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 Политика Украины
  2030  36
Все про:Администрация_Президента (1506) Богдан Андрей (41)

 Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности. ДОКУМЕНТ

Руководитель Администрации Президента Андрей Богдан обнародовал фото своего заявления о прекращении деятельности адвоката.

Фото документа он опубликовал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Закончилась эра адвокатская началась эра государственная", - прокомментировал он фотографию.

"Сегодня сделал важный шаг - прекратил адвокатскую деятельность о чем сообщаю всем. Спасибо друзьям, клиентам и коллегам-адвокатам! С Вами было весело!!", - написал глава АП.

Богдан пообещал избегать вопросов, связанных конфликтом интересов с его адвокатской деятельностью.

"Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но Вас интересует одно, поэтому поясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского", - подытожил Богдан.

Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Принцип назначения людей у Зеленского - "распихивание ближайших друзей на теплые места", - Билецкий

Накануне, 21 мая, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.

Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.

Также на Цензор.НЕТ: Закон о люстрации не распространяется на должность главы АП, идет атака против Богдана, - Рябошапка

Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3128333
 
   
 Топ комментарии
 
почему этот кадр еще на воле, а не дает показания в сбу, кто его надоумил провести референдум о капитуляции Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности - Цензор.НЕТ 5083
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Зебильная формулировка...
Президент не попадает под действие этого закона...
Президент выборная должность...
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Отказываться от своей национальности как то не порядочно.
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я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского, я его смотрящий
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Миша, гудбай. Не терплю пресмыкающихся.
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Это подвиг...орден этому багдану...немедленно...😀
П.С. это было требование Закона...и выставлять это как что то из ряда вон выходящее...это тодько ради дешового пиара...
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По требованиям ЗАКОНА оно вообще ЛЮСТРИРОВАНО.
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это да...и потому с заявлением он явно погарячился...
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почему этот кадр еще на воле, а не дает показания в сбу, кто его надоумил провести референдум о капитуляции Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности - Цензор.НЕТ 5083
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В СБУ теперь первым замом друг детства слуги урода товарисча Зе.
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а шо? все, як в улюбленому серіалі "Слуги"...усьо по сценарію...
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один уже отдавал фабрику в слепой траст..., на кого расчитан этот цирк !? Вероятно на дебилов.
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Якщо Богдан не законно очолює АП,так як був при овочі,то виходить що Порошенко не законно був 5 років президентом бо він з уряду Януковича? Правильна формуліровка,а таваріщі!? Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности - Цензор.НЕТ 7423
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Зебильная формулировка...
Президент не попадает под действие этого закона...
Президент выборная должность...
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Кацапоязычные Законов не читают!
Они информацию черпают на скамейках у подъезда, из телика и кино.....
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"Сегодня сделал важный шаг - прекратил адвокатскую деятельность о чем сообщаю всем. Спасибо друзьям, клиентам и коллегам-адвокатам! С Вами было весело!!", - написал глава АП. Источник: https://censor.net.ua/n3128333
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Під час оголошення вироку, де адвокатом був Богдан було весело? А у тюрмі злочинцям теж весело?
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хєх) да половина правительства пєтиного, у яніка работало и ничего, ибо своих это не касается))☻
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ох, і "швидить" цей бурят вузькоокий...Напевно, БІЛЬШИМ баблом запахло...
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иосифович пэршым згорыть на роботи...вангую,блин,помалу.
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Опубликовал Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности - Цензор.НЕТ 9521 ,, чы й не событие . Кому эта его бумажка нужна . Пусть сходит с ней в туалет .
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Лучше бы он прекратил деятельность на посту главы АП, а то после очередного майдана будет жалеть что не остался просто адвокатом
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"прошу зупинити дiю моєї адвокатської дiяльностi" - це як?
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Это показатель уровня грамотности нового главы АП.
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Путь к демократии он такой тернистый.за кого народ только не голосовал , похоже очередь дошла до банальных шулеров, которые даже особо не скрывают кем они являются.Народу же нравится.
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"Зупинення" это приостановление а не прекращение, прекращение - "припинення".
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Так он же незаконно на должности.
Зачем делает вид, что не знает об этом?
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это точно характеризует уровень его квалификации и пригодности … а рожа какая мерзкая …
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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