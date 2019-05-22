 Начальник Управления госохраны Гелетей подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Об этом Гелетей сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Горжусь каждым своим рабочим днем в Управлении государственной охраны Украины. Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный Президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - говорится в сообщении начальника УГО.
Напоминаем, Гелетей был министром обороны Украины с 3 июля по 14 октября 2014 года, с 15 октября 2014 занимал должность главы УГО.
эта падаль должна ответить за свои "подвиги"!
Можно и под суд его....
Тем более Владимира Александровича сейчас Аваков охраняет, а после наверное Моссад будет...
По ходу скоро придется бежать от Зю-холеры с разрушенной страны....
Тебе то хоть есть куда?
Они бы точно не выбрали бы себе в главкомы во время войны тупого клоуна....
У нас же все хреново....
ПОВІДОМЛЕННЯ
про утворення Коаліції депутатських фракцій
у Верховній Раді України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003001-07
ПОВІДОМЛЕННЯ
У зв'язку із виходом депутатської фракції Блоку
"НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА" зі складу коаліції,....
Апарат Верховної Ради України.
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001451-08
о факте прекращения деятельности Коалиции не нужны никакие Парубии, еще в 2016 году после выхода Радикальной Партии Аппарат ВР должен был сделать сообщение об прекращении существовании коалиции,
почему они не сообщили это уже дело органов