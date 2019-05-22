 Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка

Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению ", - сказал Рябошапка.
В то же время он подчеркнул, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже есть в Верховной Раде и готов к рассмотрению во втором чтении.
"Парламент мог бы его проголосовать, но наш парламент избегает этого", - отметил заместитель главы АП.
Ранее представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук назвал приоритетные законодательные инициативы главы государства, среди которых, в частности, законопроект об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.
Беги Петя,беги...
Белецкому, Мустафе и ещё ряду яростных борцов с "режимом Порошенко" резко разонравился президент ЗЕ - мол, быстрее всех предшественников рассовывает по тёплым местам своих кумовьёв и подельников. А ещё успел с десяток раз нарушить закон и "кинул" всех с открытыми списками.
Так что, нацжёны не под теми дверями митинговали, а все эти найемы-сирожи думали, что Беня их будет в темечко целовать, как Володя лысого на инаугурации?
Вы лохи. Тупые, жадные, близорукие лохи.
Страна развивалась. Не стремительно, но надёжно и предсказуемо. Вы же предпочли жрать дерьмо из Г+Г, который периодически бросал вам кости, где правды было от силы 10%.
Думаете, сейчас посадят ахметовых-медведчуков, отменят Роттердам плюс, понизят тарифы и выиграют войну? Хрен. Пришёл новый хозяин - циничный и беспредельный. У него совершенно другие цели. И я даже не знаю, на какой должности он держит в своих схемах Владимира Александровича - думаю, не на самой высокой.
Надолго ли это? Думаю, нет. Слишком наглое и хамское начало - такие долго наверху не держатся. Политики, финансисты, предприниматели и думающий социум постепенно отходят - кто от шока, кто от иллюзий - и начинают перегруппировываться.
Как будет дальше, моих прогнозов пока не спрашивайте - ситуация меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Но уже вижу злость. Злость и желание что-то делать. Вопреки инертной массе, до которой смысл этого развода дойдёт в последнюю очередь.
Если по существу сказать нечего, лучше промолчите. С комментами "я у розпачі", "мене трясе" etc. идите в лес. Оставайтесь те, кто уверен в себе и в том, что справимся. Поборемо.Helgi Sharp
Парубий завил, что отныне будет наконец действовать в рамках закона.
"С этой секунды я буду действовать исключительно в рамках законодательных полномочий", - заявил Парубий после того, как поддержал подачу заявления в Конституционный суд
Вот бы ещё Зеленский стал по закону действовать, не как гопник у которого за спиной поддержка.
А вот закон об импичменте это дело. Хорошо туда внести основание "систематическое нарушение президентом законов".
За какой из 2-х этих законопроектов ВР должна проголосовать?