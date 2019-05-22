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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2678) конвертцентр (353) налоговая милиция (1661) ГФС (3280)

 Налоговики ликвидировали в Днепре межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано больше 1 млрд грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали в Днепре межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины установлена группу лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной и коммунальной формы собственности Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

В частности, установлено, что участниками преступной группы зарегистрировано и приобретено ряд подконтрольных предприятий, на счета которых выгодоприобретатели перечисляли денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги).

Смотрите: Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 330 млн грн. ФОТОрепортаж

Наличные средства передавались заказчикам незаконных услуг, за исключением "вознаграждения" в размере 10-13% от суммы конвертации.

Налоговики ликвидировали в Днепре межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн 02

Таким образом в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, было обналичено больше 1 млрд грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и их транспортных средствах из незаконного оборота изъято 567 тыс. гривен наличными, 53 печатей, компьютерная техника, финансово-бухгалтерская документация, черновые записи и травматический пистолет марки SHMEISSER PSH 790 без разрешительных документов и патроны к нему.

Также читайте: На Днепропетровщине налоговики ликвидировали конвертцентр, к работе которого был привлечен ряд нелегальных пунктов обмена валюты

Налоговики ликвидировали в Днепре межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн 03

Кроме того, наложен арест на 3,4 млн грн лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в СЭА НДС.

Источник: https://censor.net.ua/n3128320
 
   
 Топ комментарии
 
Я просто ждав подібного шедеврального виперла))))
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А ну ж бо нагадайте, Днєпр - чия феодальна вотчина? Хто там хазяїн, хто там контролює легальний і нелегальний бізнес і без кого там не робляться жодні справи? Даю підказку: він недавно повернувся в Україну.
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А ну ж бо нагадайте, Днєпр - чия феодальна вотчина? Хто там хазяїн, хто там контролює легальний і нелегальний бізнес і без кого там не робляться жодні справи? Даю підказку: він недавно повернувся в Україну.
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Я просто ждав подібного шедеврального виперла))))
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Це з 2016 року феодальна вотчина порошенківського глави облдержадміністрації Рєзніченка Валєнтіна Міхайловіча. У нєго и соотвєтвующій Знак отличия є:

Знак Госфинмониторинга Украины «За высокие достижения в развитии системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путём» II-го и I-й степеней.
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Че сявка опущенная из под шконки высунулся и кукуарекаешь? Думаешь если пахан вернулся значит петухам можно кукарекать?
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Прєдставітєль соєвоіі иліти)) То тобі дружина лайк поставила, чи чоловік? Бо я в лагерних пєтухах не розбираюсь))
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10-13% вознаграждения? Да у вас за обналичку ставки выше чем в некоторых странах официальные налоги, по крайней мере корпоративные
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Не путайте! В обналичке 16,7% налогового кредита НДС, остальное тоже идёт в затраты. Снимать дивиденды наличными куда менее выгодно
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что непонятного? это самый легкий путь класть в карман минимум 10 000$ в день. подмять под себя всех обнальщиков. кало-зелено-мойский начал по легкому рубить бабло.
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Сиди на фотожабах і не вилазь у новосні вєтки. Бо десятник точно тобі голову проломить за твою тупість))
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Конверт-центры меняют хозяина, теперь они будут переименованы в Бабломойню, и очень показательно, что "процес" начался с Днепропетровской области... Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 8996
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ска 5 лет конвертер цеха и др. тп шняги глаза болят шайтанство..ща рыскал шоб пожрать не нашел не че.....это жесть скока денег уму не постижимо триллиарды за 5 лет..плюс взятки и теневой бизнес..ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа дайте жрать Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 9721
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где б грабануть такой центр или барсетку с баблом ай мама
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики ликвидировали в Днепре межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн
 
 
 
 
 
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