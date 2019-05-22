 Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка

Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению ", - сказал Рябошапка.

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В то же время он подчеркнул, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже есть в Верховной Раде и готов к рассмотрению во втором чтении.

"Парламент мог бы его проголосовать, но наш парламент избегает этого", - отметил заместитель главы АП.

Ранее представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук назвал приоритетные законодательные инициативы главы государства, среди которых, в частности, законопроект об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.

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