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 Политика Украины
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Все про:Канада (1256) судебная реформа (1201) Ващук Роман (62)

 Посол Канады Ващук о судебной реформе: Теперь нужно серьезно поработать над перезапуском судов первой инстанции, чтобы не получались такие причуды, которые мы видим

Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук считает, что перезапуск Верховного Суда и создание Антикоррупционного суда создали хорошую основу на верхах украинской судебной системы.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я думаю, помимо некоторых скептиков в гражданском обществе, перезапуск в Верховном Суде и создание Антикоррупционного суда создало хорошую основу на верхах украинской судебной системы. Но нужно серьезно поработать над перезапуском судов первой инстанции и апелляционных, чтобы не получались каждый день такие причуды, которые мы теперь видим, которые деморализуют как граждан, так и иностранных наблюдателей", - рассказал Ващук.

Посол выразил надежду, что "коммуникационный талант представителей среды нового президента позволит лучше донести людям тот массив изменений, которые начались и завершились", и тех, которые, возможно, еще нуждаются в корректировке.

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На вопрос о том, видит ли желание нового президента поддерживать уже сделанные реформы, он ответил: "Мы видим желание и в двусторонних разговорах и в заявлениях, которые были сделаны. Подстерегают ли опасности? Всегда. В каждом политическом решении есть опасности. Но мы в принципе внимательны на то, чтобы подставить плечо для тех, кто хочет двигаться дальше по пути евроатлантических реформ".

Источник: https://censor.net.ua/n3128310
 
   
 Топ комментарии
 
Канадский посол фактически обьявил, что мародёр Порошенко не провёл реальной реформы в судах а только имитацию и на уровне судов первой инстанции и апелляционных судов всё осталось без изменений - коррупция процветает в судах.
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А как же потужна и нэчувана судебная Рехформа от Порошенко и Рады???!!!
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Патірялася серед 146 таких самих потужних і миролюбивих рехформ))
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ПЕРЕ ЧЕГО Ах да расстрелами ОДОБРЯЮ НА 1000%
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разогнать всех к едрене фене и набрать новых, кто и дня не работал в этой прогнившей насквозь "судебной" системе!!!
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це правильно , вони зараз всі прикинулися овечками... з пащ яких визирають вовчі корупційні ікла.
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Зараз соєві зрадофіли прибіжать і почнуть плакать))
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ага, конечно...с почестями на огромные пенсии......
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А как же потужна и нэчувана судебная Рехформа от Порошенко и Рады???!!!
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Патірялася серед 146 таких самих потужних і миролюбивих рехформ))
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"............коммуникационный талант представителей среды нового президента позволит лучше донести людям тот массив изменений, которые начались и завершились..........." Господин посол, если они только заикнутся об этом, люди начнут себя спрашивать, а на фига мы тогда фигляра выбрали?? Так что забудьте. Их талант скоро начнет рассказывать о том, что всё сделали они. Вот в этом они непревзойдённые шулера.
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Канадский посол фактически обьявил, что мародёр Порошенко не провёл реальной реформы в судах а только имитацию и на уровне судов первой инстанции и апелляционных судов всё осталось без изменений - коррупция процветает в судах.
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Статью прочитай и не пиши ерунды. Для особо одаренных я даже выделила фразу. А говорит посол о том, что осталась нереформированными суды первой инстанции. Сейчас проводят переаттестацию всех судей. А вот такие как судьи с Окружной уже 4-й раз не приходят в полном составе.
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Дивіться як цікаво получається: тут нема жодного порохобота, хоча канадський посол явно ткнув ПОПу і його реформу в лайно. Ніби повинні груддю стати на захист рехфарматора...а ніфіга)) Зато трохи вище, в темі про Разумкова, майже миттєво відписалися десятки порохоботів. Це доводить, що на цензорі працює команда ботів, у якоіі ціль цілком очевидна - обісрати нову владу і відбілити стару. Ні про яких "сознатєльних граждан" навіть мови не має. Два десятки основних аккаунтів і близько 50 аккаунтів массовки, коли треба наставити лайки певному боту. Так що спокійно наблюдаємо, як ботоферма кида лайно у вентилятор))
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пэдра штат порохоботов расширил )))
впереди парламентские и на до больше на всех насрать)))
ничему идиот не научился )))
народ стартует от обратного )))
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Владимира Александровича Моськавпосуднойлавке тактично макнули в его дурнопахнущее творчество..
только врядли оно поймёт без регулярной дрессировки, когда вокруг столько соблазнов для неокрепшего до сих пор организма(
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Ти точно ліки сьогодні прийняв? Бо запустиш свою шизофренію і вже тебе не спасуть...
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безусловно, твой личный печальный опыт в психиатрии будет полезен твоему коллеге по несчастью Владимиру Александровичу Голобородьке-Зеленскому.. у него как раз сейчас раздают хлебные должности кому попало, это твой звЬоздный час - сделайте это вместе, пока нет санитаров
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про судову реформу: Тепер потрібно серйозно попрацювати над перезапуском судів першої інстанції,



Посол Канади Ващук про судову реформу: Тепер потрібно серйозно попрацювати над перезапуском судів першої інстанції, щоб не виникали такі дивацтва, які ми бачимо - Цензор.НЕТ 7317

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суд Украины самый коррумпированный суд во всем МИРЕ. УРЯЯЯЯЯЯ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Канады Ващук о судебной реформе: Теперь нужно серьезно поработать над перезапуском судов первой инстанции, чтобы не получались такие причуды, которые мы видим
 
 
 
 
 
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