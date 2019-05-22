 "Индик", "катедра", "фоє": Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом проинформировал телеканал "Прямой".
Постановление было принято без обсуждения вместе с несколькими другими проектами постановлений Кабмина, которые списком зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
В тексте постановления отмечается, что оно принимается с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.
Комиссия по вопросам правописания была создана Кабинетом Министров в 2015 году. 15 августа 2018 года на сайте Министерства образования был размещен проект новой редакции украинского правописания. До 15 сентября шло его общественное обсуждение.
Среди ключевых новаций проекта выделяются следующие:
возможность употребления "и" в начале слов перед согласными "н" и "р" (индик, ирій), в глаголе "икати" и существительном "икавка";
параллельное употребление "ґ" и "г" для передачи иноязычного звука [g] в фамилиях типа Ґете, Ґуллівер, Васко да Ґама;
параллельное употребление "ф" и "т" в словах греческого происхождения: кафедра и катедра, міфологія и мітологія;
передача звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] буквами "є", "ї", "ю", "я" во всех случаях: Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє;
раздельное написание слова "пів" с существительными, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если "пів" с существительным составляет единое понятие, то слово должно писаться слитно (півзахист).
http://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/
Українські вчителі, священники, монахи заклали основи московської мови, в якій вживалась українська граматика М.Смотрицького. Але пішовши на мовний і культурний розрив з Україною, і не маючи можливості провести філологічну та інші реформи самостійно, оскільки не було кому, вони запросили собі на допомогу німців та інших європейців, які були присутні в усіх сферах життя та принесли з собою тисячі нових для Московії слів.
Москва запросила тисячі європейців, в основному німців, для розбудови своєї держави. Німці "винайшли" ******* московську мову. Так Н.Греч склав граматику московської мови. Німець Ґрот уклав московський правопис та словник. В.Даль зібрав етнографічний матеріал, німець А.Гільфердінґ - мовний матеріал, німець Г.Бауер видумав їхню "варяжську теорію", німці Брокгауз і Ефрон видали першу інциклопедію і т.д. Німці створили московську технічну термінологію просто переписавши німецькі слова московськими літерами.
Я, як україномовна українка, носій мови, відмінниця навчання, не збираюся щодва-щотри роки перевчати рідну мову. Тому нехай свої "правила" видають самі для себе. А я писатиму так, як мене навчили в школі.
Коли вийшла з декретної відпустки, в аспірантурі на першому курсі була українська мова і я написала диктант не на п*ятірку. Моєму обуренню не було меж: коли підійшла запитати про свої "помилки" (ми ж і в університеті українську вчили) - виявляється, за мій декрет правила поміняли. На той момент після пів- треба було ставити апостроф там, де мене вчили ставити дефіс. А тепер вже придумали окремо ? І т.д. Смисл ???
Це просто ганьба.