссии Международного валютного фонда на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано. Сейчас представители миссии проводят встречи с членами правительства", - сказано в сообщении.

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Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3128335
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЛОЕ...
Белецкому, Мустафе и ещё ряду яростных борцов с "режимом Порошенко" резко разонравился президент ЗЕ - мол, быстрее всех предшественников рассовывает по тёплым местам своих кумовьёв и подельников. А ещё успел с десяток раз нарушить закон и "кинул" всех с открытыми списками.
Так что, нацжёны не под теми дверями митинговали, а все эти найемы-сирожи думали, что Беня их будет в темечко целовать, как Володя лысого на инаугурации?
Вы лохи. Тупые, жадные, близорукие лохи.
Страна развивалась. Не стремительно, но надёжно и предсказуемо. Вы же предпочли жрать дерьмо из Г+Г, который периодически бросал вам кости, где правды было от силы 10%.
Думаете, сейчас посадят ахметовых-медведчуков, отменят Роттердам плюс, понизят тарифы и выиграют войну? Хрен. Пришёл новый хозяин - циничный и беспредельный. У него совершенно другие цели. И я даже не знаю, на какой должности он держит в своих схемах Владимира Александровича - думаю, не на самой высокой.
Надолго ли это? Думаю, нет. Слишком наглое и хамское начало - такие долго наверху не держатся. Политики, финансисты, предприниматели и думающий социум постепенно отходят - кто от шока, кто от иллюзий - и начинают перегруппировываться.
Как будет дальше, моих прогнозов пока не спрашивайте - ситуация меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Но уже вижу злость. Злость и желание что-то делать. Вопреки инертной массе, до которой смысл этого развода дойдёт в последнюю очередь.
Helgi Sharp
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так что, Зеленский как та немецкая проститутка будет денег теперь просить у всех? Зеленский проведет встречу с представителями МВФ на следующей неделе - Цензор.НЕТ 6581
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" Все очень просто - мы Я выпрашиваю экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами. Мы Я просто ее попробую в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы Я их вам потом не возвращаю. Гарантия 100% " (с)

Зеленський проведе зустріч із представниками МВФ наступного тижня - Цензор.НЕТ 9004
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уже на второй день встал в очередт за траншем
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Читать не пробовал? "глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы"
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Программа МВФ - это не транш? Тогда что? Загадка природы. И сегодня не второй день? Вроде как второй(вчера было 21 число, сегодня - 22). Скоморох занял очередь за новым траншем на второй день работы МВФ в Украине. Так, надеюсь, тебе понятнее.
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речь уже готова. нужно порепетировать и дадут!

"что бы экономика росла, а не как она это делает, должны быть большие финансовые вдувания. имея под собой определенные корни, двигаться всегда легче, но сейчас когда монетная составляющая нанесла себе тяжелый урон, денег не хватает даже на то что бы просто упокоиться с миром. я не очень широко понимаю в банковской сфере, но знаю что враг может проникнуть тебе туда, куда ты и сам не пробовал. поэтому, что касается экономики, я за то что бы не бояться, а делать так как идет само." (Зе Вовочка)
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если коротко как упихнуть- неупихУуеваемое Зеленський проведе зустріч із представниками МВФ наступного тижня - Цензор.НЕТ 7304
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Скомороху надо отдать должное: ему удалось из себя такое выдавить, и убедить многих в истинности сказанного. Не каждому такое под силу. Но тут переводить надо, причем тем, кто разбирается в вопросе. Мои соболезнования переводчику: чтобы такое перевести и не потерять человеческий вид, нужно быть очень стойким человеком.
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САП відкрила справу на Порошенка 70614 переглядів Середа, 22 травня 2019, 16:05 260 0

Зеленський проведе зустріч із представниками МВФ наступного тижня - Цензор.НЕТ 1439 Українська правда

