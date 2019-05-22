 Посол Канады Ващук о судебной реформе: Теперь нужно серьезно поработать над перезапуском судов первой инстанции, чтобы не получались такие причуды, которые мы видим

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
"Я думаю, помимо некоторых скептиков в гражданском обществе, перезапуск в Верховном Суде и создание Антикоррупционного суда создало хорошую основу на верхах украинской судебной системы. Но нужно серьезно поработать над перезапуском судов первой инстанции и апелляционных, чтобы не получались каждый день такие причуды, которые мы теперь видим, которые деморализуют как граждан, так и иностранных наблюдателей", - рассказал Ващук.
Посол выразил надежду, что "коммуникационный талант представителей среды нового президента позволит лучше донести людям тот массив изменений, которые начались и завершились", и тех, которые, возможно, еще нуждаются в корректировке.
На вопрос о том, видит ли желание нового президента поддерживать уже сделанные реформы, он ответил: "Мы видим желание и в двусторонних разговорах и в заявлениях, которые были сделаны. Подстерегают ли опасности? Всегда. В каждом политическом решении есть опасности. Но мы в принципе внимательны на то, чтобы подставить плечо для тех, кто хочет двигаться дальше по пути евроатлантических реформ".
впереди парламентские и на до больше на всех насрать)))
ничему идиот не научился )))
народ стартует от обратного )))
только врядли оно поймёт без регулярной дрессировки, когда вокруг столько соблазнов для неокрепшего до сих пор организма(