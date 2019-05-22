EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  10713  200
Материалы по теме:
Все про:Рябошапка Руслан (35) Разумков Дмитрий (49) Слуга народа (5)

 Разумков возглавит список партии "Слуга народа" на парламентских выборах, - Рябошапка

Заместитель председателя Администрации Президента Руслан Рябошапка прогнозирует, что партию "Слуга народа" возглавит спикер команды Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Об этом он сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські новини.

"Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки", - сказал он.

Рябошапка отметил, что ранее партию возглавлял председатель Администрации Президента Андрей Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ о назначении Данилюка секретарем СНБО уже подписан, - замглавы АП Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3128313
 
   
 Топ комментарии
 
Младой лупаглазий рєгіанал Разумков навчить вас Україну любити на русскам язикє !
Зебіли, будьте прокляті !
 показать весь комментарий
 
В рейтинге парламентских партий лидируют Слуга народа, Сваты 7 сезон и Улицы разбитых фонарей эпизод когда Казанцев уходит из мусарки
 показать весь комментарий
 
Главный украинофоб и в то же время главный русофил из коземанды.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вона народилась у 1959 році.
Той Кудря загинув в 1942?
 показать весь комментарий
 
А что тут плохого? Нормальный политик был, который умер в 40 лет
 показать весь комментарий
 
 
Ага... Козломордый кацапоид при Чучме, который даже ему надоел своим украинофобством.
 показать весь комментарий
 
 
Що гру пристолів спаплюжили, що тут ніякої інтриги, ех...
 показать весь комментарий
 
 
Партия "Слугі слугі", Разумков номер 1.
Кому служить будем? Болезние.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если в других партиях - члены партий то у "Слуги народа " - зеперхоти партии / зеувеличительные стекла / .
 показать весь комментарий
 
 
українофоб та "прінципіальноруськоговорящая" голова Бєні, виходець з молодої командди біглого ЗЕКа- так і пишіть в заголовку...
 показать весь комментарий
 
 
Цензор перетворився у кубло порохоботів. Будемо наполегливо чистити!!!
 показать весь комментарий
 
Не можешь ничего сказать по теме = начни оскорблять внешний вид. В рашке так и делают.
 показать весь комментарий
 
 
Сын пророссийского отца, по выражению самого Разумкова. Надеюсь, и остальные члены списка не подведут: Портнова можно подогнать туда и других украинофобов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свинарчуки в шоке
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Боже! сбережи мою Украину!!!
 показать весь комментарий
 
 
На Бога сподівайся,а кулемета ще раз змасти!Відчуваю,що скоро він нам знадобиться, ох знадобиться!Умиється НЕНЬКА УКРАЇНА,та нажаль не росою.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Разумков, это не кум, не, это...кума! А що то за кума що під кумом не була"!.. Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7675
 показать весь комментарий
 
 
Щось малувато цих "Слуг народу". Хоча нема впевненості, що то не слуги того народу, який останнім часом прилітає чартерами
 показать весь комментарий
 
 
мы будем набирать в команду людей из народа зе президент сказал

Батько. Дмитро Разумков є старшим сином покійного першого помічника 2-го президента України Леоніда Кучми Олександра Разумкова. Коли народився Дмитро батько працював у Дніпропетровському обласному комітеті ЛКСМУ та у ідеологічному відділу ЦК ЛКСМУ[1].
Мати Дмитра Разумкова - Наталія Кудря, акторка, народна артистка України[1].

ааа яяяааа хаха

мож я тоже чей то бастард возмите и меня, хер там только в пехоту по мобилизации берут
 показать весь комментарий
 
 
подивимось, скільки дурнів проголосують за цього русофіла-українофоба
 показать весь комментарий
 
 
так вони на це і розраховують, а може ще й на те що проросійскі клюнуть
 показать весь комментарий
 
А не кажется ли вам дамы и господа входящие в 73% умных что вы привели к власти партию регионов?
 показать весь комментарий
 
 
лучше.но будет.спасибо жителям Кривбасса за Зелупенского любителя донбасса. да и жителям западенщины.никогда не думал что они смогут проголосовать за кацапожид скую банду клоунов.ну ничего. прозреют
 показать весь комментарий
 
 
у Петьки над спросить, он же один из ее основателей)
 показать весь комментарий
 
основатель не обязательно владелец, единственный плюс пороху за это, то что сотворил не потопляемое говно.
 показать весь комментарий
 
так сейчас треть парламента - экс-регионалы, в том числе и в БПП. Случайно видимо)
 показать весь комментарий
 
 
саміе отявленные и идейные там же, остальные перебежчики
 показать весь комментарий
 
Истинный ариец. Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам русскаязичьних.
 показать весь комментарий
 
 
Слуги урода на первый, второй, рассчитаться!
 показать весь комментарий
 
 
...настав час міняти назву проекту на "слуги урода"
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня много рябошапок, Януковмч облизывается.
 показать весь комментарий
 
