 "Индик", "катедра", "фоє": Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом проинформировал телеканал "Прямой".



Постановление было принято без обсуждения вместе с несколькими другими проектами постановлений Кабмина, которые списком зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



В тексте постановления отмечается, что оно принимается с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.

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Комиссия по вопросам правописания была создана Кабинетом Министров в 2015 году. 15 августа 2018 года на сайте Министерства образования был размещен проект новой редакции украинского правописания. До 15 сентября шло его общественное обсуждение.



Среди ключевых новаций проекта выделяются следующие:



возможность употребления "и" в начале слов перед согласными "н" и "р" (индик, ирій), в глаголе "икати" и существительном "икавка";

параллельное употребление "ґ" и "г" для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Ґете, Ґуллівер, Васко да Ґама;

параллельное употребление "ф" и "т" в словах греческого происхождения: кафедра и катедра, міфологія и мітологія;

передача звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] буквами "є", "ї", "ю", "я" во всех случаях: Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє;

раздельное написание слова "пів" с существительными, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если "пів" с существительным составляет единое понятие, то слово должно писаться слитно (півзахист).