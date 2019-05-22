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 "Индик", "катедра", "фоє": Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания

22 мая Кабинет Министров Украины одобрил новую редакцию украинского правописания, разработанную национальной комиссией по вопросам правописания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом проинформировал телеканал "Прямой".

Постановление было принято без обсуждения вместе с несколькими другими проектами постановлений Кабмина, которые списком зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В тексте постановления отмечается, что оно принимается с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.

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Комиссия по вопросам правописания была создана Кабинетом Министров в 2015 году. 15 августа 2018 года на сайте Министерства образования был размещен проект новой редакции украинского правописания. До 15 сентября шло его общественное обсуждение.

Среди ключевых новаций проекта выделяются следующие:

возможность употребления "и" в начале слов перед согласными "н" и "р" (индик, ирій), в глаголе "икати" и существительном "икавка";
параллельное употребление "ґ" и "г" для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Ґете, Ґуллівер, Васко да Ґама;
параллельное употребление "ф" и "т" в словах греческого происхождения: кафедра и катедра, міфологія и мітологія;
передача звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] буквами "є", "ї", "ю", "я" во всех случаях: Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє;
раздельное написание слова "пів" с существительными, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если "пів" с существительным составляет единое понятие, то слово должно писаться слитно (півзахист).

Источник: https://censor.net.ua/n3128323
 
   
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"В Росії" - "На росії" - включено до нових правил правопису?
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Згідно нових правил правильно писати зебіли. "Индик", "катедра", "фоє": Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания - Цензор.НЕТ 5244
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МІФИ МОСКОВІЇ. МІФ ЧЕТВЕРТИЙ. ПРО СЛОВЯНСЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ ДОМІНУЮЧЕ СТАНОВИЩЕ СЕРЕД СЛОВЯНСЬКИХ МОВ.
http://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/

Українські вчителі, священники, монахи заклали основи московської мови, в якій вживалась українська граматика М.Смотрицького. Але пішовши на мовний і культурний розрив з Україною, і не маючи можливості провести філологічну та інші реформи самостійно, оскільки не було кому, вони запросили собі на допомогу німців та інших європейців, які були присутні в усіх сферах життя та принесли з собою тисячі нових для Московії слів.

Москва запросила тисячі європейців, в основному німців, для розбудови своєї держави. Німці "винайшли" ******* московську мову. Так Н.Греч склав граматику московської мови. Німець Ґрот уклав московський правопис та словник. В.Даль зібрав етнографічний матеріал, німець А.Гільфердінґ - мовний матеріал, німець Г.Бауер видумав їхню "варяжську теорію", німці Брокгауз і Ефрон видали першу інциклопедію і т.д. Німці створили московську технічну термінологію просто переписавши німецькі слова московськими літерами.
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Знущання з української мови осіб, які претендують на її знавців, я навіть не хочу коментувати.
Я, як україномовна українка, носій мови, відмінниця навчання, не збираюся щодва-щотри роки перевчати рідну мову. Тому нехай свої "правила" видають самі для себе. А я писатиму так, як мене навчили в школі.
Коли вийшла з декретної відпустки, в аспірантурі на першому курсі була українська мова і я написала диктант не на п*ятірку. Моєму обуренню не було меж: коли підійшла запитати про свої "помилки" (ми ж і в університеті українську вчили) - виявляється, за мій декрет правила поміняли. На той момент після пів- треба було ставити апостроф там, де мене вчили ставити дефіс. А тепер вже придумали окремо ? І т.д. Смисл ???

Це просто ганьба.
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Такі перетворення це намагання зробити всіх безграмотними
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Поняття ''інвалід'' тепер декомунізоване, треба говорити ''людина з інвалідністю''. Так от, у мене складається таке враження, що вже кілька років нас стараються зробити не те, що людьми з мовною інвалідністю, а мовними каліками
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о це таки рехворма, так рехворма...тепер заживемо...
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Найгірше у цій ситуації те, що зараз за цю правопісю вхопиться купка неадекватів, які, натягнувши на себе для маскування вишивАнки (вони називають їх вишИванками), з подвійним азартом кинуться робити свою брудну справу зі знищення української мови, під прапором ''питомости, автохтонности і титульности''...аби ми всі розмовляли так, ну як, наприклад, знаменита леді Супрун. Їм замало перлів на кшталт ''на летовищі у гелікоптері сиділи мавпи і розглядали мапи, що разом зі світлинами (а чому немає темнин?) були зібрані в атляс до п'єтої кляси''... І здається мені, що все це робиться ''шпецияльно'', аби не тільки у ''русскоязычных'' відпало всяке бажання вивчати українську, а й етнічним українцям ставало все більш некомфортно, і не мали вони ''ни радости, ни ясности, ни борзости''
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Индик", "катедра", "фоє": Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания
 
 
 
 
 
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