 
Рябошапка є, рябопанамка буває, рябокєпку зробимо, ряботюбетейка нонсенс, а рябокіпа - правило Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2161
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше депутатская сволочь блокирует новые Законы Президента, тем больше, на выборах в ВР, голосов наберет партия "Слуга народа". Уже рейтинг 44%, а будет 70%. Народ, канешна, и сейчас может заставить эту сволоту голосовать как надо, но ладно, мы подождем и сделаем все мирно.
 показать весь комментарий
 
 
Буде 140%. ПС. Який "нарот" - тих 50 чоловік, які вийшли на заклик клована? Ви від дивану ні на крок, "нарот"...
 показать весь комментарий
 
 
Пока будете ждать,поработайте,пожалуйста,над правописанием русского языка.А то стиль у вас как,прости Господи,у засранца с рязанских ******.
 показать весь комментарий
 
 
Йой який давний безхозний кацап. Можна його котячі консерви якщо ніхто не юзае?
 показать весь комментарий
 
 
Ничего, сейчас ЗЕ-Клоун начнет принимать ЗЕ-Бабушек на ступеньках Администрации, петь с ними песни ЗЕ-Кобзона про гражданскую войну и вручать им ЗЕ-Гречку. И рейтинг взлетит, до 99%. Главное, чтобы опрос проводили свои ЗЕ-мальчики и ЗЕ-девочки, на рыгыАнальные бабки.
 показать весь комментарий
 
Я думаю, что самое время зайти к Зеленскому в АП, кофе попить. Поговорить новые лица - Богдана, Разумкова, референдумы, списки открытые. И что это с народовладьем как то несопоставимо.
 показать весь комментарий
 
 
Огласите весь список пожалуйста! Одно дело протестное голосование на президентских выборах, совсем другое напыжевать парламент тушками.
 показать весь комментарий
 
 
попробовал найти в интернете СГ и ничего не вышло.
 показать весь комментарий
 
Это первый претендент быть повешенным на Хрещатике если страна хоть немного отклонится от курса в ЕС и НАТО Разумков очолить список партії "Слуга народу" на парламентських виборах, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4272
 показать весь комментарий
 
 
рано или поздно этот украинофоб споткнется....а там дело за малым
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И по логике в случае победы на выборах партии Слуга Народа ( а она таки победит сомнений нет) он будет премьер-министром.
 показать весь комментарий
 
 
Весьма символично, что первый номер у Зеленского чувак с внешностью Мистера Бина......
 показать весь комментарий
 
 
Та там у него все такие. Ломброзо был прав.
 показать весь комментарий
 
 
Значить аваков піде за премера. А от чи піде це від парламенту залежить. Якщо вдасться щось поміняти. Але 75% це нажаль діагнос... Тут тілки хіміотерапія
 показать весь комментарий
 
Представитель президента в ВР Руслан СтефанчукИсточник: https://censor.net.ua/n3128284
 показать весь комментарий
 
 
Партии "Слуга народа" фактически нет, она существует только на бумаге, хотя у нее и огромные рейтинги (40%). Им надо набирать еще тысячи людей в партию, т.е. им надо побегать, поработать, а им не хочется. Хочется,чтобы их избиратели (зебилы) голосовали за закрытый список, т.е. за пустое место,также, как на президентских выборах. Фактически люди выбрали обыкновенных мошенников с их лютой ненавистью к лохам, т.е. к людям,с чем вас и поздравляю.
 показать весь комментарий
 
 
ну и нормально! простой пример из юмористического рассказа. на сайте знакомств пиши, что у тебя рост 185, бицепс-шея-икра-40, и прибор 20 см... а на поверку ты Зеленский))) 158-20-10.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем им кого-то набирать - они знакомых девок из Москвы подтянут, ну там пару массажистов, водил, может пару таджиков, которые в фильмах ЗЕ-Клоуна идиотов играли.
Он ведь уже показал нам свою проФФесиональную ЗондЕр-Команду по ЗЕ-Дерибану Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Хтось знає програму цієї партії ,чи хто буде в списках ? Відомо одне тільки ,що повертаются з за кордону декі регіонали і олігархи
а ще відомо що Беня хоче повернути Приват банк і компенсацію 2,5 мільярда доларів.,ось і все що відомо про цю рейтингову партію .
 показать весь комментарий
 
 
Прогама є: "Сдєлаєм іх (нас українців) вмєстє".
 показать весь комментарий
 
 
Этот украинофоб Разумков вполне мог бы органично вписаться в списки таких агентов *****, как Ю.Бойко, Вилкул-Ложкул, с*Рабинович и пр. пятиколонцы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так этож пэтины пятиколонцы
 показать весь комментарий
 
Чудні справи твої, Господи, хоча про що це я?.. в них немає навіть елементарної порядності... говорити державною мовою
 показать весь комментарий
 
