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 Система для обмена информацией между государственными органами "Трембита" заработала в Украине, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал информацию о том, что в Украине заработала электронная система "Трембита", которая позволяет ведомствам и органам власти безопасно и оперативно обмениваться информацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Ранее в различных государственных реестрах данные дублировались, что приводило к неудобствам в получении услуг. Ведь гражданам приходилось каждый раз собирать одни и те же справки для различных учреждений.

В системе "Трембита" обмен данными происходит без участия человека, что делает получение услуги быстрым, уменьшает количество ошибок и коррупционных рисков.

Например, "Трембиту" можно эффективно использовать для реализации правительственной программы Доступные лекарства.

Система позволяет проверять законность получения аптеками возмещения из госбюджета.

Также читайте: Минздрав создал госпредприятие для управления системой eHealth. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3128332
 
   
 Топ комментарии
 
Система для обмена информацией между государственными органами "Трембита" заработала в Украине, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2516

Передача урядової інформації зеленої команди.
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Хто не знає,трембіта - багатометрова дудка,якою можна взяти лишень одну ноту...але чути цю ноту на десятки кілометрів...Цей "музикальний інструмент" використовувався лишень в Карпатах,коли господар подавав знак вівцям і пастухам що пора вертати в кошари...Тобто назва "системи для обміну інформацією між державними органами" просто супер...
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Да куда уж ей до первых потужных рэформ мАладых рыгов рэформаторов...о портретах...и называть поезЕдегта Вовиком первым...😀
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Розставлять міністрів на кичери та як затрембітають!
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дык, можна и через трембиту разговаривать, без всякой электроники.
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так какие структуры уже подключены к ней?
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Система для обмена информацией между государственными органами "Трембита" заработала в Украине, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2516

Передача урядової інформації зеленої команди.
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Дуже нагадує проект "Стіна Яйценюха"... Здібний хлопчик Грося... по сліду папірєдніка пішов....
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грося вы с петей наверное правда любите по своему Украину, я бы на вашем месте для неблагодарного быдла разработал и запустил план Клаузвиц, а благодарное быдло вооружил и кто бы выжил забрали с собой в южноамериканские пампасы, где мы бы строили новую Украину, но вы местечково мыслите, с таким размахом в историю не войдете, зря я два года жопу морозил в окопах))))))
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Хто не знає,трембіта - багатометрова дудка,якою можна взяти лишень одну ноту...але чути цю ноту на десятки кілометрів...Цей "музикальний інструмент" використовувався лишень в Карпатах,коли господар подавав знак вівцям і пастухам що пора вертати в кошари...Тобто назва "системи для обміну інформацією між державними органами" просто супер...
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Перш ніж ляпнути дурницю, та виглядати невігласом, почитай літературу та підніми свій рівень знань.
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Между гос.органами давно работает 'трембита' - занес дудит, не занес - 'волынка' ....
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Кто еще не устал слушать вранье? Только сегодня меня в пенсионном фонде отправили в пенсионный фонд брать справку и отнести ее в ... пенсионный фонд. Занес. Пусть валят из правительства, попутный ветер в спину...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСистема для обмена информацией между государственными органами "Трембита" заработала в Украине, - Гройсман
 
 
 
 
 
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