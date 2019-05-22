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 Политика Украины, Киевские новости
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 Раскопкам на Почтовой площади в Киеве присвоен статус памятника национального значения

Кабинет министров 22 мая присвоил статус памятника национального значения участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева, который нашли в ходе строительства торгового центра на Почтовой площади в 2015 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

"Правительство одобрило изменение категории памятника "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в г.. Киеве на категорию национального значения, а также присвоило ему охранный номер 260094. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 22 мая. Памятник "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева", обнаруженный в ходе археологических исследований на Почтовой площади в Киеве, имеет особую историческую и культурную ценность, а именно артефакты, относящиеся к древнейшим страницам истории Украины в целом и Киева в частности, а также требует обеспечения дальнейшего сохранения и музеефикации", - говорится в сообщении.

"Почтовая Площадь в Киеве является уникальным центром Украины-Руси. Памятник очень интересный и ценный с археологической и исторической точки зрения, ведь эти находки датируются X-XI веком. Эти фрагменты улиц древнего Киева является свидетельством нашей древней истории. Министерство культуры с момента обнаружения памятника поддержало инициативу о предоставлении этому объекту статуса памятника национального значения. Отныне "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева", а в народе просто "Почтовая" стал памятником археологии и истории национального значения. Спасибо коллегам по Правительству за понимание и поддержку этого важного вопроса, а также неравнодушной общине Киева", - отмечает Министр культуры Украины Евгений Нищук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128316
 
   
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Даже не удивительно, что там есть старожитности….
Кстати надо проверить ХАТЫНКУ сивочолого гетьмана возле Царского села...там тоже была раньше охраняемая територия.
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Раніше були публікації про ці архіологічні дослідження, але мінімум рік нічого не повідомляли про нові знахідки, або версії про це місце.
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Нет там нихрена и быть не может.
Нашли два костыля старого причала - повод старперам получать полевые и командировочные, не выезжая из Киева.
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Це тільки на Кацапії можуть знаходити видатні археологічні артефакти .
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Це дуже круто! У Кракові в підземному музеї на рівні 11 сторіччя збереглося лише кладовище. А в нашій столиці в 11 сторіччі вже був порт і вирувало міське життя. Буде чим пишатися перед собою і перед гостями.
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