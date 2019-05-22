 Налоговики ликвидировали в Днепре межрегиональный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины установлена группу лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной и коммунальной формы собственности Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

В частности, установлено, что участниками преступной группы зарегистрировано и приобретено ряд подконтрольных предприятий, на счета которых выгодоприобретатели перечисляли денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги).

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Наличные средства передавались заказчикам незаконных услуг, за исключением "вознаграждения" в размере 10-13% от суммы конвертации.

Таким образом в течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, было обналичено больше 1 млрд грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и их транспортных средствах из незаконного оборота изъято 567 тыс. гривен наличными, 53 печатей, компьютерная техника, финансово-бухгалтерская документация, черновые записи и травматический пистолет марки SHMEISSER PSH 790 без разрешительных документов и патроны к нему.

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Кроме того, наложен арест на 3,4 млн грн лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в СЭА НДС.