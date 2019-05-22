 Зеленский проведет встречу с представителями МВФ на следующей неделе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано. Сейчас представители миссии проводят встречи с членами правительства", - сказано в сообщении.

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Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.