 
А скажите пожалуйста, вот он, этот Разумков уже вышел из партии "Молодые регионы", прежде чем вступить туда, чего ещё нет. Я имею в виду виртуальную партию бени коломойского "Слуга урода".
 показать весь комментарий
 
 
не понял, а кто будет говорящей головой резидента?))
 показать весь комментарий
 
С такой мордой ему нужно возглавить партию " Голова урода ". Тьху, какая мерзость. Кто их таких делает?
 показать весь комментарий
 
Нормальный парень,все эти кононенки-парубии и другие бэпэпэшники рядом с ним кучка дров.
 показать весь комментарий
 
ПЗЦ! если эту зеленую свору выстроить в ряд, посмотреть на эти хари--какие то выродки! недомерки, пучеглазые, узкоглазые, лица с разной степенью умственной отсталости. а народу, черни тупой, нравится, народ умных и красивых не любит, выбирает по себе.
 показать весь комментарий
 
 
я поражаюсь нашему народу, сначала они умирают на майданах против нехороших людей а потом этих нехороших людей выбирают во власть
 показать весь комментарий
 
 
На жаль, цe правда. Самe чeрeз цю нeвизначeність (що кожні 5 років змінюємо курс) довeлось виїхати з України.
 показать весь комментарий
 
потому что вся проблема не в политиках а в народе, который помешан на халяве. а бесполатный сыр сами знаете где, вот там мы всегда и находимся
 показать весь комментарий
 
 
Универсальный ум Разумков,как никто другой, будет лучшим спикером(лидером) партии "Слуга народа". Удачи!
 показать весь комментарий
 
партя регионов она такая)))) особенно их лидер виктор федорович. кстати задам вопрос, а куда вы идете с зе в европу или в азию?
 показать весь комментарий
 
 
"В Азию",--что вы имели ввиду--Японию или Китай???))))
 показать весь комментарий
 
вы меня поняли но клеите дурня как ваш кумир))) к москве, так понятно? ответите ?
 показать весь комментарий
 
А как вы докажете ,что я клею дурня? Вы писали Азия,отвечайте за "базар")) ,прямой вопрос--прямой ответ))) почему я должен ,что-то подразумевать?)) Конечно же отвечу--раз вопрос касается Москвы---В Россию тоже будем идти,за её необъятными природными ресурсами--Вы довольны ответом?
 показать весь комментарий
 
будете идти на коленях? а как же торговля с агрессором? или раша уже не агрессор?
 показать весь комментарий
 
Не ,на коленях. И тут Остапа понесло--что это, вопросная викторина? Торговля и не прекращалась--вопрос не ко мне--к свинарчукам. Агрессор однозначно--но бесконечная война это ужас--вам лучше объяснят родственники убиенных украинцев---нужен компромисс,но не в ущерб стране. А что вы сами предлагаете---неужели только вопросы задавать, это может и маленький ребёнок.
 показать весь комментарий
 
вы же кричали что торговля на крови это кощунство, и только пришли к власти говорите что это хорошо, а раньше свинарчуки воровали и вы будете воровать? какой компромис с НЕДОГОВОРНЫМ ******, вы уверены что он будет выполнять договоренности? помоему порох в минске уже договаривался, и что, хоть один пункт выполнен? санкции наложили за невыполнение минска не на пороха а на *****. а как ты объяснишь родственникам погибшим войнам что вы миритесь с рашей и ваш сын зря погиб?
 показать весь комментарий
 
 
мудрі 73% повeртають до влади Партію Рeгіонів. Так, зeбіли? Даєшь долар по 8!
 показать весь комментарий
 
 
Разумков возглавит список партии "Слуга народа" на парламентских выборах, - Рябошапка

круто однако заворачивают)))
им и ивана сусанина не нужно)
 показать весь комментарий
 
 
а где список кандидатов в депутаты? или опять после выборов в попыхах будут набирать из квартала?))
 показать весь комментарий
 
 
Регионалы в БПП и у власти - не смущают порохоботов. А вот Разумков (придраться не нашли к чему) для них - как красная тряпка для быка
 показать весь комментарий
 
А недолюстрированный регионал адвокат Коломойши Богдан во главе АП тебя конечно вполне устраивает!
 показать весь комментарий
 
А, почему не ЗЕ-Янукович или он будет 5-ым в списке. Зе-Клоун уже почти догнал донецкого Зека по ложению ЗЕ-Хера на законы Украины и Конституцию. Да и сколько можно просить - правильно пишите название партии "СЛУГИ БЕНИ КРИКА"
 показать весь комментарий
 
 
Нагадую! Хто забув, ця людина вбивця! 73% .Ви зрадили хлопців, які склали голову за Україну Коли ви ходили по кабакам, спали спокійно, відпочивали . Але це Вас не стосується , тому, що вам наплювати і начхати,що у нас в Країні війна.Ваша Хата з краю!


 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазумков возглавит список партии "Слуга народа" на парламентских выборах, - Рябошапка
 
 
 
 
 
 вверх