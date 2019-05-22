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Все про:Киевская область (1664) криминалитет (487) прокуратура (3512) разбой (227)

 Задержана банда, занимавшаяся разбоем, выдавая себя за сотрудников СБУ, - прокуратура. ФОТО

Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, совершавших разбойные нападения на территории Киевской области и Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Задержана банда, занимавшаяся разбоем, выдавая себя за сотрудников СБУ, - прокуратура 01

Подозреваемые, используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины совершали разбойные нападения на дорогах, останавливая только элитные автомобили, после чего завладевали имуществом водителей и их пассажиров.

Во время одновременных обысков по адресам фигурантов обнаружена спецодежду, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочная одежда, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовали во время разбойных нападений, а также наркотические средства и вещи, принадлежащие потерпевшим.

Задержана банда, занимавшаяся разбоем, выдавая себя за сотрудников СБУ, - прокуратура 02

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Задержана банда, занимавшаяся разбоем, выдавая себя за сотрудников СБУ, - прокуратура 03

Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратурой действия участников ОПГ квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами), ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотического средства), ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УК Украины.

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Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3128312
 
   
 Топ комментарии
 
не,

это будущие начальники областных управлений СБУ
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А потом задержаны работники СБУ, занимавшиеся разбоем, выдавая себя за банду.
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не,

это будущие начальники областных управлений СБУ
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а тебя Беня уже утвердил на государственную должность главным по указыванию мест ?
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Не успели хлопцы в зеленушек перекраситься . Их бы не тронули .
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Обратите внимание, как мародёр сожалеет, что мародёры не смогли перекраситься.
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Почему порохоботская шваль является исключительно конченной мразью?
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Чтобы не ломать голову нужно принять это за аксиому
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голову вы можете ломать исключительно изменением её физических очертаний,

поэтому, действительно, не стоит
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та у меня и сомнений нет относительно желаний быдла )))
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а я желаний никаких пока не писал.

это ты писало о своих желаниях,

но в силу своей природной тупости не можешь понять этого )))
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Упоротое, ты же выше писало относительно своих быдлячьих желаний, или уже забыло?! )))
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угу.. выдавала себя.. это и были сотрудники СБУ..еще та банда.. у нас в Ривном она крышует валютчиков у центрального супермаркета ЭКО
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наверное пенсионеров возле банкоматов грабили, или дачи обносили, а если нет то никакие они и не грабители пусть резвятся парни, я бывает дверь на ночь входную забуду закрыть вспомню когда лег, вставать лень кто ко мне полезет че брать то кроме компа и бытовой техники, холодильник с пятого этажа со стиралкой потяните? мой вердикт отпустить
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Може то есбеушники й були? З яких пір бандити в есебу це різні контори
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останавливая только элитные автомобили....Лохи, шманали би Газели никто даже и не шелохнулся.
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Убила фраза в этой новости..
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.....а также наркотические средства и вещи, принадлежащие потерпевшим.Источник:https://censor.net.ua/n3128312

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Мечтаю: "Задержана банда, занимавшаяся грабежом и выдававшая себя за руководство страны"
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А чем отличается настоящее сбу от ненастоящей?
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345 статья - насилие в отношении работника правоохранительных органов.
Тепер ясно)
Тормозили крутые тачки и попали на работника органов. А работник потом обиделся)
Правильно выше написали, с газелями надо было работать)
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А потом задержаны работники СБУ, занимавшиеся разбоем, выдавая себя за банду.
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збс-набор для похода в атб..как леон киллер...эх Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8626 Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8058
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Когда будет задержана банда, занимавшаяся разбоем и выдававшая себя за правительство?
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Скоро банды будут выдавать себя за сотрудников 95 квартала! Донецкие - отдыхают! Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1872
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Ментов уже влом имитировать, СБУ подавай.
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а в чем разница (между бандой и СБУ)?
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Банда це громадська організація ( ГО ) , а СБУ - державна організація , при однакових функціях і методах діяльності .
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Это не банда . Это назначенные новым президентом сотрудники .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержана банда, занимавшаяся разбоем, выдавая себя за сотрудников СБУ, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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