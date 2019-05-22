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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:импичмент (325) неприкосновенность (898) Рябошапка Руслан (35)

 Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты относительно процедуры импичмента и отмены депутатской неприкосновенности.

Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению ", - сказал Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно"

В то же время он подчеркнул, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже есть в Верховной Раде и готов к рассмотрению во втором чтении.

"Парламент мог бы его проголосовать, но наш парламент избегает этого", - отметил заместитель главы АП.

Ранее представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук назвал приоритетные законодательные инициативы главы государства, среди которых, в частности, законопроект об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский будет вносить в Раду законопроект об импичменте президента, - Богдан. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3128324
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас будочный блок будет вертеться как бы проголосовать за закон про импичмент президента, но без отмены депутатской неприкосновенности, чего только не будут выдумывать Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8892
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ну мають-то нехай відповідають...
а за рюкзакі вже не треба відповідати? Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1328
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А что сцарь зеленский уже неприкосаем? И имеет поаво нарушать Законы и Конституцию Украины? И он нарушает..а все должны молчать?
Счас...
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Закони не Петя примав,а ВР.Вона в нас головні.а не президент.Коли вже до людей це дійде.
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я к тому, что нынешние процедуры не менашают делать ненужные мертвые законы, которые разваливаются в судах.
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Вызвать ЗЕ на прессконференцию к журналистам, пусть хоть что-то промурчит от себя
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дай отдохнуть, еще от Пети не отошли, все каналы ТВ загадил свом имиджем.
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Водка "ЗЕленый змееныш" готовится к продаже . Владельцы ТМ обещают захватить 75% рынка .
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ЗЛОЕ...
Белецкому, Мустафе и ещё ряду яростных борцов с "режимом Порошенко" резко разонравился президент ЗЕ - мол, быстрее всех предшественников рассовывает по тёплым местам своих кумовьёв и подельников. А ещё успел с десяток раз нарушить закон и "кинул" всех с открытыми списками.
Так что, нацжёны не под теми дверями митинговали, а все эти найемы-сирожи думали, что Беня их будет в темечко целовать, как Володя лысого на инаугурации?
Вы лохи. Тупые, жадные, близорукие лохи.
Страна развивалась. Не стремительно, но надёжно и предсказуемо. Вы же предпочли жрать дерьмо из Г+Г, который периодически бросал вам кости, где правды было от силы 10%.
Думаете, сейчас посадят ахметовых-медведчуков, отменят Роттердам плюс, понизят тарифы и выиграют войну? Хрен. Пришёл новый хозяин - циничный и беспредельный. У него совершенно другие цели. И я даже не знаю, на какой должности он держит в своих схемах Владимира Александровича - думаю, не на самой высокой.
Надолго ли это? Думаю, нет. Слишком наглое и хамское начало - такие долго наверху не держатся. Политики, финансисты, предприниматели и думающий социум постепенно отходят - кто от шока, кто от иллюзий - и начинают перегруппировываться.
Как будет дальше, моих прогнозов пока не спрашивайте - ситуация меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Но уже вижу злость. Злость и желание что-то делать. Вопреки инертной массе, до которой смысл этого развода дойдёт в последнюю очередь.
Если по существу сказать нечего, лучше промолчите. С комментами "я у розпачі", "мене трясе" etc. идите в лес. Оставайтесь те, кто уверен в себе и в том, что справимся. Поборемо.Helgi Sharp
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Кажись выдохлись придворные борохлоботы, писульки пишут как будто милостыню просят
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Треба бути повним придурком або невиправним оптимістом щоб надіятись, що депутати знімуть недоторканність. Скоріше Путін скаже- Слава Україні а Гундяєв відповість -Героям Слава!
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Ну как для писсимиста, ваш вариант тоже очень даже устраивает.
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они по очереди будут спичи толкать? вчера звездой экрана был богдан. сегодня рябошапка?
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Цікаво, ці прожекти за якістю такі самі недолугі, як і указ про розпуск ВР?
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Сейчас слуга соседнего народа изо всех сил будет делать вид, что старается ради своего лохтората, а потом заведет по закрытым спискам половину ВР марионеток их кукольного театра, в лучшем случае коломойского, а в худшем - пуйла, которые очень быстро все порешают в интересах своих хозяев. И как распущенный парламент по мнению клоуна должен голосовать ? Я уже не говорю о том, что парламент этот тоже выбирался в т.ч. и теми, кто выбрал клоуна на пост президента страны. Сам же роспуск парламента противозаконен по той простой причине, что коалиция по закону не должна подтверждаться каждую секунду существования определенного созыва ВР, депутаты могут голосовать вразрез с линией своей партии, а коалиция обязана существовать ТОЛЬКО в момент голосования за назначение правительства. Требовать какие-то еще доказательства существования коалиции никто не имеет права - в законах нет других условий.
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Точніше - підстави були, та їх давно виключили.
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их надо распускать хотя бы для того, чтобы не мешали уволить половину из них.
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Что делает животворящий роспуск Рады!