Після
зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара
Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра
Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій
екс-президента Петра Порошенка.
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петух прокукарекал Зеленський проведе зустріч із представниками МВФ наступного тижня - Цензор.НЕТ 1785 переможе на параше
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ЗЕбил не забудь взять рояль на встречу с МВФ. Может за талант игры членом на рояле транш дадут
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А что, МВФ не покидает Украину до досрочных выборов?
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да хрен их поймешь,по три раза на день брешут,курвы..
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самое интересное, будут опять тарифы повышать после встречи или сделает, как в сериале Зеленский проведет встречу с представителями МВФ на следующей неделе - Цензор.НЕТ 3486
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а в жоппу МВФ пошлет??как в кине про ГОлобородька?
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в кино всегда проще и красивее, чем в реальной жизни
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так что, Зеленский как та немецкая проститутка будет денег теперь просить у всех? Зеленский проведет встречу с представителями МВФ на следующей неделе - Цензор.НЕТ 6581
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Придерживайтесь терминологии : " Немецкий порноактер "
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Та ні, просто прийме від усіх всюди, куди пхатимуть... і по черзі і одночасно.
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Так в тому то і справа, що коли він відмовиться співпрацювати з МВФ, то більше ніхто нічого не буде давати. Просеруть 20 млрд. ЗВР, які зумів відкласти Порох з Гройсманом, і об"являть дефолт. Беня вже сказав, що нічого страшного в дефолті немає.
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На стадионе ? И опять же таки - Зезя всех причислил к президентам . Имеют право присутствовать на встрече .
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Ну, есть время подготовиться и узнать, чем трансферт отличается от государственного заимствования!
П.С. Объясните ЗЕ, что слово "БАБКИ" нельзя употреблять на встрече......
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он проведет? Зеленський проведе зустріч із представниками МВФ наступного тижня - Цензор.НЕТ 5532или с ним проведут?с элементами садизма
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бачу, петрові рекси аж захрипли від скавуління )))
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То хай тобі "повилазить"... Я побачу, як ви почнете скавуліть, коли МВФ відмовиться від перерахуванння траншу...
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ЗЛОЕ...
Белецкому, Мустафе и ещё ряду яростных борцов с "режимом Порошенко" резко разонравился президент ЗЕ - мол, быстрее всех предшественников рассовывает по тёплым местам своих кумовьёв и подельников. А ещё успел с десяток раз нарушить закон и "кинул" всех с открытыми списками.
Так что, нацжёны не под теми дверями митинговали, а все эти найемы-сирожи думали, что Беня их будет в темечко целовать, как Володя лысого на инаугурации?
Вы лохи. Тупые, жадные, близорукие лохи.
Страна развивалась. Не стремительно, но надёжно и предсказуемо. Вы же предпочли жрать дерьмо из Г+Г, который периодически бросал вам кости, где правды было от силы 10%.
Думаете, сейчас посадят ахметовых-медведчуков, отменят Роттердам плюс, понизят тарифы и выиграют войну? Хрен. Пришёл новый хозяин - циничный и беспредельный. У него совершенно другие цели. И я даже не знаю, на какой должности он держит в своих схемах Владимира Александровича - думаю, не на самой высокой.
Надолго ли это? Думаю, нет. Слишком наглое и хамское начало - такие долго наверху не держатся. Политики, финансисты, предприниматели и думающий социум постепенно отходят - кто от шока, кто от иллюзий - и начинают перегруппировываться.
Как будет дальше, моих прогнозов пока не спрашивайте - ситуация меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Но уже вижу злость. Злость и желание что-то делать. Вопреки инертной массе, до которой смысл этого развода дойдёт в последнюю очередь.
Helgi Sharp
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А Зе вообще имеет хоть малейшее представление о сути вопроса?
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" на следующей неделе " - печень свою к встрече хочет подготовить . Шашлычки , винцо , то , се . В этом для него и есть суть вопроса .
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" Все очень просто - мы Я выпрашиваю экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами. Мы Я просто ее попробую в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы Я их вам потом не возвращаю. Гарантия 100% " (с)


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"я буду говорить какие то лозунги с которого мы начали обсуждение. слушайте ну давайте мы вообще уйдем от кэша. да, но это просто сейчас нельзя. это нельзя нигде показывать и рассказывать, потому что мы там сразу потеряем те деньги которые торгуют помидорами на рынке. мы просто потеряем там эээ... хоть какую то поддержку. но стремиться нужно туда, технологии не надо отвергать надо их везде применить. поэтому я так специально отойти и перехожу в это, потому что именно эти люди будут чувствовать здесь комфортно дадут нам возможность и развивать нашу страну и с точки зрения государственности везде где возможно все перевести в он-лайн."
(ЗЕ Вовочка карлик)
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"Доктор Смерть" (так называют Супрун на засРашке) призвала выгнать Россию из Совбеза ООН - так озаглавлена статья, опубликованная на сайте , где сообщается: исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун требует "перестать терпеть" присутствие РФ в Совете Безопасности.



Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН «перестать терпеть» присутствие РФ в Совете Безопасности. С таким заявлением она выступила на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.Супрун обвинила Россию в «агрессии» против Украины и препятствовании в проведении реформ. И.о. министра призвала ООН отказаться от «российских денег», расширить антироссийские санкции и выгнать РФ из Совбеза ООН. Если этого не сделать, по словам Супрун, будет «вознаграждено поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания».В то же время и. о. главы украинского Минздрава назвала Украину «надежным партнером мирового сообщества». Она заверила участников сессии, что Киев продолжит «защищать ценности, которые повлекли мир и процветание».
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не дивно, що кацапи її ненавидять. Та і наші зрадофіли, що латентно прокацапські - теж.
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Готовий прийняти з будь якого буку, і в будь якій кількості.
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А где? Основная группа уехала осталась та что разбирается в НБУ с делом "Привата".
Я бы не советовал Зеленскому туда ходить
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Никуда МВФ не денется ,не для того они давали миллиарды долларов что б убегать от должника .
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Кстати, а кто нибудь слышал сегодня реакцию от "главнокомандующего" по поводу попавших в плен военных? Или ему некогда этим заниматься?
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Кому нужны эти дурацкие игрища с неимоверным(или имовернопредсказуемым)окончанием,покажы им булаву+запись кенгурации,да и как ты в прыжке лысого в лобик чмокнул тоже показать не забудь(эпично)+то,что наподписывал за эти пару дней и эти непонятные дяди с тётями отвалят(просто выложат,положат,навалят),как там у тебя,ой в-Ас очередной транш,ну да и расскажи этим дя+тётям,что надо бороться с коррупцией в евросоюзе и мочить олигархов типа коломойши и ещё плюсуй+++
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а шо РА уже в оппозиции... не сльішно головьі ЗЕ
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- Почему Зе все время пытается играть на рояле не тем, чем надо?
- Это все для иностранцев!
- Как это?
- Зе нашел оригинальный выход из ситуации, когда иностранцы говорят: "-Все, что вы руками делаете - просто жуть, а вот дети у вас красивые!"
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.....все дороги ведут в Рим....и 3 конверта в рабочем столе от предшесвенника неизменны(((((
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А він сам говоритиме, чи знову говорячі голови будуть?
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Клован решил выдержать трагическую паузу.
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский проведет встречу с представителями МВФ на следующей неделе
 
 
 
 
 
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