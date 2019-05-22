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Все про:энергетика (1058) Укрэнерго (142)

 Реформа энергорынка является маркером способности к трансформациям, - Ковальчук

Своевременная реализация реформы рынка электроэнергии продемонстрирует способность Украины проводить успешные внутренние экономические трансформации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом во время конференции Европейской бизнес ассоциации "Реформа рынка электрической энергии" заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Внедрение реформ в таких базовых отраслях, в стратегических, как электроэнергетика, - это один из ключевых маркеров, способна ли вообще Украина менять внутренние процессы как государство. Поэтому, невзирая на все эти сложности, невзирая на то, что наша позиция предусматривает урегулирования вопросов и конкурентных, и вопросов коммерческого учета, и вопросов свободного доступа на рынок новых игроков, при правильных подходах эта реформа может пойти на пользу электроэнергетическому сектору" - сообщил Ковальчук.

Вр.и.о. директора "Укрэнерго" считает, что реформа рынка электроэнергии будет внедрена в предусмотренный законодательством срок и акцентирует внимание на серьезной роли Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Скорее всего, рынок будет запущен с 1 июля так. И вся полнота возможностей по урегулированию имеющихся проблем будет находиться в руках регулятора - НКРЭКУ. И именно от того, насколько их решение, их документы будут качественными, будут зависеть последствия этой реформы" - считает В.Ковальчук.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон "О рынке электрической энергии", согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут избирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество услуг. Закон Украины "О рынке электрической энергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического содружества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электрической энергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных принципах по европейской модели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128319
 
 
 Топ комментарии
 
Для начала нужно иметь энерго РЫНОК
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маркером способности к трансформациям является посадка Ахметова и Порошенка
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После того как Ахметов с помощью БПП стал монополистом в енергетике украины то да, рынок нужен, а как же. Еще и запретили людям строить свои солнечные станции автономмные.
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Для начала нужно иметь энерго РЫНОК
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Ринок і так є. Регульований. Коли немає ринку - це відпуск по талонам, наприклад. А тепер буде нерегульований, але з монопольками, це рішуча та потужна перемога.
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Рынок не может существовать в условиях монополий и договорняков. А регулируемый рынок это все равно что регулируемая демократия ...
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Ринок - це коли одні блага міняють на інші й покупець вільний робити це чи ні, регульований ринок це коли продавців змушують до певних умов діяльності. Конкурентний ринок з'являється коли є багато продавців і немає змови між ними, а регулятори слідкують передовсім за цим, а не нав'язують учасникам ринку комерційні умови.
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ДА ЗАБЫЛИ КАК ТО ДОГНАТЬ-- ЧТО У НАПЕРСТКА НОВОЯ КЛИКУХА "ЭНЕРГО РЫНОК" НУ НЕ ХОЧЕТ "ЭНЕРГОРЫНОК" РЕФОРМИРОВАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ
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Способности к трансформациям на европейские цены и тарифы на коммуналку? Реформа энергорынка является маркером способности к трансформациям, - Ковальчук - Цензор.НЕТ 1304
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После того как Ахметов с помощью БПП стал монополистом в енергетике украины то да, рынок нужен, а как же. Еще и запретили людям строить свои солнечные станции автономмные.
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Только реле и грося в силу скудности своего образования до сих пор считают, что если они что то продают, значит это рынок
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маркером способности к трансформациям является посадка Ахметова и Порошенка
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Это будет жирная Точка с полной конфискацией награбленного.
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Горбатого могила виправить. а українських бариг?
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Який в чорта ринок?Коли "Рівнеобленерго" й ніби-то незалежна від нього нова компанія РОЕК сидять в одному офісі,на одних телефонах,на одній абонслужбі.От тільки директорів й адмінперсоналу вже 2 штуки?
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Тут ринку не буде поки державна генерація продаватиме е\е "кому скажуть", а приватна значно дорожче "цін для населення". Здогадайтесь який вихід з ситуації знайдуть "наші" керманичі
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Та вже чорт з тими тарифами.Коробить скотське ставлення до споживача.Не знаю як в інших областях,а в Рівнеобленерго черги величезні,сісти нема де,хто має переплату за електрику за минулий рік--це просто кошмар,щоб перекинути гроші з рахунку на рахунок 2 місяці чекати(каково)?Та ще подати заяву з повним набором персональних даних(для жуліків,чи що?).
Й ніякого конкурента цим підарасам не видно!
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"Коробить скотське ставлення до споживача."
Це проблема крупних контор, конкуренція нічого не змінить, наприклад, давно в центрах обслуговування телеком-провайдерів були?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРеформа энергорынка является маркером способности к трансформациям, - Ковальчук
 
 
 
 
 
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