Парубий завил, что отныне будет наконец действовать в рамках закона.

"С этой секунды я буду действовать исключительно в рамках законодательных полномочий", - заявил Парубий после того, как поддержал подачу заявления в Конституционный суд
Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1459
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звучит шикарно не спорю.
Вот бы ещё Зеленский стал по закону действовать, не как гопник у которого за спиной поддержка.
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А если за спиной у Парубия был Петро, то нарушения закона было законным?
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Я правильно понял? Банда Зеленского нарушает, потому посмотрите и другие нарушали! Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 561
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Клин клином вышибают! Ты этого не знал?
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Нет. Я с бандискими методами и понятиями не слишком знаком.
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за спиной поодержка импотентной массьі еще ему аукнется
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Снятие неприкосновенности = разгон парламента беркутней.
А вот закон об импичменте это дело. Хорошо туда внести основание "систематическое нарушение президентом законов".
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2 цитаты: 1) "Зеленский планирует в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты относительно процедуры импичмента и отмены депутатской неприкосновенности". 2) "Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже есть в Верховной Раде и готов к рассмотрению во втором чтении".
За какой из 2-х этих законопроектов ВР должна проголосовать? Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3438
Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3748

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Последнее время на цензор хоть не заходи, такое впечатление, шо он перешел от Бутусова в руки Пригожина, тут одни птенцы лубянской демократии и любители горячего шоколада. Все,Пєтю вже не президент, схамениця тай допомогайте новій владі, якщо ви не агенти Кремля! СЛАВА УКРАЇНІ! ПУТІНА НА НОЖІ!
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Ти вже визначився як проголосуеш на референдумі про капітуляцію?
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ты так сильно не спешай Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5191сначала надо таки приняять этот закон о референдуме, иоко для этого надо шоб было кому принимать....Я вообче в непонятке - если зРада три года как нелегетимна...то как с законностью принятых ей за это время законов? Тода треть конституционго суда не при делах. Пол избиркома тоже...и их главы принимавшие присягу вроде как никто...тогда и Президент не президент?
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Так само приймали закони при рыги - аналах (за януковича)
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Кого ти запитуєш? Того же самого пригожинського?
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З нашим менталітетом, я представляю шо буде робитися.
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Да все видели ваше позорище в ВР сегодня. Как затянули со временем поступления закона.
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законопроект про зняття недоторканості нардепів вже проголосований, затверджений КС і очікує голосування трьосотьма нардепами!
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И что? Как показывает практика законопроекты годами могут не воплощаться в жизнь. Это лишь своеобразная"морковка" для зеЛОХтората.
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З таким складом ВР проголосує хіба що про імпічмент, а про недоторканість ні
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Щас депутаты будут такие кульбиты творить, лишь бы не голосовать за отмену неприкосновенности! А вот за импичмент - это пожалуйста! За 5 лет этих законов не приняли, а сейчас всё на Зе сваливают.
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и крутятся как уже на сковороде, чтобы остаться узурпаторами и иметь нас, народ.
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Закон про импічмент мав вже бути в Верховній Раді, недоторканість зняти з усіх (не тільки з депутатів) Стільки було часу - до інавгурації і нічого не підготували .
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да, нельзя им всё прощать. Может быть, где-то какие-то облегчения, возможность второго шанса, но мы же в демократической стране, поэтому тут нет вассалов и феодалов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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