 Посол Канады Ващук о судебной реформе: Теперь нужно серьезно поработать над перезапуском судов первой инстанции, чтобы не получались такие причуды, которые мы видим

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я думаю, помимо некоторых скептиков в гражданском обществе, перезапуск в Верховном Суде и создание Антикоррупционного суда создало хорошую основу на верхах украинской судебной системы. Но нужно серьезно поработать над перезапуском судов первой инстанции и апелляционных, чтобы не получались каждый день такие причуды, которые мы теперь видим, которые деморализуют как граждан, так и иностранных наблюдателей", - рассказал Ващук.

Посол выразил надежду, что "коммуникационный талант представителей среды нового президента позволит лучше донести людям тот массив изменений, которые начались и завершились", и тех, которые, возможно, еще нуждаются в корректировке.

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На вопрос о том, видит ли желание нового президента поддерживать уже сделанные реформы, он ответил: "Мы видим желание и в двусторонних разговорах и в заявлениях, которые были сделаны. Подстерегают ли опасности? Всегда. В каждом политическом решении есть опасности. Но мы в принципе внимательны на то, чтобы подставить плечо для тех, кто хочет двигаться дальше по пути евроатлантических реформ".