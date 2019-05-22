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 Политика Украины
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 Почти 40 млн грн, полученные от продажи имущества коррупционеров, направили на жилье для участников АТО

Кабинет министров направил почти 40 млн гривен, полученных еще в 2017 году от продажи имущества коррупционеров, на реконструкцию общежития для полицейских в Северодонецке и выплату компенсации за найм жилья участникам АТО.

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Правительством утвержден Порядок и объемы направления нераспределенного остатка средств, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", - сказано в сообщении.

30 млн гривен получит Министерство внутренних дел. Эти деньги должны быть потрачены на реконструкцию общежития под жилье для полицейских в Северодонецке Луганской области.

Также на Цензор.НЕТ: Четыре общежития нового типа для воинов-контрактников открыты на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Министерство соцполитики получит 9,8 млн гривен. Эти средства пойдут на выплату компенсаций за наем жилья участникам боевых действий, являющимся переселенцами или инвалидами третьей группы вследствие войны.

Источник: https://censor.net.ua/n3128309
 
   
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Наверно - рыдали, отдавая: мимо кармана е пролетело.
Долго "думали", однако.☺
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40 мільёнаў? гэта дзясятак гадзіннікаў прадалі?
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шо за растрати нелегальные? А за Приват компенсации новоизбранному?
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А Ю"гик вопил там что то про сорок миллиардов... Остальные где?
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Как классненько все завертелось, уже и на сегодняшнем заседании вдруг вспомнили про атошников))
А раньше что времени не было ?
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Ботики вяло работают. Нет огонька. Тема не про Зелемойшу. Вот и не вякают "а Петя...". Прямо как наши депутаты ленятся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти 40 млн грн, полученные от продажи имущества коррупционеров, направили на жилье для участников АТО
 
 
 
 
 
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